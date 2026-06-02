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世界盃／巴西熱身賽6：2宰巴拿馬 主帥信心大增

新華社／里約熱內盧5月31日電
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巴西以6：2大勝巴拿馬，這場比賽也是巴西出征世界盃前的倒數熱身。(新華社)
巴西以6：2大勝巴拿馬，這場比賽也是巴西出征世界盃前的倒數熱身。(新華社)

巴西男足5月31日在熱身賽中6：2戰勝巴拿馬隊。巴西隊主教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）賽後表示，這場勝利提升了球隊信心，不過他接下來可能還是會對球隊做出一些調整。

這是「森巴軍團」出征美加墨世界盃前在巴西的最後一場比賽。上半場以主力陣容應戰的巴西隊2：1領先，下半場換上多名替補球員後則連入四球，最終6：2大勝對手。

安切洛蒂說：「這證明了他們（替補球員）有能力與隊內任何球員競爭。但我們必須考慮到對手放慢了節奏，強度有所降低，給了我們更多展現實力的機會。」

這位義大利名帥還表示，他可能還要改變巴西隊的戰術陣型。「我確實考慮過調整球隊陣容和戰術，下半場比賽又引發了更多疑慮。這對我來說是好事，保持積極的思考很重要。下半場比賽給了我更多思考的空間。」

安切洛蒂認為，這些天巴西隊的集訓效果良好。「我對球員們的表現、他們每天營造的氛圍、他們的認真態度和職業精神都非常滿意。」他還表示，隊裡既有經驗豐富的老將，也有充滿熱情的新秀。「想到年輕的拉揚（Rayan）、恩德里克（Endrick），還有不在這支隊伍裡的埃斯特旺（Estevão），我相信巴西隊的未來一片光明。」

巴西隊將於6月1日晚啟程前往美國。6日他們將在克利夫蘭與埃及隊進行一場熱身賽，13日迎來世界盃第一場小組賽，對手為摩洛哥隊。

巴西 義大利 世界盃

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