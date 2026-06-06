世界盃／酷暑不是藉口 英格蘭主帥：要一路贏下去

英格蘭隊5日在佛羅里達州進行友誼賽。（歐新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 圖赫爾強調英格蘭不會以酷暑或舟車勞頓作為奪冠藉口。

圖赫爾強調英格蘭不會以酷暑或舟車勞頓作為奪冠藉口。 重點二： 球隊在佛州備戰並將採大幅輪換，因應熱身賽與後續賽程。

球隊在佛州備戰並將採大幅輪換，因應熱身賽與後續賽程。 重點三：他堅持高強度壓迫戰術，並看重陣中多名具奪冠經驗球員。

英格蘭足球隊主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）誓言，三獅軍團絕不會拿比賽地點天候酷熱或舟車勞頓當無法奪冠的藉口，球隊唯一目標就是一路贏下去。

法新社報導，英格蘭6日將在佛羅里達州坦帕灣（Tampa Bay）與紐西蘭 進行世界盃 開打前的熱身賽。之前他們一直在烈日當空、濕熱難耐的西棕櫚灘（West Palm Beach）備戰操兵。

圖赫爾在熱身賽前記者會說：「我們不會找任何藉口。這趟征程固然是硬仗，接下來會有密集長途飛行，氣溫和濕度也會帶來重重阻礙與考驗。但我希望這是一趟漫長而成功的世界盃之旅。」

談到6日的比賽場地，圖赫爾坦言看到坦帕灣球場最近剛重新鋪設的草皮照片後「確實有些擔憂」，但他強調，差勁的場地狀況並不會動搖他的排兵布陣。

他同時證實，英格蘭打算在熱身賽半場休息時，採「11下、11上」式的整批球員大輪換。

圖赫爾說：「等到現場再視情況決定。只要有任何突發狀況，我們隨時都能臨機應變。」

本屆世界盃足球賽由美國、墨西哥 與加拿大3國聯合主辦。英格蘭與法國、西班牙及衛冕冠軍阿根廷同屬奪冠熱門第一梯隊，全隊也盼繼1966年奪隊史首冠後再嘗世足冠軍滋味、終結「一甲子之痛」。

結束與紐西蘭的友誼賽後，英格蘭10日將在佛州奧蘭多再與哥斯大黎加熱身賽，隨後便開拔前往堪薩斯市的集訓大本營，準備世足正式開賽。氣象預報顯示，當地未來幾天將面臨攝氏30度以上的高溫並伴隨雷陣雨。

英格蘭本屆世足首戰是6月17日在達拉斯對上強敵克羅埃西亞，下周達拉斯氣溫預計將飆到攝氏35度。

若英格蘭能順利從分組預賽突圍，之後淘汰賽可能會到高海拔的墨西哥市，到8強戰時再回到邁阿密。

圖赫爾說：「這正是我們的任務，也是我們必須實現的目標—打造強大心理素質，讓大家在任何極端環境下都能保持沉著與耐心，並迅速適應。欲在大賽過關斬將，這就是必備生存法則。」

儘管預期賽事期間將迎來連天酷暑，這位德國籍鐵血教頭表示，他絕不會因此放棄自己標誌性「高強度壓迫」的戰術體系。

他說：「在前場奪得球權的戰術價值極高，哪怕這要冒極大風險、對體能是巨大壓榨，我們也在所不惜。」

連續兩屆殺進歐國盃決賽的英格蘭，本次世界盃被分在L組，同組對手包括迦納、巴拿馬與克羅埃西亞。

回顧2018年世界盃4強戰，當時陣容還年輕的三獅軍團，就是敗在經驗老到的克羅埃西亞之下。

但圖赫爾強調，這次情況完全不同。他非常滿意目前這支滿載「爭冠經驗」的軍團，陣中約有12名球員在才剛結束的2025-26職業聯賽賽季隨所屬球隊捧起冠軍盃。

圖赫爾說：「陣中擁有這麼多『贏家』讓我們底氣十足。這種自信是由內而外散發，絕非虛張聲勢。球員們知道如何抗壓，因為他們都在真正的決賽大場面裡證明過自己。」

針對對陣克羅埃西亞的首戰，圖赫爾表示內心已有譜，「我心中已有14到15人的核心輪換陣容，他們完全有能力也有責任扛起這支球隊」。