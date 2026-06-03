管住嘴、邁開腿…世界盃新規「史上最嚴」當心吃紅牌輸球

裁判出示紅牌示意圖。（路透）

距美加墨世界盃 開幕只剩不到十天，一套堪稱「史上最嚴」的賽場新規即將正式施行。

球員遮住嘴巴說話，可能直接被紅牌罰下；被換下時走得慢了，隊友就得延緩入場；為表達不滿擅自離場，不僅自己要吃紅牌，還可能讓全隊被判負。

新規之下，球員們不得不「管住嘴、邁開腿」。看似「吹毛求疵」的規則背後有著什麼先例，又傳遞著怎樣的信號？

疑罪從有？捂嘴交流或被罰下

先說最引人關注的「遮嘴紅牌」。這條規則的直接導火索，是今年2月的一場歐冠比賽。皇馬前鋒維尼修斯控訴本菲卡球員普雷斯蒂安尼對他進行種族主義攻擊，但後者用球衣把嘴遮得嚴嚴實實，導致歐足聯的調查陷入僵局。

儘管缺少確鑿證據，普雷斯蒂安尼最終還是被歐足聯禁賽。這一「疑罪從有」的處罰掀起了一場關於球員場上言論規則漏洞的討論。

足球場上，因為說話引發的連鎖反應並不少見。最出名的當數2006年世界盃決賽，席丹因馬特拉齊不斷言語侮辱其家人，情緒失控一頭撞了過去。他也因此吃到紅牌被罰出場，留下與大力神盃擦肩而過的背影。

為了徹底杜絕不必要的爭議，國際足球協會理事會（IFAB）今年4月通過新規。新規明確：球員在對抗性情境下用手、手臂或球衣遮擋嘴部，並被裁判認定為非友好交流，將被直接罰下。

國際足聯裁判委員會主席科里納日前對此規則進行了補充解釋：只有對抗情境下的遮嘴才會被處罰，普通交流時捂嘴不會自動得到紅牌。

但如此一來又產生了新問題——「對抗情境」要如何判定？這道難題，或許只能等到開賽後，交由裁判們決定。

離場抗議？有人因此丟了冠軍

另一條可能吃紅牌的新規，是針對球員擅自離場抗議的：任何因不滿判罰而擅自離開場地的球員，將被直接紅牌罰下；如果因此導致比賽中斷甚至取消，涉事球隊原則上將被判負。

這條規則同樣有先例。今年1月的非洲盃決賽，塞內加爾隊對裁判補時階段判給對手點球極度不滿，集體離場「罷賽」。雖然他們後來返回場地並最終贏下比賽，但在近兩個月後，非洲足聯剝奪了他們的冠軍頭銜，改判摩洛哥隊獲勝。

非洲足聯給出的解釋是，根據賽事規程，塞內加爾隊集體離場的行為被視為「棄權」。而塞內加爾隊則拒絕交回冠軍獎盃和獎金，甚至在與秘魯隊的友誼賽前，以非洲盃冠軍的身份帶著獎盃入場。

國際足聯顯然不想看到類似的鬧劇在世界盃上演，於是把「擅自離場」寫進紅牌條款。現行規則下，當出現爭議判罰時，只能由隊長出面與裁判直接交流。

10秒換人？日本隊嘗到甜頭

相比前兩條的紅牌威懾，「10秒換人」規則看起來溫和多了。可實際上，這條規則同樣能對比賽結果產生直接影響。

新規要求：被換下的球員必須在換人牌舉起後10秒內離開場地。若超時，替補球員須等到比賽恢復並持續運行1分鐘後的首次死球才能上場。

10秒夠嗎？一個標準足球場寬度約70米，最近的邊線不到35米，快步走絕對夠用。但總有人想「磨洋工」——繫鞋帶、兜圈子、慢吞吞地鼓掌。這些老套路在本屆世界盃上將會付出代價。

就在上周末日本隊對陣冰島隊的一場友誼賽中，冰島球員赫林松被換下時動作遲緩，被裁判認定超時。結果替補球員索瓦爾松只能在場邊等待，日本隊抓住多打一人的短暫機會，由小川航基攻入全場唯一進球。

冰島隊用一場失利給各隊提了醒，哪怕只有幾分鐘，少打一人也足以決定比賽勝負。可以預見，世界盃上應該不會再有人非要和這10秒鐘較勁了。

吹毛求疵？一切為了更好的比賽

用科里納的話說，國際足聯的目標是「盡可能消除對比賽節奏的干擾」。除了上述三條，本屆世界盃還將實行多項新規。

門球和界外球須在5秒內發出，如果超時，門球變角球，界外球交換球權。這是對去年啟用的門將持球不得超過8秒規則的「升級」。擅長「手榴彈式」大力界外球的球員們，得想辦法壓縮準備時間了。

與此同時，視頻助理裁判（VAR）的介入場景則變多了。明顯錯誤的第二張黃牌、認錯人導致的出牌錯誤、錯判的角球均可接受VAR核查。此外，若角球或任意球開出前進攻方存在明顯犯規，並直接影響進球、點球或紀律處罰，VAR同樣可以介入。

種種新規傳遞著這樣的信號：世界盃要提速、要乾淨，也要公平。

當然，規則的良好出發點能否有效落地，還需要比賽的檢驗。