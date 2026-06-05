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世界盃C組巡禮╱巴西「六星之夢」再出發

新華社里約熱內盧6月3日電
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巴西球星內馬爾又發現傷病，恐怕只能起到凝聚人心的作用。（路透）
巴西球星內馬爾又發現傷病，恐怕只能起到凝聚人心的作用。（路透）

美加墨世界盃上，「五星巴西」將又一次向第六個世界盃冠軍發起衝擊。同在C組的摩洛哥隊近年來實力飛升，將是巴西隊碰到的第一個「硬骨頭」。蘇格蘭隊大概只能力爭能以成績較好的第三名突圍，海地隊的目標也許只是贏得一場勝利。

「森巴軍團」永遠是世界盃奪冠熱門之一，然而他們已連續幾屆表現平平，距上一次世界盃奪冠已有24年之久。如今，在義大利名帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）的率領下，他們決心重拾昔日榮光。

在成績不盡如人意多年後，巴西男足去年不得不請來了自1965年以來國家隊的第一位外籍總教練安切洛蒂，但執教履歷輝煌的義大利人來到巴西的時間還是太短。

今年這支巴西隊的陣容或許不像以往那樣擁有眾多超級巨星，內馬爾（Neymar）「壓哨」回歸後又發現傷病，只能起到凝聚人心的作用；但隊中依然不乏優秀球員，特別是鋒線上的維尼修斯（Vinícius Júnior）和拉菲尼亞（Raphinha）。

摩洛哥隊近年來進步顯著。卡達世界盃上，摩洛哥隊擊敗了比利時、西班牙和葡萄牙隊等強隊，成為史上第一支晉級世界盃四強的非洲球隊。4年後，摩洛哥陣容沒有太大變化，球員們的經驗更加豐富，三條線都有世界級球星坐鎮。

摩洛哥隊的新人反而是今年3月剛剛走馬上任的總教練穆罕默德·瓦赫比（Mohamed Wahbi）。他是否能迅速與球隊磨合，找到讓摩洛哥更進一步的方法，值得關注。

蘇格蘭隊此前已連續6屆世界盃沒能進入決賽圈。如今捲土重來，他們若想要一鳴驚人，可能大部分機會都掌握在曼聯青訓系統出身、現效力於義甲那不勒斯的麥克托米奈（Scott McTominay）手中。他的穿梭跑動提升了蘇格蘭中場的實力，同時彌補了鋒線不夠銳利的缺陷。

海地隊此前僅在1974年參加過一次世界盃。現在這支海地隊在法國籍總教練米涅（Sébastien Migné）的率領下重視團隊合作，兩名有英超經驗的球員或將是球隊在本屆世界盃上的關鍵人物。

巴西 義大利 世界盃

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