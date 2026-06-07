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世界盃／德國隊熱身賽連拿9勝 英格蘭小贏紐西蘭

中央社／洛杉磯6日即時報導
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德國隊世足熱身賽9連勝。（路透）
德國隊世足熱身賽9連勝。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：德國以2比1擊敗地主美國，完成近期熱身賽九連勝。
  • 重點二：英格蘭靠凱恩補時破門，僅以1比0小勝紐西蘭。
  • 重點三：蘇格蘭上半場狂攻四球，葡萄牙比利時也都贏球。

2026年世界盃足球賽11日開踢，各隊熱身賽也進入最後階段。曾4度奪冠的德國6日踢贏地主美國，但美國表現意外亮眼；另外，英格蘭面對世界排名比自己低81名的紐西蘭，僅以1：0小勝，踢得並不輕鬆。

德國 vs 美國

在哈斐茨（Kai Havertz）與薩內（Leroy Sane）領銜下，德國6日在伊利諾州芝加哥以2：1擊敗共同主辦國之一的美國。

這場是兩隊於世界盃開打前的最終熱身賽。美國比賽期間製造多次攻勢，包括羅賓森（Antonee Robinson）禁區外精彩遠射一度追平比分，表現亮眼，因此最後雖吞敗，但展現出的競爭力，讓外界對這支地主隊在世界盃的前景仍抱持高度期待。

美國主帥波切提諾（Mauricio Pochettino）表示：「我對每一位球員的表現都很滿意。」他形容自己的球隊「運氣不佳」才吞下敗仗，「我們對上的是世界最重要的球隊之一，這點值得高興。」

美國本屆世足賽小組賽分在D組，獲各界看好晉級小組賽並深入淘汰賽。這支地主球隊將於美西時間12日在加州洛杉磯迎戰巴拉圭，隨後將對上澳洲與土耳其。

至於6日贏得熱身賽的德國，則將於14日迎來世界盃首戰，對手是首度參賽、地理位置在委內瑞拉海岸附近的古拉索（Curacao），隨後分組賽對上象牙海岸與厄瓜多。

德國教頭納格斯曼（Julian Nagelsmann）對於球隊奪下近期9連勝感到滿意，他表示：「這是一場對我們來說無論天氣還是對手都很完美的考驗。」

英格蘭 vs 紐西蘭

凱恩（Harry Kane）6日在美國佛羅里達州高溫下，踢進個人在國家隊的第79顆進球，助英格蘭以1：0小勝紐西蘭。

英格蘭6日雖然大幅掌控球權，卻始終無法擴大領先，最終僅靠凱恩在上半場傷停補時接應史彭斯（Djed Spence）傳中巧妙破門奠定勝基，面對世界排名低自己81名的紐西蘭，贏得並不輕鬆。

凱恩賽後表示：「我們來這裡重點是備戰，而不是輸贏。」他並表示，自己「目前的狀態是職業生涯最佳。我很期待，等不及開賽了」。

雖然英格蘭已60年未獲得大型賽會冠軍，但過去4屆世界盃賽事都晉級至少8強，本屆依然是奪冠熱門之一。

英格蘭本屆會內賽小組賽分在L組，將與克羅埃西亞、迦納、巴拿馬爭取晉級；紐西蘭則將在G組面對伊朗、比利時和埃及。

蘇格蘭 vs 玻利維亞

蘇格蘭6日在美國紐澤西州進行世界盃熱身賽展現強勢狀態，於上半場攻入4球，終場就以4：0大勝玻利維亞。

蘇格蘭即將迎來睽違28年的世界盃會內賽之旅，於一週後在會內小組賽首戰對戰海地，未來還將在C組對上摩洛哥與巴西。

葡萄牙與比利時

另外，葡萄牙與比利時6日也分別進行熱身賽，為即將到來的世界盃小組賽暖身。前者在里斯本（Lisbon）附近的歐拉斯（Oeiras）以2：1擊敗本屆無緣晉級會內賽的智利；後者則在布魯塞爾（Brussels）以5：0輕取同樣闖進世界盃會內賽的突尼西亞。

葡萄牙10日還有一場熱身賽，接下來將前往世界盃K組與剛果民主共和國、烏茲別克及哥倫比亞交手。

比利時將於世界盃G組迎戰埃及、伊朗及紐西蘭。

突尼西亞則由拉姆奇（Sabri Lamouchi）帶領，分在F組，對手包括荷蘭、日本及瑞典。

各隊熱身賽陸續告一段落後，將正式進入世界盃會內賽階段。

本屆世界盃賽會從6月11日至7月19日為期1個多月，由美國、墨西哥、加拿大共同主辦。

首戰將由墨西哥於當地時間6月11日下午1時，在墨國阿茲特克體育場（Estadio Azteca）對戰南非。

精華 FAQ

  • 德國6日以2比1擊敗地主美國，並在納格斯曼帶領下拿下近期熱身賽九連勝。文章也提到，美國雖落敗，但整體表現相當亮眼。

  • 英格蘭在美國佛州以1比0小勝紐西蘭，唯一進球由凱恩在上半場傷停補時接應史彭斯傳中破門，這也是他國家隊第79球。

  • 蘇格蘭以4比0大勝玻利維亞；葡萄牙以2比1擊敗智利；比利時則以5比0輕取突尼西亞。各隊都在世界盃開打前完成最後備戰。

德國 世界盃 紐西蘭

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