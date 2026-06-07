新聞眼／白宮記協晚宴槍案 竟與1993年老電影雷同

白宮記者協會晚宴4月在華府希爾頓飯店舉行，川普總統首度以總統身分出席，未料宴會廳傳出槍響。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 白宮記協晚宴爆發槍擊，總統等高層緊急撤離會場。

白宮記協晚宴爆發槍擊，總統等高層緊急撤離會場。 重點二： 文章指出此案與1993年電影火線大行動多處情節雷同。

文章指出此案與1993年電影火線大行動多處情節雷同。 重點三：國會議員安全受關注，暴力政治事件近年升至三十年高點。

華府 年度社交盛會，白宮 記者協會晚宴(White House Correspondents’ Dinner)，依照慣例於每年4月的最後一個周六在華府希爾頓飯店(Washington Hilton)舉行。今年的活動事前就格外受到矚目，因為兩度入主白宮先後已五年多的川普，當天晚上將首度以總統身分出席。各界都等著看擔任表演嘉賓的藝人如何開總統的玩笑，更期待向來好逞口舌的川普如何自嘲和修理政敵。

萬萬沒想到脫口秀變成了動作片，川普就坐才五分鐘，宴會廳門口就傳出連珠槍響。特勤人員立即掩護總統、副總統和眾院 議長，美國最重要的三位國家領袖，迅速撤離現場。大約3000多位賓客則倉皇尋找生路，或者就地躲到餐桌底下，現場頓時陷入一片慌亂。

幸好槍手很快就被制伏，除一名特勤局特工中彈，無任何人員傷亡。該名特勤人員由於有防彈背心護身，僅受輕傷，無生命危險。

白宮記協晚宴槍擊案的31歲槍手艾倫當場被捕，目前仍受審中。(路透)

這起槍擊立即成為全球頭條新聞，媒體在報導時還不忘提及45年前雷根總統也是在同一家飯店遭遇槍擊。然而許多資深影迷卻有另一種不安的既視感，因為4月25日這場刺殺總統未遂的攻擊，竟與1993年電影「火線大行動」(In the Line of Fire)有許多令人驚訝的雷同之處。

與雷根遇刺同飯店

1981年3月30日星期一，甫就職69天的雷根總統當天中午應邀至華府希爾頓飯店參加「美國勞工聯合會和產業工會聯合會」(AFL-CIO)年會午餐並發表演說。下午2時27分，雷根步出飯店，準備搭上停在轉角的防彈座車，同時向對街的群眾揮手致意。就在這一瞬間，一名手持左輪槍的年輕男子從座車前方的街角竄出，迅速連開了六槍。

第一槍打中了白宮新聞秘書布雷迪(James S. Brady)的頭部，第二槍則擊中了轉身試圖保護總統的華府警員德拉漢提(Thomas Delahanty)的後頸。第三槍打中街對面酒店的玻璃，這時現場特勤主管帕爾(Jerry Parr)拚命將總統推入座車，而第四槍則擊中了奮不顧身撲在總統身上當人肉盾牌的另一特勤探員麥卡錫(Timothy J. McCarthy)腹部。第五槍擊中了總統座車的防彈玻璃，第六槍則先是先擊中轎車的防彈裝甲，然後反彈從雷根腋下射入，擊中肺部，位置距心臟僅約1吋。

1981年3月30日，前總統雷根(中)在華盛頓一家飯店外遭遇暗殺未遂；圖為槍擊案前他揮手致意。(維基公共領域)

雷根被緊急送往喬治華盛頓大學醫院，到院時已大量失血，收縮血壓僅剩60 mmHg(毫米水銀柱)。醫療團隊經過將近兩個小時的手術，才搶救回總統性命。

若仔細比較雷根遇刺和川普遇襲，雖然發生地點都是在華府希爾頓飯店，但一個在室外，另一個是在宴會廳內，而且攻擊手法和犯案情節也並無相似之處。反而是一部老電影「火線大行動」與4月25日晚上的事件有更多令人難以置信的巧合。

電影情節諸多巧合

「火線大行動」劇情敘述一名特勤局資深特工霍里根(克林伊斯威特Clint Eastwood飾演)，年輕時曾深受甘迺迪總統青睞與器重，當甘迺迪不幸遇刺後，他深感自責而無法自拔，變得孤僻冷漠，長官同事也不願與他共事，將他調離總統隨扈團隊，派去負責調查偽鈔。

30年後，年屆退休的霍里根在追查一件偽造支票所引發的一連串凶殺案時，發現一名自稱「布斯」(Booth，林肯總統刺客)的神祕男子正在籌畫暗殺現任總統。他決定要全力阻止「布斯」的行動，不讓當年的悲劇再度發生。

「布斯」的真實身分其實是足智多謀卻個性偏激、心狠手辣的前中央情報局殺手利里(約翰馬可維奇John Malkovich飾演)，他自認遭到中情局長官背棄出賣，因此決定刺殺政府最高領導人作為報復。他利用偽造支票捐了一筆鉅額獻金給總統的競選連任委員會，取得參加在洛杉磯募款餐會的貴賓席位。同時，他利用樹脂和合成材料製作了一把可組裝拆解的簡易手槍，並將兩顆子彈藏在鑰匙鍊中，騙過金屬探測器，帶進會場。

另一方面，霍里根終於說服長官讓他重新加入總統維安小組，但是白宮幕僚要他離總統遠一點。宴會開始前，由於霍里根過於緊張，引發一場虛驚，被白宮幕僚長下令滾蛋。最後在千鈞一髮之際，霍里根衝進宴會廳，高喊：「有槍！」現場立刻一陣騷動，擾亂了利里的第一槍，接著霍里根縱身飛撲，用身體擋下了第二顆子彈。

這部1993年電影的情節和2026年白宮記協晚宴槍擊案，除了目標都是刺殺現任美國總統，而且兩名刺客都具有高智力之外，最讓人感到不可思議的是兩者在場景、作案手法和滲透方式等細節方面，都近乎雷同。

「火線大行動」與白宮記協晚宴槍案雷同之處

國會議員的危機感

話說回來，對於許多國會議員而言，當天晚上的驚恐場面令他們想起的可不是什麼似曾相識的老電影，而是確實且迫切的危機感。不像眾院議長有國會警察(Capital Police)提供全天候貼身隨扈，其餘434名聯邦眾議員和100名聯邦參議員當他們離開國會山莊周圍約200個街區的範圍後，往往只能自求多福。

華爾街日報4月28日引用國際暨戰略研究中心(CSIS)分析數據指出，近年來針對民選官員的政治暴力事件，達到30年來新高點。

2017年6月14日，共和黨國會議員棒球隊在維吉尼亞州亞歷山大市一處棒球場練習時，遭埋伏在左外野邊線圍牆後的槍手開槍襲擊，時任多數黨黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)髖部中彈身負重傷，另有多人也被擊中。該槍手後來被史卡利斯的保全人員開槍擊斃。

2011年1月8日，亞利桑納州聯邦眾議員吉福茲(Gabrielle Dee Giffords，現任參議員凱利Mark Kelly妻子)在選區土桑市一座超市停車場與選民見面時遭槍手襲擊，頭部中彈受重；這起事件造成六人死亡，多人受傷。她經手術搶救後奇蹟似生還，經歷漫長復健療程後，於2012年1月25日辭去眾議員職務，全心投入槍械管制倡導工作。

而4月25日晚上當槍聲響起時，總統、副總統和眾院議長，各自有其專屬的維安特勤小組，迅速分別掩護美國政壇最重要的三位人物由不同路線分別撤離，500多名國會議員則與其他數千名賓客一起被困在宴會廳內。

當時佛羅里達州民主黨眾議員莫斯科維茨(Jared Moskowitz)驚慌失措地問史卡利斯眾議員，能否帶著他一起離開會場。莫斯科維茨事後表示，這位來自路易斯安納州的共和黨人毫不猶豫地答應了。

莫斯科維茨接受國家廣播公司新聞網(NBC news)訪問時說：「普通議員的我們就像待宰羔羊。在各自選區裡像待宰羔羊，去華府的時候也像待宰羔羊。我們沒有保鑣。」

史卡利斯說：「我抓住他，讓他跟緊我，然後我們離開了那裡。」

但其他普通議員的經驗卻截然不同。一位共和黨眾議員表示，他被困在宴會廳時，曾打電話給同黨的眾院議長強生(Mike Johnson)尋求幫助，但議長告訴他，他已經離開了飯店。隨後，這位議員詢問一名特勤局特工該怎麼辦，特工告訴他必須和其他人一起離開飯店。最後，這位議員和妻子步行回家。

直到大部分賓客離開宴會廳後，會場內才有人宣布，請所有國會議員到中央舞台集合，最後有關單位安排了交通工具載送那些集合到台上的議員離去。

這位共和黨眾議員並且指出，當天國會警察事前並未統計出席晚宴的議員人數，事後也從未清點所有議員是否平安。

參院今年通過一項撥款法案，其中編列7500萬用於保護議員安全，由100名參議員平均分配。每人將獲得一個75萬元的保全專款帳戶。

眾議員每月可透過眾議院警衛官(House sergeant-at-arms)直接請領或報銷最高2萬元的個人保全支出，總計每年為24萬元。

莫斯科維茨表示，自從治安單位2024年11月及時阻止一起針對他的暗殺陰謀後，他用這筆錢為他在佛羅里達州的住家聘請24小時保全人員。