我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「寧死路上也不死在病床」69歲山東男帶偏癱妻自駕遊中國

NBA／連兩場對位溫班亞瑪占優勢 唐斯FMVP呼聲水漲船高

世界盃／德國壞消息 前鋒新星卡爾訓練受傷 恐無緣本屆賽事

中央社／柏林5日即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德國國家隊陣中天才新星前鋒卡爾（Lennart Karl）在訓練中受傷，恐無緣世...
德國國家隊陣中天才新星前鋒卡爾（Lennart Karl）在訓練中受傷，恐無緣世界盃。（歐新社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：德國新星前鋒卡爾訓練受傷，恐無緣本屆世界盃賽事。
  • 重點二：納格爾斯曼表示卡爾已送醫掃描，需等正式診斷再決定。
  • 重點三：諾伊爾缺席對美熱身賽，但仍有望趕上分組賽首戰。

德國國家隊總教練納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）5日透露，陣中天才新星前鋒卡爾（Lennart Karl）因在訓練中受傷，恐無緣即將舉行的世界盃足球賽。

中央社引述法新社報導，德國隊6日將於芝加哥與美國隊進行世界盃開賽前最後一場熱身賽。納格爾斯曼在賽前記者會證實，18歲的卡爾在訓練中受傷，參賽恐不樂觀。

納格爾斯曼說：「坦白講，情況看起來不太妙。他現已在醫院接受斷層掃描。不論是教練團還是他本人，現在都需要一點時間接受這個打擊。我們必須等具體診斷報告出來才能評估下一步，屆時再決定是否要緊急徵召其他球員遞補。」

納格爾斯曼並未透露卡爾具體的受傷部位與傷勢。

效力於德甲豪門拜仁慕尼黑的卡爾，本季是他第一個頂級職業聯賽賽季，但他憑藉亮眼表現，迅速在拜仁主帥孔帕尼（Vincent Kompany）麾下站穩腳步，成為拜仁拿下德甲冠軍的重要功臣。

5月31日德國4：0大勝芬蘭的友誼賽是卡爾國家隊生涯首次先發，並成功送出一記助攻。

除卡爾的傷情，納格爾斯曼也證實傳奇門神諾伊爾（Manuel Neuer）趕不上對美國的熱身賽，但對諾伊爾能趕上6月14日德國對古拉索的世足分組預賽首戰抱持樂觀。

身為2014年巴西世足奪冠功臣的諾伊爾，在宣布退出國家隊近兩年後，今年5月出乎外界預料再獲國家隊徵召。

談到這位功勳門將，納格爾斯曼說：「以他的經驗和資歷，根本不需要熱身賽來調狀態，他非常清楚如何應對高壓大賽。他的身體狀態正逐步調整到巔峰，但明天的熱身賽我們絕不做任何冒險。」

精華 FAQ

  • 因為他在德國隊訓練中受傷，納格爾斯曼賽前坦言情況不太妙，卡爾已接受斷層掃描，必須等正式診斷出爐後，才能判斷是否還能參賽。

  • 教練團先讓卡爾接受醫院檢查，並表示會等具體診斷報告出來，再評估下一步行動；若確認無法出賽，才會考慮緊急徵召其他球員遞補。

  • 諾伊爾確定趕不上對美國的最後一場熱身賽，但納格爾斯曼對他能否在6月14日對古拉索的分組賽首戰復出，仍抱持相當樂觀態度。

德國 芝加哥 世界盃

上一則

NBA／紐約客搶看尼克爭冠 1票飆逾17萬 華爾街菁英也參戰

延伸閱讀

世界盃／德國公布大名單 40歲諾伊爾驚喜回歸「擔任第1門神」

世界盃／德國公布大名單 40歲諾伊爾驚喜回歸「擔任第1門神」
世界盃／梅西腿傷無礙將參與熱身賽 斯卡洛尼：不會留無用之兵

世界盃／梅西腿傷無礙將參與熱身賽 斯卡洛尼：不會留無用之兵
世足攻略／E組德國力爭洗刷前恥 象牙海岸、厄瓜多對決上演次名卡位戰

世足攻略／E組德國力爭洗刷前恥 象牙海岸、厄瓜多對決上演次名卡位戰
世代交替之戰 看足壇巨星們最後一舞

世代交替之戰 看足壇巨星們最後一舞

熱門新聞

中國知名體育品牌李寧2日官宣，與NBA勇士隊球星柯瑞及柯瑞品牌「Curry Brand」達成長期合作。(取材自每日經濟新聞)

柯瑞投奔李寧簽10年約 前NBA球員批：自由被兜售

2026-06-02 20:50
曾於2012年颳起「林來瘋」的前尼克隊後衛林書豪，將在尼克隊爭奪NBA總冠軍賽期間加入ESPN擔任球評員。(美聯社)

「林來瘋」重返NBA 林書豪擔任ESPN總冠軍戰球評

2026-06-02 19:55
世界排名第114的波蘭網球選手赫瓦林斯卡今天在法網女單準決賽締造歷史，以直落二擊敗第25種子施耐德，成為網球運動職業化以來第一位從會外賽一路打進法網決賽的女將。(路透)

世界排名114 波蘭女將赫瓦林斯卡闖法網決賽 寫黑馬傳奇

2026-06-04 16:33
延安師父祝賀馬刺。（取材自微博）

NBA／「少林弟子」溫班亞瑪晉總冠軍賽 師父：制心一處，無事不辦

2026-06-01 02:50
馬刺隊球星溫班亞瑪（右）30日在搶七大戰中貢獻22分。（路透）

NBA／馬刺7戰淘汰衛冕軍雷霆 溫班亞瑪激動落淚

2026-05-30 23:06
圖為FIFA世界盃冠軍獎盃。（路透）

世界盃／曾精準預測3屆冠軍的他斷言：今年是荷蘭封王了

2026-05-27 06:45

超人氣

更多 >
王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加
移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？

移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？
川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿

川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿
美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌

美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌
可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費

可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費