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談藝／LV贊助 弗里克美術館吹時尚風

編譯周靜芝
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紐約弗里克美術館內的花園庭院。(路透)
紐約弗里克美術館內的花園庭院。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：路易威登與弗里克美術館展開為期三年的合作。
  • 重點二：將贊助三場展覽、策展研究職位與每月免費開放活動。
  • 重點三：合作由2027度假系列時裝秀於弗里克美術館揭幕。

紐約弗里克美術館(The Frick Collection)宣布與路易威登(Louis Vuitton)展開為期三年的合作，該時尚品牌將贊助美術館的多項計畫。

ARTnews報導，路易威登將贊助弗里克美術館三場即將舉辦展覽：

1.「西恩納：青銅藝術，1450–1500」(Siena: The Art of Bronze, 1450–1500)將聚焦文藝復興時期這座義大利城市在青銅藝術創新的核心地位，預計於今年秋季開幕。

2. 「以火作畫：蘇珊娜·德庫爾與琺瑯工藝」(Painting with Fire: Susanne de Court and the Art of Enamel)，探索17世紀法國琺瑯藝術家傑作，將於2027年春季開幕。

3. 第三場尚未公布的展覽，則將聚焦19世紀繪畫，並於2027年底開幕。

這項策展援助計畫還將衍生一個為期兩年、名為「路易威登策展研究助理」的職位；該職位將由該館策展研究員劉一夫(譯音，Yifu Liu)擔任，他正在研究18世紀歐洲與中國的文化交流及藝術融合。在新的職位上，劉一夫將專注於弗里克美術館的亞洲瓷器館藏，並研究法國路易十五與路易十六，以及中國乾隆皇帝宮廷的藝術與時尚。

此外，路易威登將資助弗里克美術館為期一年的「First Fridays」活動，該活動於每月第一個周五(1月及9月除外)下午5時30分至晚上9時開放免費參觀。此一名為「Louis Vuitton First Fridays」的計畫，將於2026年6月至2027年5月期間舉行。

弗里克美術館館長呂格爾(Axel Rüger)表示，很高興能與路易威登以如此有意義且長遠的方式合作；該品牌對高品質文化體驗的承諾與他們相契合，未來三年的贊助將為該館三個核心目標：展覽、公共活動及藝術史研究，提供關鍵資源。

這項合作以5月20日路易威登2027年度假系列時裝秀揭開序幕，該系列由法國設計師尼古拉·蓋斯基埃(Nicolas Ghesquière)設計，於弗里克美術館一樓展廳舉行。

路易威登並非本季首家在美術館展示2027年度假系列的時尚品牌。本月初，由愛爾蘭設計師喬納森·安德森掌舵的迪奧(Dior)，於甫開幕的洛杉磯郡立美術館大衛·格芬展館(David Geffen Galleries)舉辦了時裝秀。

路易威登執行長皮耶羅·貝卡里(Pietro Beccari)表示，此次贊助弗里克美術館，不僅彰顯路易威登對支持藝術的承諾，更說明了這類非同凡響的場地如何成為路易威登不可或缺的一部分，並豐富每一季系列時裝的主題。

一名訪客在弗里克美術館內觀看喬瓦尼·貝利尼的畫作「沙漠中的聖方濟各」。(路透)
一名訪客在弗里克美術館內觀看喬瓦尼·貝利尼的畫作「沙漠中的聖方濟各」。(路透)

精華 FAQ

  • 雙方展開為期三年的合作，路易威登將贊助三場展覽、支持策展研究職位，並資助每月一次的免費開放活動，涵蓋展覽、研究與公共參與三大面向。

  • 贊助內容包括秋季開幕的青銅藝術展、2027年春季的琺瑯工藝展，以及一場聚焦19世紀繪畫的展覽；另有2026年6月至2027年5月的每月免費夜間開放。

  • 美術館可獲得展覽、公共活動與藝術史研究資源，並推動亞洲瓷器與中西文化交流研究；路易威登則藉此強化藝術支持形象，也讓品牌時裝秀與文化場域連結更深。

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