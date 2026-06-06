世界盃／德國壞消息 前鋒新星卡爾訓練受傷 恐無緣本屆賽事

德國國家隊陣中天才新星前鋒卡爾（Lennart Karl）在訓練中受傷，恐無緣世界盃。（歐新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 德國新星前鋒卡爾訓練受傷，恐無緣本屆世界盃賽事。

德國新星前鋒卡爾訓練受傷，恐無緣本屆世界盃賽事。 重點二： 納格爾斯曼表示卡爾已送醫掃描，需等正式診斷再決定。

納格爾斯曼表示卡爾已送醫掃描，需等正式診斷再決定。 重點三：諾伊爾缺席對美熱身賽，但仍有望趕上分組賽首戰。

德國 國家隊總教練納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）5日透露，陣中天才新星前鋒卡爾（Lennart Karl）因在訓練中受傷，恐無緣即將舉行的世界盃 足球賽。

中央社引述法新社報導，德國隊6日將於芝加哥 與美國隊進行世界盃開賽前最後一場熱身賽。納格爾斯曼在賽前記者會證實，18歲的卡爾在訓練中受傷，參賽恐不樂觀。

納格爾斯曼說：「坦白講，情況看起來不太妙。他現已在醫院接受斷層掃描。不論是教練團還是他本人，現在都需要一點時間接受這個打擊。我們必須等具體診斷報告出來才能評估下一步，屆時再決定是否要緊急徵召其他球員遞補。」

納格爾斯曼並未透露卡爾具體的受傷部位與傷勢。

效力於德甲豪門拜仁慕尼黑的卡爾，本季是他第一個頂級職業聯賽賽季，但他憑藉亮眼表現，迅速在拜仁主帥孔帕尼（Vincent Kompany）麾下站穩腳步，成為拜仁拿下德甲冠軍的重要功臣。

5月31日德國4：0大勝芬蘭的友誼賽是卡爾國家隊生涯首次先發，並成功送出一記助攻。

除卡爾的傷情，納格爾斯曼也證實傳奇門神諾伊爾（Manuel Neuer）趕不上對美國的熱身賽，但對諾伊爾能趕上6月14日德國對古拉索的世足分組預賽首戰抱持樂觀。

身為2014年巴西世足奪冠功臣的諾伊爾，在宣布退出國家隊近兩年後，今年5月出乎外界預料再獲國家隊徵召。

談到這位功勳門將，納格爾斯曼說：「以他的經驗和資歷，根本不需要熱身賽來調狀態，他非常清楚如何應對高壓大賽。他的身體狀態正逐步調整到巔峰，但明天的熱身賽我們絕不做任何冒險。」