談藝／康州教堂彩繪窗 拍賣價上看200萬

AI重點 文章重點整理： 重點一： 康州溫斯特德教堂彩繪窗將於六月拍賣，估價上看兩百萬美元。

康州溫斯特德教堂彩繪窗將於六月拍賣，估價上看兩百萬美元。 重點二： 此窗為蒂芙尼工作室1899年作品，由艾倫·萊特·波伊德委託製作。

此窗為蒂芙尼工作室1899年作品，由艾倫·萊特·波伊德委託製作。 重點三：窗面描繪瀑布、花卉與夕陽山景，屬教堂三件蒂芙尼作品之一。

一個多世紀以來，康乃狄克州 西北部溫斯特德(Winsted)第二公理會(Second Congregational)教堂內一扇繽紛的彩繪玻璃窗，讓信徒們為之驚豔。如今，這幅生動的藝術品即將登上拍賣 會，有關人士透露，成交價可能高達200萬元。

史密森尼(Smithsonian)雜誌報導，這扇雙尖拱窗自1899年起便安裝於教堂的樓廳上方，名為「波伊德(Boyd)家族紀念窗」(瀑布)。這件由蒂芙尼工作室(Tiffany Studios)創作的作品，將於6月在紐約佳士得拍賣會上拍賣，所得將用於該教會的宣教與事工。

這扇彩繪玻璃窗是艾倫·萊特·波伊德(Ellen Wright Boyd)所委託製作，以紀念她的父母約翰與艾蜜莉·波伊德(John and Emily Boyd)。約翰是位歷史學家、鋼鐵大亨，曾任康乃狄克州務卿。

這扇窗的一側描繪了瀑布從褐色岩石上傾瀉而下的景象，另一側則呈現百合、鳶尾花及其他綠色植物；背景為橙色夕陽在紫色山脈後方漸漸隱入藍天。圓形頂部飾有鑲滿珠寶的金色王冠；玻璃窗下方刻有「約翰·波伊德1799-1881」與「艾蜜莉·W·波伊德1805-1842」字樣。

佳士得設計部主管圖多爾(Victoria Tudor)表示，這件作品是蒂芙尼工作室技藝精湛、情感深刻以及對色彩與光線駕馭能力的卓越典範；在蒂芙尼的作品中，以瀑布作為前景的彩繪玻璃窗極為罕見。這幅「波伊德家族紀念窗」(瀑布)是這座歷史悠久的教堂內三件蒂芙尼工作室作品之一。

蒂芙尼工作室由路易斯·康福特·蒂芙尼(Louis Comfort Tiffany)於19世紀末創立，其父親為珠寶公司蒂芙尼創辦人查爾斯·路易斯·蒂芙尼(Charles Lewis Tiffany)。在查爾斯的金援下，路易斯聘請了設計師與工匠，其中許多是女性，製作吹製玻璃花瓶、鑲鉛玻璃窗、燈具、陶瓷、琺瑯、珠寶及其他裝飾品。

該博物館指出，蒂芙尼工作室專精於製作乳白玻璃(又稱美國玻璃)，這種玻璃與當時通用的玻璃「截然不同」；即使是一件單品，也能呈現出不同的色彩與質感，營造出宛如水流與纖維般的自然與人工形態的錯覺。某種意義上，蒂芙尼是在用玻璃作畫，而非在玻璃上作畫。