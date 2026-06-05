世界盃E組巡禮╱德國隊能否走出小組出局的陰影？

出戰世界盃的德國隊球員5日在芝加哥士兵球場訓練。 （路透）

四屆世界盃 冠軍德國 隊與庫拉索、象牙海岸和厄瓜多隊同在美加墨世界盃E組。這個小組既有急需正名的傳統豪強，也有南美「硬骨頭」、非洲勁旅和首次登上世界盃舞台的加勒比新軍。紙面實力上，德國隊無疑最被看好，但在世界盃擴軍、每組第三也有機會晉級的新賽制下，E組的競爭遠不止「強弱分明」那麼簡單。

對德國隊而言，本屆世界盃首先不是一場「衝冠之旅」，而是一場「正名之戰」。2014年在巴西 捧起大力神盃後，德國足球在世界盃賽場連續遭遇沉重打擊：2018年和2022年兩屆賽事均止步小組賽。對於一支曾以穩定、堅韌和大賽氣質著稱的球隊來說，這已經不是偶然失手，而是一道必須跨過去的心理關口。

主帥納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）上任後，試圖在德國足球傳統的秩序感與新一代球員的創造力之間找到平衡。基米希（Joshua Kimmich）將以隊長身份出征，他仍是球隊攻防轉換中的關鍵人物；穆夏拉（Jamal Musiala）和維爾茨（Florian Wirtz）代表著德國隊近年來最具想像力的一面；薩內（Leroy Sané）、哈弗茨（Kai Havertz）、翁達夫（Deniz Undav）、拜爾（Maximilian Beier）、沃爾特馬德（Nick Woltemade）等攻擊手，則為前場提供了不同類型的選擇。老將諾伊爾（Manuel Neuer）回歸後，無論競技狀態是否仍在巔峰，他的大賽閱歷和氣場都將給球隊帶來幫助。

不過，德國隊的問題同樣清晰。球隊近幾年在重大賽事中時常開局慢熱，防線穩定性不足，面對速度快、身體衝擊強的對手時，身後空當容易被放大。納格爾斯曼的球隊並不缺少天賦，真正需要證明的是：當比賽進入膠著階段，他們能否重新拿出德國足球曾引以為傲的冷靜、效率和執行力。

庫拉索隊則是本組最特殊的存在。這是該隊首次進入世界盃會內賽，本身已是歷史性突破。庫拉索陣中不少球員出生或成長於荷蘭，接受過較為系統的足球培養，因此這支新軍並非傳統意義上的「大補丸」。他們的現實目標也許不是小組前兩名，而是在3場比賽中盡可能製造麻煩，力爭拿到隊史世界盃首個積分甚至首場勝利。在擴軍賽制下，如果能夠爆冷搶分，小組第三出線並非完全沒有想像空間。

象牙海岸隊在本組具備攪局能力。作為非洲足壇傳統勁旅，象牙海岸時隔兩屆世界盃重返會內賽，陣容中不乏在歐洲賽場打拼多年的熟面孔。凱西（Franck Kessié）是中場攻防轉換的核心，塞科·福法納（Seko Fofana）和桑加雷（Ibrahim Sangaré）提供硬度與覆蓋面積；前場的阿馬德·迪亞洛（Amad Diallo）、阿丁格拉（Simon Adingra）以及尼古拉·佩佩（Nicolas Pépé）等人，則讓球隊在邊路突破、反擊推進和門前終結上都有選擇。相比單純依靠身體優勢的傳統印象，如今這支象牙海岸隊的攻擊線更加年輕，也更有想像力。

但這支球隊也需要解決穩定性問題。非洲球隊在世界盃賽場常常能奉獻令人驚豔的單場表現，卻也可能因防守注意力下降、情緒波動或臨場紀律不足付出代價。若象牙海岸隊能把比賽控制在自己擅長的身體對抗和快速轉換中，他們就是小組出線的有力競爭者；若比賽被對手拖入耐心消耗，他們的弱點也會逐漸顯現。首戰對陣厄瓜多，或許就是他們能否在本組佔據主動的關鍵一役。

厄瓜多隊將是德國隊爭奪小組頭名的主要對手。隊員身體強壯、比賽節奏明快、防守硬度高，反擊推進速度快，讓他們並不懼怕與歐洲強隊硬碰硬，也具備在高壓之下守住陣地、伺機反擊的能力。與德國隊相比，厄瓜多隊星味或許略遜一籌，但在小組賽這種容錯率有限的比賽中，他們的穩定性和執行力足以讓任何對手頭疼。

從E組整體形勢看，德國隊仍是最有希望獲得小組第一的球隊，但他們必須先戰勝自己的心理陰影；厄瓜多隊整體均衡，是德國隊頭名路上的最大障礙；象牙海岸隊球星不少、衝擊力十足，完全有能力把小組第二之爭攪成亂局；庫拉索隊紙面實力最弱，卻也可能憑藉低姿態和高執行力成為「麻煩製造者」。

世界盃從不只屬於豪門。當E組哨聲吹響，這個看似層次分明的小組，競爭或許會比預想中更加激烈。