我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

別以為蔬菜都很安全 無毒教母點名5食材「沒煮熟恐中毒」

Dua Lipa穿鑽石婚紗出嫁 西西里島豪辦夢幻婚禮 艾爾頓強驚喜獻唱

醫藥／乳房鈣化點 9成是良性

陳雨鑫
聽新聞
test
0:00 /0:00
40歲後應定期做乳房攝影檢查。(圖╱123RF)
40歲後應定期做乳房攝影檢查。(圖╱123RF)

「乳房攝影報告出現鈣化點，要安排手術切除，這是不是乳癌？」40歲的林小姐在健檢中心接受乳房攝影後，收到醫院通知，影像發現乳房內有一處「叢聚性細小鈣化點」，需至乳房外科進一步評估。一看到「手術」、「鈣化點」、「切片」等字眼，她瞬間緊張起來，滿腦子全縈繞著「難道我得乳癌了嗎？」

台灣台北醫學大學附設醫院一般外科專任主治醫師黃振僑表示，這是許多女性在檢查後常見的心理反應，事實上，多數鈣化點都是良性的，但如果鈣化點呈現「叢聚型態」，也就是超過五個以上的微小鈣化點集中在特定區域內，就需要提高警覺，約10%到20％的機率是早期乳癌。

黃振僑指出，鈣化點的成因，包括乳腺組織老化、發炎、乳汁堆積或脂肪硬化等因素，所產生的微細鈣質沉積，在乳房攝影中會呈現為白色小點，這些點可能只有0.1毫米，肉眼難以察覺，難透過乳房超音波辨識，只能透過乳房攝影被發現，一般女性出現乳房鈣化點的機率極高，盛行率達30％至40％，其中超過九成為良性。

鈣化點疑異常 需再診斷

乳房鈣化點良性機率極高，但黃振僑說，也有機會是「乳癌原位癌」的表現，通常是非常早期，若能提早發現、及時處理，便能大幅降低後續癌變的風險。

由於鈣化點體積微小，通常沒有症狀，也摸不到異常腫塊，因此一旦乳房攝影發現疑似異常的鈣化點，醫師會建議進一步安排「鋼針定位切除手術」，該項微創手術並非為了治療癌症，是為了「確認診斷」。在乳房攝影或立體定位影像的引導下，放射科醫師會將一根極細的金屬針準確地插入鈣化點所在的位置，作為手術導引標記。接著由乳房外科醫師在局部麻醉下，以微創方式切除該部位乳腺組織，送病理化驗。

手術不影響乳房外觀

黃振僑指出，鈣化點不是隨便亂挖，而是要定位精準、切得剛剛好，而鋼針定位切除手術傷口小、恢復快，也不會對乳房外觀造成明顯影響，且病理報告若確認為良性，只需後續定期追蹤；若屬惡性，通常為0期乳癌，也能在未擴散前完全根除，治癒率可達99%以上。

不少女性聽到「乳房有異常點狀影像」，除了會以為是乳癌，也可能會以為是「纖維囊腫」。黃振僑說，纖維囊腫是與荷爾蒙波動相關的乳房變化，多見於月經周期前後，常有水泡狀結構，可能伴隨脹痛、腫塊感等明顯症狀；而鈣化點則不痛不癢，且發生原因多與年齡、過去哺乳史、自體脂肪移植、慢性發炎等因素有關。

黃振僑表示，無論是鈣化點、乳癌、纖維囊腫都不可怕，可怕的是忽略早期警訊，透過乳房攝影能及早發現鈣化點，代表有機會提早攔截乳癌於起點。

目前最常出現鈣化點的年齡層集中在40歲到50歲之間。乳房攝影與乳房超音波是互補的檢查工具，前者擅長發現細微鈣化點，後者則適合偵測腫塊、囊腫等立體結構，醫師會根據檢查結果，建議是否需要進一步影像或手術，「一切都有依據，不是看到點點就要開刀。」

上一則

養生／超慢跑抗老、強心、控糖

下一則

醫療保險／看牙事前多問問 避免帳單超預期

延伸閱讀

頸部腫塊不痛不癢 下頜腺腫瘤5成惡性

頸部腫塊不痛不癢 下頜腺腫瘤5成惡性

大腸癌早期常無異狀 注意排便習慣 定期篩檢

大腸癌早期常無異狀 注意排便習慣 定期篩檢
膽結石年輕化 快速減重、 糖尿病風險高

膽結石年輕化 快速減重、 糖尿病風險高
怕戴上拿不掉的項鍊？ 無痕消融術讓甲狀腺結節如打針般消失

怕戴上拿不掉的項鍊？ 無痕消融術讓甲狀腺結節如打針般消失

熱門新聞

阿根廷隊38歲的梅西在2022年卡達世足拿到最高榮耀、舉起了冠軍獎盃，無數榮耀加身、但他自己承認退役的日子愈來愈近。(路透)

世代交替之戰 看足壇巨星們最後一舞

2026-05-31 16:18
與梅西金球獎獎盃合影。(作者提供)

球迷篇／從吶喊加油到從容看球 我與世界盃40年

2026-05-31 10:18
1994年國際足總世界盃在美國舉行，冠軍戰7月17日在加州巴沙迪那玫瑰碗舉行，巴西隊在點球大戰中以3比2擊敗義大利隊，奪得世界盃冠軍。(美聯社檔案照)

回顧篇／美國隊1994年世界盃踢贏了 全美開始瘋足球

2026-05-31 02:29
世界盃美國主場比賽，6月12日在洛杉磯的SoFi體育場舉行，美國對陣巴拉圭。(路透)

開幕篇╱美加墨三地 獨立開幕式

2026-05-31 02:28
紐約州撥款600萬元，將從曼哈頓往返新州境內世界盃比賽場地的巴士票價從80元降低至20元。全美最大的校車服務商也將投放最多300輛校車，為紐約賽區補充運力。(本報檔案照)

交通篇／紐約赴新州看世界盃 巴士20元、火車98元

2026-05-31 02:10

星座／雙子座有偏財運 天蠍座戀情升溫

2026-05-31 02:00

超人氣

更多 >
學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊

學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊
在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲

在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲
川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度

川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度
川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現
曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應

曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應