我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被埋廢墟76小時瀕死 南加華人靠鋼釘痛感求生

5月就業超強會改變Fed利率決策嗎？緊盯暗示升息3大線索

世界盃／奧地利門神205公分 本屆最矮球員160公分

中央社／紐約4日綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
奧地利門將維格勒身高高達205公分。（路透）
奧地利門將維格勒身高高達205公分。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：梅西、C羅與歐喬亞同創第六度參加世界盃紀錄。
  • 重點二：本屆最年輕球員為17歲莫拉，最年長則是43歲高登。
  • 重點三：奧地利門將205公分創世盃正選名單最高身材紀錄。

2026年世界盃足球賽將於6月11日點燃戰火。以下是國際足球總會（FIFA）整理與本屆世足相關、具有意涵的有趣數字。

6

阿根廷隊梅西、墨西哥隊歐喬亞與葡萄牙隊C羅將締造空前的第6度參加世界盃紀錄，梅西和C羅更可望成為史上首次6屆世界盃皆有「上場參賽」球員紀錄；奧喬亞在2006年德國世界盃和2010年南非世界盃時並未獲得出場機會。

17

年僅17歲的墨西哥天才新星莫拉（Gilberto Mora）是本屆世足最年輕參賽球員，他的40歲老門神隊友歐喬亞（Guillermo Ochoa），在莫拉出生前就已參加過世界盃。

43

現年43歲的蘇格蘭門將高登（Craig Gordon）是本屆賽會最年長及世足史上參賽第二老的球員，僅次於埃及前門將哈達里（Essam El Hadary）出戰2018年俄羅斯世界盃時的45歲。

160

巴拿馬的中場核心球員亞尼斯（Cesar Yanis）是本屆最矮參賽球員，身高160公分。其次是身高164公分的庫拉索前鋒安東尼斯（Jeremy Antonisse）。

205

身高205公分的奧地利門將維格勒（Florian Wiegele）將締造世界盃史上正選球員名單中最高的球員，打破荷蘭門將諾伯特（Andries Noppert）在2022年卡達世界盃時所創203公分紀錄。

奧地利門將維格勒（右二）與隊友身高懸殊。（路透）
奧地利門將維格勒（右二）與隊友身高懸殊。（路透）

19

這次參賽球員共有19人來自英超曼城（Manchester City），使曼城成為本屆「出產」世足國手最多的職業球隊；其次依序為德甲拜仁慕尼黑（18人）、英超兵工廠（16人）、法甲巴黎聖日耳曼（16人）、西甲巴塞隆納（15人）。

200

本屆世足計達1248名選手參戰，有高達200名參賽球員是效力英格蘭的職業聯賽隊伍；緊隨其後的是效力德國聯賽的109人、法國聯賽的86人、西班牙聯賽的86人、義大利聯賽的71人，反映歐洲職業聯賽仍是當今世界足壇的中流砥柱。

精華 FAQ

  • 阿根廷梅西、墨西哥歐喬亞與葡萄牙C羅都將締造第六度參加世界盃的紀錄，其中梅西和C羅更有機會成為史上首次六屆都實際上場的球員。

  • 最年輕的是墨西哥17歲新星莫拉，最年長的是蘇格蘭43歲門將高登。兩人相差26歲，也凸顯本屆世界盃同時匯集新世代與資深球員。

  • 巴拿馬的亞尼斯以160公分成為最矮球員，奧地利門將維格勒則以205公分成為史上最高正選球員；此外曼城共有19名球員入選，為各職業球隊之最。

世界盃 C羅 梅西

上一則

世足攻略／I組一超一強一變數由法國獨走 挪威上演「單核心突圍」

延伸閱讀

世界盃年齡差：墨西哥選手年僅17歲 蘇格蘭門將最老43歲

世界盃年齡差：墨西哥選手年僅17歲 蘇格蘭門將最老43歲
世代交替之戰 看足壇巨星們最後一舞

世代交替之戰 看足壇巨星們最後一舞
世界盃／C羅41歲將6度征戰 葡萄牙總教練讚不可或缺

世界盃／C羅41歲將6度征戰 葡萄牙總教練讚不可或缺
世界盃／阿根廷26人名單有梅西 續任隊長 6度征戰拚衛冕

世界盃／阿根廷26人名單有梅西 續任隊長 6度征戰拚衛冕

熱門新聞

中國知名體育品牌李寧2日官宣，與NBA勇士隊球星柯瑞及柯瑞品牌「Curry Brand」達成長期合作。(取材自每日經濟新聞)

柯瑞投奔李寧簽10年約 前NBA球員批：自由被兜售

2026-06-02 20:50
曾於2012年颳起「林來瘋」的前尼克隊後衛林書豪，將在尼克隊爭奪NBA總冠軍賽期間加入ESPN擔任球評員。(美聯社)

「林來瘋」重返NBA 林書豪擔任ESPN總冠軍戰球評

2026-06-02 19:55
世界排名第114的波蘭網球選手赫瓦林斯卡今天在法網女單準決賽締造歷史，以直落二擊敗第25種子施耐德，成為網球運動職業化以來第一位從會外賽一路打進法網決賽的女將。(路透)

世界排名114 波蘭女將赫瓦林斯卡闖法網決賽 寫黑馬傳奇

2026-06-04 16:33
尼克守住領先優勢，以105比104擊敗馬刺，取得系列賽2連勝，並帶著絕佳氣勢迎接後續賽程。 (路透)

NBA／溫班亞瑪關鍵失誤加最後一擊失手 尼克帶冠軍賽2連勝回紐約

2026-06-05 23:36
延安師父祝賀馬刺。（取材自微博）

NBA／「少林弟子」溫班亞瑪晉總冠軍賽 師父：制心一處，無事不辦

2026-06-01 02:50
馬刺隊球星溫班亞瑪（右）30日在搶七大戰中貢獻22分。（路透）

NBA／馬刺7戰淘汰衛冕軍雷霆 溫班亞瑪激動落淚

2026-05-30 23:06

超人氣

更多 >
費半為何重挫10% 一夕間蒸發1.3兆元？五要點一次看

費半為何重挫10% 一夕間蒸發1.3兆元？五要點一次看
川普凍結39國簽證、綠卡與入籍申請 遭聯邦法官推翻

川普凍結39國簽證、綠卡與入籍申請 遭聯邦法官推翻
學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊

學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊
帶六名子女出差法國 防長赫塞斯挨批像家庭旅行

帶六名子女出差法國 防長赫塞斯挨批像家庭旅行
在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲

在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲