封面故事／書評篇 紐時：獻給翻譯的深情書信

「臺灣漫遊錄」獲得國際布克獎，紐約時報分別以「來自台灣的愛情故事」、「獻給翻譯的深情書信」，給了此書高度評價。（本報記者／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐時盛讚臺灣漫遊錄兼具浪漫愛情與後殖民批判。

紐時盛讚臺灣漫遊錄兼具浪漫愛情與後殖民批判。 重點二： 小說以1930年代台灣旅遊書外殼包裹殖民與翻譯書寫。

小說以1930年代台灣旅遊書外殼包裹殖民與翻譯書寫。 重點三：多重後記腳註與虛實譯者設計成翻譯俄羅斯套娃。

小說「臺灣漫遊錄」獲國際布克獎後，引起國際媒體關注。紐約時報 分別以「來自台灣的愛情故事」(International Booker Prize Goes to a Love Story Out of Taiwan)、「獻給翻譯的深情書信」，給了此書高度評價。

紐時記者亞歷克斯·馬歇爾(Alex Marshall)報導，「臺灣漫遊錄」以一部「重見天日」的1930年代台灣遊記的形式展開，實際講述了一段愛情故事。「小說開展於1938年日治時期台灣，一位年輕的日本 女小說家遠渡重洋，渴望以在地人的方式體驗島嶼生活，沒想到她竟愛上自己的女翻譯員，卻始終無法跨越殖民者與被殖民者之間那道無形的鴻溝」。

他引述作家兼本屆評委會主席娜塔莎·布朗(Natasha Brown) 表示，這部小說「完成了一項令人難以置信的雙重壯舉：它既是一部成功的浪漫愛情小說，又是一部敏銳的後殖民主義小說。」

引人入勝的愛情故事

「臺灣漫遊錄」包含了數篇後記以及大量由虛構和真實譯者撰寫的註腳。儘管這本書「在某些方面是寫給翻譯的一封情書」，但布朗表示，這並不是評委會將其從其他五部提名作品中選出的原因。布朗說，除了文學上的華麗文采之外，這部小說還是「一個完全引人入勝、完全令人甘之如飴的愛情故事」。

報導強調，楊双子不僅是小說家，更擅長漫畫與電玩劇本創作；同時引用國際布克獎官網專訪，提到楊双子創作的初衷，「動筆之初，正是想梳理台灣與日本殖民歷史之間那段『厭惡與懷舊交織』的複雜情感」。

紐約時報更引用作者楊双子得獎時的致詞，「文學從來沒有放棄堅守自己，也沒有放棄與他人對話。台灣文學的百年探問，實際上是台灣人百年來對自由與平等的追求」，稱她發表了一場激昂而真摯的演說，並強調現場是由譯者金翎即時翻譯。

報導也再次引用2024年「紐約時報書評」沙赫納茲·哈比卜(Shahnaz Habib)的評論，「一部迷人而令人難以捉摸的小說，探討權力如何形塑關係，以及旅行如何揭示又隱藏真相」，並稱讚這本書的呈現是「文學複調的精湛演出」。

「臺灣漫遊錄」2024年榮獲美國國家圖書獎時，沙赫納茲·哈比卜直指本書以層層嵌套的敘事結構，展現了殖民權力的多種形式。

身為翻譯家的哈比卜舉出，一個似曾相識的設定：一位作家身處異國他鄉，像當地人一樣生活，結識一位當地人，後者能幫助他將異國風情分解成一個個易於理解的遊記片段。

但台灣小說家楊双子將這些套路運用到了更具顛覆性的層次。表面上看似一段帶有異國情調的「作家與在地導遊」傳統旅程，實則是一部層層拆解「權力如何重塑人際關係」的顛覆之作。

櫻花與鐵道的背後

哈比卜寫道，小說故事設定在1938年日本統治下的台灣。日本女小說家青山千鶴子(Chizuko)受官方邀請赴台演講，並計畫花費一年時間為日本刊物撰寫旅遊文章；陪伴她環島的，則是對台灣本土文化瞭若指掌的優秀台灣翻譯王千鶴(Chizuru)。

彼時，台灣島民正面臨被迫同化(皇民化運動)的巨大壓力，拒絕順從者往往得面對各種歧視與羞辱。儘管青山千鶴子主觀上不希望自己淪為殖民當局的宣傳工具，甚至對王千鶴表示：「天皇的強迫手段固然令人不快，但美麗的櫻花是無罪的。」然而，這句話卻赤裸地揭示了殖民者的盲點。

這部小說敏銳地提出了靈魂拷問：作為被殖民的台灣主體，究竟該如何看待這些由日本引進的「非本土」櫻花？又該如何看待為了將物資運往帝國而建設的便利鐵路網絡？當千鶴子出於好意為王千鶴購買和服，甚至鼓吹她放棄家族安排的婚姻、遠赴長崎生活時，她究竟是一位慷慨的朋友，還是正將自身的「啟蒙與解放觀念」強加於他人身上？

後設如俄羅斯套娃

「臺灣漫遊錄」最令國際文壇驚嘆的，是楊双子將整本書打造得宛如一具「翻譯的俄羅斯套娃」。

這部小說被包裝成一部「虛構的翻譯作品」，宣稱原著是青山千鶴子返回長崎多年後、於1954年在日本出版的小說。

根據這個後設框架，該書後來被兩次翻譯成中文：第一次是由晚年的王千鶴親自翻譯，數十年後再由楊双子重新翻譯。書中因此包含了大量來自「虛構譯者」與「真實譯者」的多重後記與腳註，堪稱一場精湛的文學複調表演。

楊双子甚至在自己撰寫的「虛構」後記中，以譯者身分煞有介事地宣稱，自己是如何透過歷史檔案的蛛絲馬跡才挖掘出這部日本小說。(更具諷刺意味的是，連「楊双子」本身也是一個筆名。)

哈比卜最後指出，這些不論是虛構還是真實的文本互涉(Paratext)，都是在二戰後、日本帝國主義瓦解後的現代世界中所寫就的。當讀者在虛構的後記中與年屆七旬、隱居於美國的王千鶴重逢時，歷史的滄桑感油然而生。

這具由「翻譯」層層包裹的俄羅斯套娃，到頭來，其實是一具歷史巨輪下、由「數個帝國興衰」交織而成的命運套娃。