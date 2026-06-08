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世界盃J組巡禮╱最後一舞 梅西能帶領阿根廷走多遠？

新華社北京6月7日電
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在德州凱爾體育場6日舉辦的阿根廷對宏都拉斯的比賽中，阿根廷球星梅西賽前熱身。（路...
在德州凱爾體育場6日舉辦的阿根廷對宏都拉斯的比賽中，阿根廷球星梅西賽前熱身。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：梅西將迎來最後一屆世界盃，阿根廷劍指隊史第四冠。
  • 重點二：斯卡洛尼延續冠軍班底，阿根廷仍有年齡與傷病隱憂。
  • 重點三：J組競爭激烈，奧地利與阿爾及利亞將爭奪出線機會。

四年前，梅西和他的阿根廷隊在卡達度過了一個美妙的冬天。美加墨世界盃，他們保留了上屆奪冠時的主力框架，劍指隊史第四座世界盃冠軍獎盃。與其同組的是奧地利、阿爾及利亞以及世界盃新軍約旦隊。

即將年滿39歲的梅西（Lionel Messi）是「藍白軍團」的精神與戰術雙重核心，是本屆賽事最閃耀的星光之一。2022年在卡達，梅西曾多次表示這是他的最後一屆世界盃了。但奪冠後，阿根廷全國上下懇請他留隊，讓「球王」將最後一舞延續到2026年。

過去20年間，梅西已經五度踏上世界盃賽場，26次的出場次數前無古人。他還手握13個進球，是現役「第一人」，保持著阿根廷隊世界盃總進球數紀錄，且仍有衝擊世界盃歷史射手王的可能。

當然，對已經實現團隊和個人榮譽大滿貫的梅西來說，比起數據，他更在意的是帶領「潘帕斯雄鷹」飛得更遠。阿根廷隊能否突破「衛冕冠軍魔咒」？自1962年長驅直入的巴西隊之後，還沒有球隊能在世界盃上衛冕。尤其近幾屆，小組賽出局的衛冕冠軍倒是不在少數。

本屆世界盃，執掌阿根廷隊帥印的依然是斯卡洛尼（Lionel Scaloni）。2018年入主國家隊以來，他優化了球隊的風格打法，圍繞梅西打造的戰術體系日臻成熟。隊伍近幾年戰績可圈可點，2024年蟬聯美洲盃冠軍，晉級美加墨世界盃之路也走得順風順水：資格賽上「雙殺」宿敵巴西隊，提前4輪出線，最終以巨大優勢領跑南美區積分榜。

此次阿根廷隊陣中，17人是上屆奪冠功臣。馬丁內斯（Emi Martínez）繼續鎮守球門，由38歲老將奧塔門迪（Nicolás Otamendi）、羅梅羅（Cristian Romero）、塔利亞菲科（Nicolas Tagliafico）、莫利納（Nahuel Molina）等組成的後防線屢經大賽考驗，恩佐·費爾南德斯（Enzo Fernández）、麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）、德保羅（Rodrigo De Paul）等居中場組織調度，鋒線上則有梅西、勞塔羅（Lautaro Martínez）、阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）等穩定得分點。

這支阿根廷隊轉換後老中青結合、攻防配置均衡，最新一期世界排名還升至第一，實則仍存隱憂。比如年齡——梅西能否「復當年之勇」？偏老邁的主力防線是否扛得住高強度賽程？比如傷病——梅西5月下旬被診斷為「左腿肌肉疲勞引起的負荷過重」，馬丁內斯手指骨折，蒙提爾（Gonzalo Montiel）、岡薩雷斯（Nicolás González）、阿爾瓦雷斯、羅梅羅等都有不同程度的傷情。

J組世界排名第二高的是奧地利隊（第23）。他們曾獲世界盃季軍，在遙遠的1954年。此次是他們時隔28年重返世界盃舞台。隊中多人在德甲征戰，總教練朗尼克（Ralf Rangnick）也是德國人，強調高位壓迫、快速轉換，隊伍球風硬朗、執行力強，隊長是剛從皇馬離隊的後衛阿拉巴（David Alaba），主力還包括37歲的鋒線老將阿瑙托維奇（Marko Arnautović）、格雷戈里奇（Michael Gregoritsch）、薩比策（Marcel Sabitzer）等。中場球員丘庫埃梅卡（Carney Chukwuemeka）和萬納（Paul Wanner）不久前分別從英格蘭和德國足協轉籍而來，有望為隊伍帶來更多技戰術變化。

非洲勁旅阿爾及利亞隊上一次打進世界盃是2014年，當時他們戰至16強。在主帥佩特科維奇（Vladimir Petković）的調教下，隊伍以低位防守、快速反擊為戰術核心。大多數隊員在歐洲聯賽踢球，馬赫雷斯（Riyad Mahrez）和本塔萊布（Nabil Bentaleb）等老將大賽經驗豐富。隊中還有阿裔法國足球名宿席丹（Zinedine Zidane）之子盧卡·席丹（Luca Zidane），效力於西乙格拉那達隊的他司職守門員。

阿爾及利亞隊的世界排名與奧地利隊相差不多，兩隊或就出線資格展開激烈爭奪，小組賽末輪的直接對話很可能成為決定命運的關鍵之戰。

亞洲盃亞軍約旦隊戰術風格務實，防守穩固。明星前鋒塔馬里（Musa Al-Taamari）領銜球隊大名單，隊長哈達德（Ehsan Haddad）在休整近一年後傷癒歸來，鋒線核心奈瑪特（Yazan Al-Naimat）則因傷缺席。對約旦隊而言，小組出線或許比較困難，但在世界盃上的每一步都將是歷史性突破。

整體來看，J組實力層次分明，但名次爭奪或將激烈且糾結。因為J組第一將在淘汰賽首輪對陣H組第二，大概率是烏拉圭隊；而小組第二極有可能遭遇奪冠大熱門西班牙隊，這無疑是各隊都不願面對的情況。

此外，本組還埋著一個隱藏彩蛋——如果阿根廷隊和K組的葡萄牙隊都順利拿下小組頭名且行至八強，雙方會在八強賽（半準決賽）聚首。一同走過職業生涯的最黃金時代，梅西和C羅還從未在世界盃的草皮上交過手。「梅羅雙驕」若能碰面，必將為北美之夏寫下新的傳奇故事，豐盈一代人的青春記憶。

精華 FAQ

  • 阿根廷以延續2022年冠軍班底為基礎，目標直指隊史第四座世界盃冠軍。梅西仍是精神與戰術核心，球隊希望突破衛冕冠軍難以連霸的歷史魔咒。

  • 奧地利與阿爾及利亞最可能爭奪另一個晉級名額，兩隊排名接近且風格鮮明。前者強調高位壓迫與快速轉換，後者依靠防守反擊，末輪對決可能決定出線。

  • 梅西即將39歲，可能是最後一次參加世界盃，但仍保有高進球紀錄與傳奇地位。外界關注他能否帶領阿根廷走得更遠，甚至有機會在賽會後段遇上C羅。

梅西 世界盃 阿根廷

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