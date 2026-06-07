城鎮傳真／走訪丹麥村 一探安徒生童話世界

安徒生畫像。(作者提供)

國殤日 的長周末，驅車前往洛杉磯 北邊的丹麥 村(Solvang)。這個充滿異國情調的小城位於聖塔伊內斯山谷(Santa Ynez Valley)，距離聖塔芭芭拉(Santa Barbara)約45分鐘車程，距離洛杉磯也只需2.5小時。

1911年，一群丹麥移民來到這裡並創建了這個家園，將其命名為Solvang，在丹麥語中意為「陽光田野」。漫步其中，隨處可見仿歐洲村莊風格的木屋、紅磚瓦屋、旋轉風車，咖啡店和餅屋，空氣裡散發著香甜的氣息，像是從某個童話故事裡悄悄溢出來的香味。對於我而言，這不僅是一座具有北歐風情的小鎮，也是一段關於童年閱讀的記憶。

安徒生的半身雕塑。(作者提供)

走進閣樓裡的童話世界

小鎮廣場上，立著一尊頭戴禮帽的丹麥著名童話事作家安徒生半身銅像。順著指引，我們走進一家名為「圖書閣樓」(The Book Loft)的老字號書店。書店由加里‧馬林斯(Gary Mullins)和妻子凱西於1970年創辦，並於1989年在書店二樓建立了漢斯‧克里斯蒂安‧安徒生博物館。

左側樓梯口，掛著安徒生畫像，我們拾級而上，推開通往童話世界的大門。環顧四周，牆上掛滿了安徒生的照片、手稿與信件。展櫃裡陳列著他當年的書寫文具，以及各國語言出版的童話譯本(包括中文版)。

最讓人驚喜的是，現場還展示了許多精緻的剪紙藝術。原來，安徒生不僅是文字大師，更是剪紙藝術家。他喜歡一邊講故事，一邊用大剪刀剪，將普通的紙張變成小鴨、天鵝或精靈，最後當作禮物送給在場的孩子們。

安徒生童年時住的小木屋模型。(作者提供)

孤獨與想像力交織的一生

博物館透過豐富的圖文與模型，立體地還原了這位偉大作家坎坷卻傳奇的一生：貧寒的童年與木屋模型：安徒生於1805年出生於丹麥奧登塞，是鞋匠與洗衣婦的獨子。展廳一角擺放著一座由藝術家卡爾‧雅各布森建造的模型。這座樸素的三居室半木結構房屋裡，幼年安徒生經歷了夏日陽光、冬日嚴寒與貧困的掙扎。父親為他建造的木偶劇場和講述的故事，成了他運用想像力逃避現實艱辛的避風港。

坎坷的求學與追夢路：14歲時，安徒生孤身前往哥本哈根皇家劇院，夢想成為藝術家。當時一位算命先生曾對他母親說：「你的兒子會成為一個偉人，有一天，整個奧登塞都會為他點亮燈光。」然而現實是殘酷的，他因身材瘦高、嗓音嘶啞而被劇院解雇，甚至住在食品儲藏室裡靠表演換取舊衣食物。

幸而，劇院經理賞識他的才華，決定資助他接受教育。儘管17歲入學時曾遭遇刻薄校長的霸凌(這成為他多年的噩夢)，他仍在24歲時以優異成績完成學業，決心成為全職作家。

未能開花結果的愛情：安徒生一生遠行無數，結識許多名流，卻終生未婚。1830年，他初戀上了同窗好友的妹妹里博格(Riborg Voigt)，但對方已訂婚。安徒生臨終時，人們在他胸前的小皮袋裡發現了她當年的告別信。後來，他又迷戀上瑞典「夜鶯」女高音珍妮‧林德(Jenny Lind)，《夜鶯》一書便因她而作。遺憾的是林德並未回應他的深情，據說她正是《冰雪女王》中那個冰冷角色的靈感來源。

榮譽與遺產：安徒生深信真正的價值源於精神與內在品質，而非社會地位。隨著童話被翻譯成各國語言，他贏得了全球聲譽。62歲時，他成為奧登塞的榮譽市民，全城百姓舉起火炬向他致敬，實現了童年時的預言。1875年，安徒生70歲逝世，留下156部童話、數百首詩歌及無數文學遺產。

圖書館閣樓外觀。(作者提供)

兩代人的「醜小鴨」情結

我對安徒生童話的記憶要追溯到小學時代。當時學校對面有個圖書館，放學後我總去那裡看書。那時沒有人指導我選書，我就認定一個書架，一本本看過去。

有一天，我讀到了「醜小鴨」。這個故事給平凡、平靜的生活注入了一道希望。我至今還記得當時在讀書日記裡寫下的感觸。

時光流轉，當我自己的兒子還不到兩歲、連發音都還不標準時，我就開始給他講這隻「醜鴨鴨」的故事。後來，我問女兒：「你覺得醜小鴨的故事有什麼寓意？」女兒笑著說：「你不會醜一輩子。」

在這個用外表和社會地位來衡量一個人的時代，這句玩笑話，卻道出了安徒生童話的真諦：它永遠帶給人盼望、善良與堅持的勇氣。

這家小小的閣樓博物館，不僅守護著安徒生的童話世界，也守護著每一個走進這裡、願意相信童話和奇蹟的人。

AI摘要 文章摘要整理： 作者走訪洛杉磯北邊丹麥村索爾萬，參觀圖書閣樓內的安徒生博物館，回顧其坎坷人生與童話遺產，也聯想到童年與親子間的閱讀記憶。