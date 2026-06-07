電影世界／從「Prada惡魔2」走進服裝設計師的世界

梅莉‧史翠普(左)和安‧海瑟薇20年後再演「穿著Prada的惡魔」。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章以《穿著Prada的惡魔2》映照時尚圈權力與職場內捲。

文章以《穿著Prada的惡魔2》映照時尚圈權力與職場內捲。 重點二： 再延伸比較《魅影縫匠》對服裝設計師孤絕與執念的描寫。

再延伸比較《魅影縫匠》對服裝設計師孤絕與執念的描寫。 重點三：兩片皆寫藝術與情感糾葛，角色關係複雜且帶病態色彩。

2026年奧斯卡 頒獎典禮，擺明替電影「穿著Prada的惡魔2」(The Devil Wears Prada 2)打廣告：讓安海瑟薇 (Anne Hathaway)和安娜溫圖(Anna Wintour) 一起頒發最佳服裝設計與最佳化妝髮型獎。溫圖是全球服裝界出名的大魔頭，電影中梅莉史翠普(Meryl Streep)演的米蘭達(Miranda)，就在影射安娜溫圖。米蘭達輪番霸凌初出茅廬的手下安迪 (Andy，海瑟薇飾演)。兩人台上裝腔作勢，眾人共鳴大樂。

「穿著Prada的惡魔1與2」是取悅耳目的商業賣座片，相隔20年(2006、2026)。第一集菜鳥安迪飽受欺壓，片尾已非昔日阿蒙，卻毅然離開職場，去達成作記者的志願；第二集安迪又必須回到米蘭達身邊，從前內捲的同事艾蜜莉(Emily，艾蜜莉布朗Emily Blunt飾)仍是競爭對手，外敵還包括抖音、人工智慧等。

演技精湛的丹尼爾‧戴-路易斯(左二)在電影「魅影縫匠」中找到他的繆思，由維琪‧克雷普飾演。(美聯社)

安迪深得大叔奈傑爾(Nigel，史丹利圖奇Stanley Tucci飾)賞識。肯尼斯布萊納(Kenneth Branagh)這名演莎翁劇場的大咖，委屈飾演史都華(Stuart)—米蘭達的新任丈夫，沒機會展現演技；女神卡卡 (Lady Gaga)演唱了聲光俱佳的曲子；義大利米蘭增強了外景的魅力。圓滿的結局觀者已能預測，全片沒有驚艷之處。

此片令我想起另一部走入服裝設計師心理戲的電影「魅影縫匠」(Phantom Thread，2017)，它發生在1950年代的英國倫敦。「魅影縫匠」的編導保羅‧湯瑪斯‧安德森(Paul Thomas Anderson)，也就是今年以「一戰再戰」(One Battle After Another)抱回最佳導演、改編劇本、影片三座奧斯卡的那一位。

Threads的意象：細長可以串接的線，經過一絲不苟的縫結，串成立體的脈絡，可穿、戴、蓋、用。「魅影縫匠」的主角雷納茲(Reynolds Woodcock)，由演技精湛的丹尼爾‧戴-路易斯(Daniel Day-Lewis)擔綱。雷納茲個性孤僻，孜孜矻矻設計服裝，手藝精巧。他的住宅像座高塔，周圍林樹密布，室內樓梯疊疊，成群縫紉女工上上下下，也形成一種規格。

雷納茲細緻敏感，怕噪音，連餐刀擦奶油的聲音都嫌吵；但是他的創作獨異，上流社會的女人都要穿他製作的衣服。那些布料、鈕扣、蕾絲、刀工經過的剪裁，全部來自他的腦力。這樣的一個男子，心裡仍然懷念他早逝的母親；日常生活就靠姊姊西麗奧(Cyril Woodcock，蕾絲莉蔓薇爾，Lesley Manville飾)打點，對姊姊唯命是從。

雷納茲終於也碰到剋星了，那是他某天在餐廳裡邂逅的女招待艾爾瑪(Alma Elson，維琪克雷普Vicky Krieps飾)。維琪克雷普不像好萊塢式的美女，但是耐看，她屬於歐洲影壇有距離感的女性。

艾爾瑪進入雷納茲的境界，成了他的繆思。她崇拜他的構思，穿上他最創新的設計，也保護他的作品。有一次雷納茲的特製品被一個俗女穿了，她感覺聖物被褻瀆，和著雷納茲，強勢從俗女身上，把衣服剝下奪回家。雷納茲以往有過不少女伴，厭倦後把她們打發回家，這一次他捨不得。

我不禁聯想到另一位藝術怪胎達利(Salvador Dalí，1904 – 1989)。達利表達的潛意識與夢境震驚當代。他畫作中的時鐘展現流體，象徵不固定的事物。達利有個得力助手，就是他的妻子加拉(Gala Dalí ，1894 - 1982)。

梅莉‧史翠普(左)和安‧海瑟薇20年後再演「穿著Prada的惡魔」。(歐新社)

艾爾瑪和雷納茲這一對，很類似達利與妻子加拉之間，親密又複雜的關係。艾爾瑪帶著模特兒的身分，搬入雷納茲的家。朝夕相處，成為情侶。她突發奇想，要為他作晚餐，並且就兩人共度；然而雷納茲只愛有秩序的習慣，精心預備的「驚奇晚宴」被他打臉。艾爾瑪失落之際，計畫反客為主，她要改變現狀。

由精神層面看，他們的愛有著病態的現象。艾爾瑪甚至用了心機：雷納茲體質很弱，她利用這點，甚至下毒，來主導全局。除了成為廚子、看護，她也加入裁縫的行列。他們互相配合，不過不一定奏效。比如被眾人包圍狂歡時，艾爾瑪發現沒有雷納茲在周圍，她會感覺孤單，她體會到自己也習慣了安靜孤獨。

兩個狂愛對方的戀人，居然也結婚生子，作了俗人。