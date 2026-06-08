世界盃K組巡禮╱C羅能否擁有一個神奇的夏天？

在葡萄牙奧埃拉什國家體育場6日舉行的國際足球友誼賽中，葡萄牙球星C羅（中）與智利球員激烈拼搶。（歐新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 葡萄牙與C羅在K組被看好小組頭名出線。

葡萄牙與C羅在K組被看好小組頭名出線。 重點二： 哥倫比亞與民主剛果具競爭力，可能左右排名。

哥倫比亞與民主剛果具競爭力，可能左右排名。 重點三：烏茲別克為世界盃新軍，預期以避免墊底為目標。

41歲的C·羅納度（C羅 ）即將迎來第六次世界盃 之旅，他領銜的葡萄牙 隊在2026年美加墨世界盃上與南美勁旅哥倫比亞隊、非洲「黑馬」民主剛果隊、世界盃新軍烏茲別克隊同組。這個小組相對強弱分明，民主剛果隊或許會成為一個「X因素」，而志在奪冠的葡萄牙隊大概率將以小組頭名出線。

進入職業生涯末期的C羅，或許迎來了奪得世界盃的最佳時機。世界排名第五的葡萄牙隊有了新的「黃金一代」，剛剛衛冕歐冠的巴黎聖日耳曼（PSG）隊中有多達四位葡萄牙國腳，中場雙星維蒂尼亞（Vitinha）、若昂·內維斯（João Neves）身價雙雙飆升至1.4億歐元，創下葡萄牙球員的歷史最高身價紀錄；努諾·門德斯（Nuno Mendes）則是世界足壇身價最高的左後衛。兩位老將布魯諾·費爾南德斯（Bruno Fernandes）、貝爾納多·席爾瓦（Bernardo Silva）本賽季在英超賽場表現出色，他們與巴黎「雙星」組成的中場豪華無比，將成為葡萄牙衝擊冠軍的「發動機」。

對劍指奪冠的葡萄牙隊來說，小組頭名幾乎是唯一目標。面對不同風格的對手，小組賽是他們進一步磨合陣容的契機。41歲的C羅或許不再能場場摧城拔寨，本屆賽事作為葡萄牙足球的旗幟人物，他仍是這支球隊當仁不讓的精神領袖。而對那些看著C羅踢球長大的葡萄牙年輕國腳來說，沒有什麼比和偶像一起衝擊世界冠軍更美妙的事了。

對C羅和葡萄牙隊來說，如果能以小組頭名身份晉級並一路過關斬將，他們有可能在八強戰中與梅西的阿根廷隊相遇。「梅羅雙驕」還從未在世界盃賽場上相遇，這將是兩人「最後一舞」的完美舞台，將在世界盃歷史上留下傳奇一筆。

哥倫比亞隊時隔8年再登世界盃舞台，目前世界排名第13位。他們在南美區資格賽上表現出色，力壓巴西、烏拉圭排名第三晉級。作為2024年美洲盃亞軍，由拜仁邊鋒迪亞茲（Luis Díaz）和老將哈梅斯·羅德里格斯（James Rodríguez）領銜的哥倫比亞隊，在阿根廷籍總教練洛倫索（Néstor Lorenzo）帶領下，一改往日重攻輕守的毛病。攻守更趨平衡的他們，期待能突破八強這一隊史最佳戰績。

民主剛果隊時隔52年重返世界盃，是非洲區闖出的一匹「黑馬」。在非洲區資格賽附加賽中，民主剛果隊先是在準決賽「絕殺」傳統勁旅喀麥隆隊，又在決賽中通過PK大戰力克奈及利亞隊。在洲際附加賽中，他們又在延長賽中1:0擊敗牙買加隊。

能連續在最後時刻贏下關鍵比賽，民主剛果隊顯然不只是運氣好。這支球隊防守穩固，又具備給對手致命一擊的能力，讓他們無愧「非洲花豹」之名。小組賽面對實力明顯更勝一籌的葡萄牙隊和哥倫比亞隊，「花豹」能否亮出獠牙，或將成為這個小組最具「X因素」的變數。

對世界盃新軍烏茲別克隊來說，爭取不在小組墊底，可能是比較符合實際的願望。他們是K組世界排名（第50位）最低的球隊，其技戰術特點面對歐美乃至非洲球隊都難言優勢。從亞洲區順利晉級後，烏茲別克卻更換了總教練。新帥是義大利人卡納瓦羅（Fabio Cannavaro），這位前世界足球先生在2006年奪得過世界盃冠軍，不知道他能否將自己的冠軍經驗帶給這支「菜鳥」球隊。