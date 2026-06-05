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世界盃／凱恩進球紀錄傲視歐洲 英格蘭主帥讚無可取代

中央社／倫敦4日電
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英格蘭隊長凱恩準備迎接他的第3次世界盃。（路透）
英格蘭隊長凱恩準備迎接他的第3次世界盃。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：凱恩將第3度征戰世界盃，被視為英格蘭隊終極專家。
  • 重點二：他本季為拜仁攻入61球，並奪下第二座歐洲金靴獎。
  • 重點三：圖赫爾強調凱恩無可取代，缺陣時英格蘭威脅大減。

凱恩（Harry Kane）是英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）由世界盃「專家」組成的英格蘭陣容中的終極專家，他將進球的藝術提升到了罕見的高度。

法新社報導，這位英格蘭隊長正以32歲之齡準備迎接他的第3次世界盃，帶著強烈的野心，希望能結束國家對大賽冠軍長達60年的漫長等待。

凱恩的數據極為驚人，本賽季他第2度贏得歐洲金靴獎，在拜仁慕尼黑隊邁向第34座德甲聯賽冠軍的過程中，他在31場出賽中攻入36球。

去年9月，他在為這家德國俱樂部效力的第104場比賽中達成了百球里程碑，這是本世紀歐洲五大聯賽中，在單一俱樂部達成這項里程碑的最快紀錄。

凱恩以在拜仁的61個進球結束了這個賽季，其中包括在德國盃決賽中的帽子戲法。

他也是托登罕熱刺隊（Tottenham）史上進球最多的球員（280球）、英格蘭國家隊進球紀錄保持者（78球），以及在歐洲冠軍聯賽（Champions League）中進球最多的英格蘭球員（54球）。

英格蘭足球代表隊總教練圖赫爾在凱恩2023年加盟拜仁時曾擔任該俱樂部主帥，他上週公布26人的世界盃陣容，並解釋說他擁有「應對各種不同情況的專家」。

這位德國籍教頭在英格蘭於3月令人失望地敗給日本後坦言，英格蘭的護身符和領袖根本無可替代。凱恩當時並未上場。

圖赫爾說：「缺乏凱恩的英格蘭，就無法製造出相同的威脅。缺乏凱恩的拜仁慕尼黑也是如此，世界上沒有任何一支球隊在失去他後還能保有同等的威脅性，這很正常。」

拜仁慕尼黑榮譽主席赫內斯（Uli Hoeness）對此也毫不掩飾地大讚，直言凱恩是球隊歷史上最成功的一筆簽約。

精華 FAQ

  • 凱恩是英格蘭國家隊進球紀錄保持者，累積78球；同時也是熱刺隊史最多進球球員，達280球。在拜仁，他也已寫下單一俱樂部百球里程碑的歐洲五大聯賽最快紀錄。

  • 圖赫爾指出，沒有凱恩的英格蘭無法製造同等威脅，因為他兼具終結能力、領袖氣質與戰術支點功能。無論在國家隊或拜仁，凱恩都能改變比賽走向。

  • 報導形容凱恩本季表現極為驚人，31場德甲攻入36球，賽季總計為拜仁進61球，並在德國盃決賽上演帽子戲法，成功拿下第二座歐洲金靴獎。

德國 世界盃

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