世界盃／因政治風波遭捨棄 「伊朗梅西」阿茲蒙確定無緣26人名單

有「伊朗梅西」之稱的當家球星阿茲蒙（Sardar Azmoun），遭到總教練賈蘭諾伊（Amir Ghalenoei）割愛，無緣本屆世足賽。 (美聯社)

2026年世界盃 足球賽開打在即，然而剛公布26人決選名單的「波斯鐵騎」伊朗 也出現意外結果，有「伊朗梅西」之稱的當家球星阿茲蒙（Sardar Azmoun），遭到總教練賈蘭諾伊（Amir Ghalenoei）割愛，無緣本屆世足賽。

現年31歲的阿茲蒙，過去與效力希臘奧林匹亞科斯隊的塔雷米（Mehdi Taremi）並稱伊朗最具殺傷力的「前場雙核心」，阿茲蒙個人生涯至今已為伊朗國家隊踢進57球，這對曾在2022年卡達世足賽大放異彩的進攻搭檔，如今卻在北美世界盃前夕宣告拆夥。

據了解，阿茲蒙早在3月就遭到國家隊禁賽，導火線正是在中東地緣政治衝突期間，他在社群上發布引發官方高度不滿的言論，最終導致這名頂級前鋒被國家隊全面封殺。

除了阿茲蒙的「政治性缺席」外，這份名單也深受中東戰火陰霾的影響，在入選的26人當中，有多達17名本土聯賽球員，這群本土戰將所屬的球會自2月起就因區域戰爭全面停賽，球員們普遍面臨實戰狀態「開天窗」的嚴峻考驗，為了彌補戰力落差，伊朗隊不得不仰賴塔雷米等9名旅外球星挑起大樑。

本屆賽事伊朗被分在G組，將陸續迎戰紐西蘭、比利時與埃及 ，不僅陣容殘缺，伊朗場外備戰同樣一波三折，原定在美國亞利桑那州進行移地訓練的計畫，因簽證問題卡關，10天前緊急獲得FIFA批准，將大本營臨時遷移至墨西哥邊境城市蒂華納。