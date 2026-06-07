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世界盃／梅西缺陣阿根廷仍締造熱身賽18連勝 巴西擊退埃及

中央社／克里夫蘭6日即時報導
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阿根廷「熱身賽連勝紀錄」推進至恐怖的18連勝。（路透）
阿根廷「熱身賽連勝紀錄」推進至恐怖的18連勝。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：阿根廷熱身賽2比0擊敗宏都拉斯，延續驚人的18連勝紀錄。
  • 重點二：梅西因腿筋傷勢坐板凳未上場，斯卡洛尼安排他持續休息備戰。
  • 重點三：巴西以2比1力退埃及，恩德里克與布魯諾吉馬雷斯各進一球。

世界盃足球賽即將開踢，各隊都紛紛在正式比賽前進行最後熱身。衛冕冠軍阿根廷6日輕鬆以2：0踢下宏都拉斯；巴西則是以2：1擊敗自非洲出線的埃及

中央社引述法新社報導，阿根廷6日全場占據絕對優勢，分別由馬蒂內茲（Lautaro Martinez）與西蒙尼（Giuliano Simeone）各攻進1球。名將梅西（Lionel Messi）坐在替補席，但總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）並未讓他上場。

梅西在5月24日腿筋受傷，斯卡洛尼希望他充分休息後能盡快恢復，以利參加即將展開的小組賽。不過梅西此役雖然高掛免戰牌，但阿根廷「熱身賽連勝紀錄」已推進至恐怖的18連勝。

這場比賽進行到第37分鐘，全場略顯沉悶的節奏突然爆發。阿根廷的泰基亞費高（Nicolas Tagliafico）在禁區內遭到對手犯規，國際米蘭前鋒馬蒂內茲罰球中網，阿根廷1：0領先。

第54分鐘，馬蒂內茲再次創造攻門機會，他靈巧的腳跟傳球協助席蒙破門，將比分擴大為2：0。

另一場巴西對埃及的賽事，巴西在熱身賽最後一戰以2：1擊敗對手，將在13日正式迎戰2022世界盃4強的摩洛哥，埃及則將在15日面對比利時。

巴西6日由明星小將恩德里克（Endrick）與季馬瑞斯（Bruno Guimaraes）各入1球，為世界盃熱身賽畫上圓滿句點。

巴西總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）率領的隊伍，上周日在里約熱內盧以6：2大勝巴拿馬。

巴西這次世界盃被分在C組，除摩洛哥外也將與蘇格蘭與海地交鋒；至於自非洲出線的埃及在G組則會遇上比利時，然後再來是紐西蘭與伊朗。

安切洛蒂在中場休息時調整多達8名球員，其中包括19歲的恩德里克。他上個賽季後半段自皇家馬德里被外借至里昂效力。這名才華橫溢的年輕球員一上場很快就展現實力，將巴西比分改寫為2：1。

精華 FAQ

  • 阿根廷全場掌握主動，先由馬蒂內茲罰進點球打破僵局，第54分鐘再助攻西蒙尼得分，最終以2比0取勝，並把熱身賽連勝紀錄延長到18場。

  • 梅西在5月24日受到腿筋傷勢影響，總教練斯卡洛尼為了讓他充分休息、儘快恢復狀態，沒有在這場熱身賽中冒險讓他上場。

  • 巴西在熱身賽最後一戰以2比1擊敗埃及，恩德里克與布魯諾吉馬雷斯各進一球。安切洛蒂半場大幅換人調整，為正式比賽做最後準備。

埃及 梅西 阿根廷

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