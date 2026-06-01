我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／柯瑞與中國球鞋合作 10年天價合約將代言李寧

43歲實境秀男星驚傳變浮屍 警方發現槍枝與槍傷

世界盃／因政治風波遭捨棄 「伊朗梅西」阿茲蒙確定無緣26人名單

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
有「伊朗梅西」之稱的當家球星阿茲蒙（Sardar Azmoun），遭到總教練賈蘭...
有「伊朗梅西」之稱的當家球星阿茲蒙（Sardar Azmoun），遭到總教練賈蘭諾伊（Amir Ghalenoei）割愛，無緣本屆世足賽。 (美聯社)

2026年世界盃足球賽開打在即，然而剛公布26人決選名單的「波斯鐵騎」伊朗也出現意外結果，有「伊朗梅西」之稱的當家球星阿茲蒙（Sardar Azmoun），遭到總教練賈蘭諾伊（Amir Ghalenoei）割愛，無緣本屆世足賽。

現年31歲的阿茲蒙，過去與效力希臘奧林匹亞科斯隊的塔雷米（Mehdi Taremi）並稱伊朗最具殺傷力的「前場雙核心」，阿茲蒙個人生涯至今已為伊朗國家隊踢進57球，這對曾在2022年卡達世足賽大放異彩的進攻搭檔，如今卻在北美世界盃前夕宣告拆夥。  

據了解，阿茲蒙早在3月就遭到國家隊禁賽，導火線正是在中東地緣政治衝突期間，他在社群上發布引發官方高度不滿的言論，最終導致這名頂級前鋒被國家隊全面封殺。

除了阿茲蒙的「政治性缺席」外，這份名單也深受中東戰火陰霾的影響，在入選的26人當中，有多達17名本土聯賽球員，這群本土戰將所屬的球會自2月起就因區域戰爭全面停賽，球員們普遍面臨實戰狀態「開天窗」的嚴峻考驗，為了彌補戰力落差，伊朗隊不得不仰賴塔雷米等9名旅外球星挑起大樑。

本屆賽事伊朗被分在G組，將陸續迎戰紐西蘭、比利時與埃及，不僅陣容殘缺，伊朗場外備戰同樣一波三折，原定在美國亞利桑那州進行移地訓練的計畫，因簽證問題卡關，10天前緊急獲得FIFA批准，將大本營臨時遷移至墨西哥邊境城市蒂華納。

世界盃 伊朗 埃及

上一則

NBA／柯瑞球鞋自由市場爭奪戰落幕 10年天價合約轉投李寧

延伸閱讀

世界盃／伊朗隊稱「簽證申辦困難」備戰中心自美國移到墨西哥

世界盃／伊朗隊稱「簽證申辦困難」備戰中心自美國移到墨西哥
世界盃／不只梅西…阿根廷爆傷兵潮 考驗教頭調兵智慧

世界盃／不只梅西…阿根廷爆傷兵潮 考驗教頭調兵智慧
世界盃／梅西在面前踢進2球 18歲旅美小將入選澳洲隊

世界盃／梅西在面前踢進2球 18歲旅美小將入選澳洲隊
世界盃／美國隊公布26人名單 38歲後衛里姆隊史最老

世界盃／美國隊公布26人名單 38歲後衛里姆隊史最老

熱門新聞

梅西疑似腿後肌受傷退場。(美聯社)

世界盃剩3周 梅西「傷退」阿根廷衛冕路蒙陰影

2026-05-25 01:34
5月25日，鄭欽文在比賽後出席記者會。(新華社)

鄭欽文法網一輪遊 排名跌出前100 賽後痛哭「這是沉重失利」

2026-05-25 20:58
馬刺隊球星溫班亞瑪（右）30日在搶七大戰中貢獻22分。（路透）

NBA／馬刺7戰淘汰衛冕軍雷霆 溫班亞瑪激動落淚

2026-05-30 23:06
圖為FIFA世界盃冠軍獎盃。（路透）

世界盃／曾精準預測3屆冠軍的他斷言：今年是荷蘭封王了

2026-05-27 06:45
尼克以130：93大勝騎士，挺進總冠軍賽。（美聯社）

NBA／尼克4戰「橫掃」騎士 睽違27年重返總冠軍戰

2026-05-25 22:47
大力神盃。（路透）

美加墨世界盃要踢39天 1張圖看32強對戰表

2026-05-27 01:15

超人氣

更多 >
交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回
喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因

喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因
藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王

藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王
生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職

生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職
維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱

維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱