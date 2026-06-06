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世界盃／梅西腿傷無礙將參與熱身賽 斯卡洛尼：不會留無用之兵

記者劉肇育／即時報導
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梅西已經參與球隊訓練，並預計在接下來兩場熱身賽中替補登場找感覺。  (路透)
梅西已經參與球隊訓練，並預計在接下來兩場熱身賽中替補登場找感覺。  (路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：梅西左大腿疲勞傷勢無礙，已恢復部分隨隊訓練。
  • 重點二：斯卡洛尼預告梅西將於兩場熱身賽替補登場找感覺。
  • 重點三：阿根廷不排除最後淘汰未達狀態球員，堅守即戰力原則。

2026年美加墨世足賽開踢進入倒數十天，衛冕軍阿根廷隊的備戰狀況卻因傳奇球星梅西（Lionel Messi）的傷情而備受關注，不過總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）在今天強調，梅西已經參與球隊訓練，並預計在接下來兩場熱身賽中替補登場找感覺。  

現年38歲、即將破紀錄生涯第六度踏上世界盃賽場的梅西，日前在邁阿密國際的最後一場俱樂部賽事中遭遇左大腿後衛肌群疲勞傷勢。不過，阿根廷國家隊總教練斯卡洛尼今天為球迷注入強心針，透露梅西已重返部分隨隊訓練，並預計在接下來的兩場熱身賽中替補登場「找感覺」。阿根廷隊目前正於美國德州進行最後衝刺，預計明天迎戰宏都拉斯，下周三再轉戰阿拉巴馬州對決冰島。

「梅西狀況很好，他已經參與了部分團隊訓練，這對我們至關重要。」斯卡洛尼在記者會上安撫外界焦慮的情緒，表示梅西並未與球隊分開訓練，狀況正朝著好的方向發展，「他會在接下來這兩場友誼賽中分擔一些上場時間，這讓我們感到安心。」

然而，除了梅西之外，包括帕雷德斯（Leandro Paredes）、莫利納（Nahuel Molina）等四名奪冠功臣目前仍因傷面臨單獨復健的窘境。

不過斯卡洛尼也強調，為了應對與阿爾及利亞的小組首戰，球隊絕對不會盲目冒險，「我們在提交26人名單時就很清楚他們的狀況，如果到了最後一周的決戰關頭，有人仍無法恢復到100%的戰鬥狀態，我們將毫不猶豫地將其割愛、換人頂替。」斯卡洛尼直言，雖然這個決定會讓人無比心痛，但阿根廷的衛冕之路不容許任何一絲僥倖，26人名單中，必須人人都是隨時能上場撕裂對手防線的即戰力。

精華 FAQ

  • 梅西先前因左大腿後側肌群疲勞受到關注，但斯卡洛尼表示他已回到部分團隊訓練，狀況正朝正向發展，並未與球隊分開訓練。

  • 球隊預計讓梅西在接下來兩場熱身賽以替補身分上場，目的不是急於求勝，而是讓他逐步找回比賽節奏與身體感覺。

  • 斯卡洛尼強調26人名單必須都是即戰力，若有人在最後一週仍無法恢復到百分之百，球隊不會猶豫換人，以確保衛冕任務不冒險。

梅西 世界盃

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