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養生／不靠燙染 3招逆轉白髮

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白髮示意圖。（圖／123RF）
白髮示意圖。（圖／123RF）

白髮是衰老的表象，若不想靠染髮有辦法恢復黑髮嗎？哈佛教授大衛辛克萊（David Sinclair）是知名鑽研遺傳學，研究抗衰和治療老年疾病的學者，他提出有機會逆轉因生活習慣所致白髮的實際方法。

辛克萊指出白髮的成因，壓力是主要元凶。研究發現，高壓人群白髮生成速度比普通人快三倍，當壓力激素皮質醇飆升時，會凍結毛囊中的色素細胞；然而實驗顯示，受試者壓力降低後，新長出來頭髮恢復黑色。辛克萊提出逆轉白髮的三大核心策略。

壓力控管 高品質睡眠

每天進行深呼吸訓練，每天10分鐘的腹式呼吸降低皮脂醇水平。可以試試「478呼吸法」，吸氣四秒、保持七秒、呼氣八秒。

運動減壓也是一種很好的方式，瑜伽或散步30分鐘，釋放內啡肽讓毛囊重啟，還要重視睡眠修復，保證七小時的高品質睡眠，夜間褪黑素分泌能夠修復色素細胞的損傷。

吃抗氧化食物、戒高糖

透過飲食給頭髮營養充電，維生素D3和B12都是頭髮所需的重要營養素，每天給陽光照射15分鐘，每周吃兩次以上的深海魚來激活黑色素的生成。

抗氧化也非常重要，比如多吃一些藍莓、堅果、菠菜，因為藍莓裡富含花青素和維生素C，都是抗氧化的高手。堅果裡富含維生素E、菠菜富含鐵和銅，能夠幫助建構毛囊防護網。

另外一定要戒糖和控制超加工食品的攝取，高糖和超加工食品會加速體內的氧化應激，讓白髮雪上加霜。還有建議戒菸戒酒，因為尼古丁會收縮血管，酒精會導致鋅元素流失，這些都是白髮的催化劑。

可以試試168間歇性斷食（註：一天中只進食8小時，剩下的16小時不吃有熱量的食物，但可以喝水、無糖茶、咖啡等0熱量的東西）可以顯著減少體內的炎症因子。實驗發現，當全身炎症減輕時，白髮逆轉率可以提升40％。

冷熱交替洗髮 刺激頭皮

溫和清潔頭皮，用弱酸性、PH值5.5左右的洗髮精，避免損傷頭皮的屏障。可以試試用冷熱交替的水來洗頭，刺激頭皮血液循環，毛囊供氧量增加25％。對於白髮轉黑有一定的效果。

注意頭髮的防曬，紫外線會破壞髮絲的黑色素，出門前可以塗防曬霜或戴帽子。另外沒事可以多按摩頭皮，還有多梳頭，每天三分鐘繞圈按摩髮際線和頭頂可以促進微血管擴張。

菠菜富含鐵和銅，能夠幫助建構毛囊防護網。（本報資料照片）
菠菜富含鐵和銅，能夠幫助建構毛囊防護網。（本報資料照片）

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