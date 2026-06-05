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世界盃A組巡禮╱「四洲混戰組」誰能突圍？

新華社昆明6月3日電
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南韓球星孫興慜。(美聯社資料照片)
南韓球星孫興慜。(美聯社資料照片)

2026年美加墨世界盃足球賽將於當地時間6月11日拉開大幕，揭幕戰將由東道主墨西哥隊迎戰南非隊。集齊了北中美、非洲、亞洲、歐洲4支力量的A組，成了結果難料的「混戰組」——墨西哥隊能否順利通關？南韓與捷克隊誰將出線？南非隊會否伺機攪局？沒有絕對的碾壓，只有極致的對抗，A組晉級之路必將懸念叢生。

對墨西哥隊而言，揭幕戰不僅是一場比賽，更是一種儀式，全隊目標明確：打破自1994年以來，連續7屆世界盃止步16強的「魔咒」。不過，2022年卡達世界盃，墨西哥隊甚至沒能小組出線。

球員方面，傳奇門將奧喬亞（Guillermo Ochoa）將第六次出征世界盃，他的大賽經驗和更衣室作用無可替代，瓦斯克斯（Johan Vásquez）、蒙特斯（César Montes）是主力中衛搭檔，但前鋒聖地亞哥·希門尼斯（Santiago Giménez）、攻防樞紐艾瓦雷茲（Edson Álvarez）的傷病會是球隊變數。

老帥阿吉雷（Javier Aguirre）的戰術板上寫滿「務實」：在主場，不追求華麗，只追求贏球。他深知，墨西哥的高海拔就是最強「第12人」。畢竟在高原作戰，球隊的適應性非常重要，因為球速、球的飛行落點、變化都與平原不同，球員如果體能分配不好，就會出現動作變形、節奏變慢。墨西哥隊只要能在揭幕戰拿下南非隊，並在隨後的比賽中消耗對手，小組出線只是底線。

然而，正如硬幣的兩面，「想贏怕輸」也是墨西哥隊的包袱，一旦出現閃失，就會被高原稀薄的空氣無限放大。

如果說墨西哥隊占據地利，那麼南韓隊則手握人和。

自1986年起，南韓隊已連續11次打進世界盃正賽。主帥洪明甫試圖打造一支紀律嚴明，而非依賴個人英雄的球隊。

整體來看，這支南韓隊具備一定實力：金玟哉統領防線，李剛仁是前場引擎，孫興慜是鋒線尖刀，但這支隊伍平均年齡偏大、陣容深度有限也是不可回避的問題。

可以說，容錯率不高的「太極虎」小組賽劇本近乎明牌：首輪對陣捷克隊是關鍵戰，兩隊都會全力以赴拿下對手；次輪對陣墨西哥，能在高原「全身而退」就是萬幸；末戰南非，必須全取三分。

時隔20年，捷克隊重返世界盃，球隊默契度拉滿，整體配合流暢，中軸線強悍，隊內多名球員身高超過1米9，定位球和高空轟炸成為最大優勢，特別是希克（Patrik Schick）與索切克（Tomáš Souček），將是A組最恐怖的「空中打擊群」。

但捷克隊的弱點也較為突出，本土球員缺乏大賽歷練，一旦球隊定位球和高空戰術受限，運動戰很容易啞火。

對於本組實力最弱的南非隊來說，最大的王牌是伯恩利前鋒佛斯特（Lyle Foster），但這把鋒線利刃一旦被對手鎖死，隊伍進攻端將陷入癱瘓。

南非隊主帥雨果·布魯斯（Hugo Broos）明白，球隊在技術上處於劣勢，因此會選擇更加務實的策略。「收縮防守＋快速反擊」的戰術，或能彌補個人能力不足的缺憾。

從A組形勢看，墨西哥隊大概率頭名出線；南韓隊與捷克隊將死磕第二；南非隊雖然出線機率小，但也可能握住「最好小組第三」的彩票。

世界盃從來不是紙面實力的比拼，墨西哥高原的未知壓力、世界盃正賽的臨場心態、球場突發的各種狀況、主帥做出的戰術調整，都可能改變比賽進程。

南韓 世界盃

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