我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

別以為蔬菜都很安全 無毒教母點名5食材「沒煮熟恐中毒」

Dua Lipa穿鑽石婚紗出嫁 西西里島豪辦夢幻婚禮 艾爾頓強驚喜獻唱

談藝／康州教堂彩繪窗 拍賣價上看200萬

編譯周靜芝
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：康州溫斯特德教堂彩繪窗將於六月拍賣，估價上看兩百萬美元。
  • 重點二：此窗為蒂芙尼工作室1899年作品，由艾倫·萊特·波伊德委託製作。
  • 重點三：窗面描繪瀑布、花卉與夕陽山景，屬教堂三件蒂芙尼作品之一。

一個多世紀以來，康乃狄克州西北部溫斯特德(Winsted)第二公理會(Second Congregational)教堂內一扇繽紛的彩繪玻璃窗，讓信徒們為之驚豔。如今，這幅生動的藝術品即將登上拍賣會，有關人士透露，成交價可能高達200萬元。

史密森尼(Smithsonian)雜誌報導，這扇雙尖拱窗自1899年起便安裝於教堂的樓廳上方，名為「波伊德(Boyd)家族紀念窗」(瀑布)。這件由蒂芙尼工作室(Tiffany Studios)創作的作品，將於6月在紐約佳士得拍賣會上拍賣，所得將用於該教會的宣教與事工。

這扇彩繪玻璃窗是艾倫·萊特·波伊德(Ellen Wright Boyd)所委託製作，以紀念她的父母約翰與艾蜜莉·波伊德(John and Emily Boyd)。約翰是位歷史學家、鋼鐵大亨，曾任康乃狄克州務卿。

這扇窗的一側描繪了瀑布從褐色岩石上傾瀉而下的景象，另一側則呈現百合、鳶尾花及其他綠色植物；背景為橙色夕陽在紫色山脈後方漸漸隱入藍天。圓形頂部飾有鑲滿珠寶的金色王冠；玻璃窗下方刻有「約翰·波伊德1799-1881」與「艾蜜莉·W·波伊德1805-1842」字樣。

佳士得設計部主管圖多爾(Victoria Tudor)表示，這件作品是蒂芙尼工作室技藝精湛、情感深刻以及對色彩與光線駕馭能力的卓越典範；在蒂芙尼的作品中，以瀑布作為前景的彩繪玻璃窗極為罕見。這幅「波伊德家族紀念窗」(瀑布)是這座歷史悠久的教堂內三件蒂芙尼工作室作品之一。

蒂芙尼工作室由路易斯·康福特·蒂芙尼(Louis Comfort Tiffany)於19世紀末創立，其父親為珠寶公司蒂芙尼創辦人查爾斯·路易斯·蒂芙尼(Charles Lewis Tiffany)。在查爾斯的金援下，路易斯聘請了設計師與工匠，其中許多是女性，製作吹製玻璃花瓶、鑲鉛玻璃窗、燈具、陶瓷、琺瑯、珠寶及其他裝飾品。

該博物館指出，蒂芙尼工作室專精於製作乳白玻璃(又稱美國玻璃)，這種玻璃與當時通用的玻璃「截然不同」；即使是一件單品，也能呈現出不同的色彩與質感，營造出宛如水流與纖維般的自然與人工形態的錯覺。某種意義上，蒂芙尼是在用玻璃作畫，而非在玻璃上作畫。

精華 FAQ

  • 這件作品預定於六月在紐約佳士得拍賣會上登場，拍賣所得將全數用於該教會的宣教與事工，並引起藝術市場高度關注。

  • 彩繪窗由艾倫·萊特·波伊德委託製作，用來紀念她的父母約翰與艾蜜莉·波伊德；約翰曾任康州務卿，也是歷史學家與鋼鐵大亨。

  • 它是蒂芙尼工作室少見的瀑布主題彩繪窗，結合瀑布、花卉與夕陽山景，展現乳白玻璃的層次與光色變化，工藝與情感價值都很高。

拍賣 康乃狄克州

上一則

移民專頁／自行申辦NIW 換工作後不妨礙申請

下一則

旅遊／世外桃源 瑞士美麗又昂貴

延伸閱讀

芝麻街、大青蛙布偶秀工作室 將開放大眾參觀

芝麻街、大青蛙布偶秀工作室 將開放大眾參觀
旅遊／法國馬賽 藝術與歷史名城引人入勝

旅遊／法國馬賽 藝術與歷史名城引人入勝
華府華埠新壁畫 紀念選舉權先鋒李彬華

華府華埠新壁畫 紀念選舉權先鋒李彬華
聖家堂172.5公尺登頂 躍升全球最高教堂 暗藏高第謙卑密碼

聖家堂172.5公尺登頂 躍升全球最高教堂 暗藏高第謙卑密碼

熱門新聞

阿根廷隊38歲的梅西在2022年卡達世足拿到最高榮耀、舉起了冠軍獎盃，無數榮耀加身、但他自己承認退役的日子愈來愈近。(路透)

世代交替之戰 看足壇巨星們最後一舞

2026-05-31 16:18
與梅西金球獎獎盃合影。(作者提供)

球迷篇／從吶喊加油到從容看球 我與世界盃40年

2026-05-31 10:18
1994年國際足總世界盃在美國舉行，冠軍戰7月17日在加州巴沙迪那玫瑰碗舉行，巴西隊在點球大戰中以3比2擊敗義大利隊，奪得世界盃冠軍。(美聯社檔案照)

回顧篇／美國隊1994年世界盃踢贏了 全美開始瘋足球

2026-05-31 02:29
世界盃美國主場比賽，6月12日在洛杉磯的SoFi體育場舉行，美國對陣巴拉圭。(路透)

開幕篇╱美加墨三地 獨立開幕式

2026-05-31 02:28
紐約州撥款600萬元，將從曼哈頓往返新州境內世界盃比賽場地的巴士票價從80元降低至20元。全美最大的校車服務商也將投放最多300輛校車，為紐約賽區補充運力。(本報檔案照)

交通篇／紐約赴新州看世界盃 巴士20元、火車98元

2026-05-31 02:10

星座／雙子座有偏財運 天蠍座戀情升溫

2026-05-31 02:00

超人氣

更多 >
學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊

學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊
在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲

在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲
川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度

川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度
川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現
曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應

曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應