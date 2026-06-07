我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

別以為蔬菜都很安全 無毒教母點名5食材「沒煮熟恐中毒」

Dua Lipa穿鑽石婚紗出嫁 西西里島豪辦夢幻婚禮 艾爾頓強驚喜獻唱

醫藥／減輕拇趾外翻疼痛 這款凝膠分趾套被稱「救星」

編譯莊瑞萌
聽新聞
test
0:00 /0:00
ZenToes凝膠分趾套(gel toe separators)。(圖取自Ama...
ZenToes凝膠分趾套(gel toe separators)。(圖取自Amazon.com)

長期飽受足部疼痛困擾的民眾有了全新選擇。ZenToes推出的凝膠分趾套(gel toe separators)憑藉柔軟材質與專利固定設計，在亞馬遜(Amazon)與沃爾瑪(Walmart)等平台獲得數萬名消費者實際好評，被譽為改善拇趾外翻(bunions)、足底筋膜炎等問題的救星。

根據哈芬登郵報(HuffPost)報導，足科醫生蓋瑞·艾文斯(Gary Evans)曾指出，「凝膠拇趾外翻夾板通常可以減輕拇趾外翻處的壓力，並有助於緩解相鄰腳趾的擠壓。」雖然他當時並未指名特定產品，但現在ZenToes這款矯正器正是最佳詮釋。該產品採用柔軟、具彈性的凝膠矽膠製成，可用肥皂和水清洗，其設計原理是套在第二個腳趾上，為大拇趾提供緩衝墊，以保持腳趾在正確位置並維持舒適感。

售價只需不到20元，就能購得一組四入包裝，並有多種顏色可供選擇，包括透明色及多種膚色。這款矯正器採單一尺寸設計，評論者表示材質具伸縮性且不刺激皮膚，甚至讓人感覺「幾乎察覺不到它的存在，」無論是運動還是睡覺時都能穿戴，可見其舒適程度。儘管穿戴感極其輕便，但與某些僅夾在腳趾間的墊片不同，這款矯正器採環狀結構完整包覆腳趾，能確保牢固不移位。一位評論者寫道，「我以前最討厭凝膠分趾器在襪子裡滑掉，這種套在第二根腳趾上的設計簡直是天才。」

患有拇趾外翻的消費者對這種簡單有效的解決方案讚不絕口，一位消費者就分享說，「我買了新球鞋，卻因為磨擦到錘狀指(hammer toe)而無法穿，而且大拇趾和拇趾外翻處一直在擠壓。穿上ZenToes後立刻感到舒緩，我穿著新鞋長距離行走也不再疼痛，隔天腳趾看起來更整齊了，簡直不敢置信！」

除了拇趾外翻，許多消費者也發現它對雞眼(corns)、足底筋膜炎(plantar fasciitis)、腳趾重疊和關節炎引發的疼痛也大有幫助，更有評論幽默地形容它們就像「在腳趾戰壕中談判停戰的小支維和部隊」。ZenToes在亞馬遜獲得超過3萬則評論、平均4.2星的高評價，在沃爾瑪也有超過1500則評論、接近滿分的4.8顆星評價。因此，從大眾的真實回饋證明可發現，這款簡單的分趾套能徹底終止足部疼痛，確實是真正的解方。

Amazon 亞馬遜 沃爾瑪

上一則

養生／超慢跑抗老、強心、控糖

下一則

醫療保險／看牙事前多問問 避免帳單超預期

延伸閱讀

腳趾外翻走路反覆摩擦痛 力學重建矯正手術降低復發風險

腳趾外翻走路反覆摩擦痛 力學重建矯正手術降低復發風險
緩解呼吸問題 楔形枕帶來一夜好眠

緩解呼吸問題 楔形枕帶來一夜好眠
預防關節退化 從控制體重開始

預防關節退化 從控制體重開始
頻繁抓握、提重物 板機指又痛又卡 手部瑜伽改善

頻繁抓握、提重物 板機指又痛又卡 手部瑜伽改善

熱門新聞

阿根廷隊38歲的梅西在2022年卡達世足拿到最高榮耀、舉起了冠軍獎盃，無數榮耀加身、但他自己承認退役的日子愈來愈近。(路透)

世代交替之戰 看足壇巨星們最後一舞

2026-05-31 16:18
與梅西金球獎獎盃合影。(作者提供)

球迷篇／從吶喊加油到從容看球 我與世界盃40年

2026-05-31 10:18
1994年國際足總世界盃在美國舉行，冠軍戰7月17日在加州巴沙迪那玫瑰碗舉行，巴西隊在點球大戰中以3比2擊敗義大利隊，奪得世界盃冠軍。(美聯社檔案照)

回顧篇／美國隊1994年世界盃踢贏了 全美開始瘋足球

2026-05-31 02:29
世界盃美國主場比賽，6月12日在洛杉磯的SoFi體育場舉行，美國對陣巴拉圭。(路透)

開幕篇╱美加墨三地 獨立開幕式

2026-05-31 02:28
紐約州撥款600萬元，將從曼哈頓往返新州境內世界盃比賽場地的巴士票價從80元降低至20元。全美最大的校車服務商也將投放最多300輛校車，為紐約賽區補充運力。(本報檔案照)

交通篇／紐約赴新州看世界盃 巴士20元、火車98元

2026-05-31 02:10

星座／雙子座有偏財運 天蠍座戀情升溫

2026-05-31 02:00

超人氣

更多 >
學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊

學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊
在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲

在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲
川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度

川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度
川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現
曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應

曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應