封面故事／入圍篇 國際布克獎 6部入圍作品

國際布克獎5月19日在倫敦泰特現代美術館舉行，台灣作家楊双子(左五)和譯者金翎(左四)手持獎盃與評審合影。(歐新社)

前言：

台灣小說「臺灣漫遊錄」 英譯本獲得2026年「國際布克獎」奪下大獎，讓台灣文學首次站上世界翻譯文學最高舞台之一。2026國際布克獎入圍名單，橫跨五種原文語言、八國作者與譯者，從日治時期台灣、納粹德國 、伊朗 革命，到巴西 監獄與阿爾巴尼亞山村，以小說重新回望殖民、流亡、性別、權力與歷史創傷。

國際布克獎近年不只成為全球文學風向球，也讓翻譯者的重要性被真正看見，持續改變世界閱讀文學的方式。

當大家為「臺灣漫遊錄」獲得2026國際布克獎而狂喜的同時，同時入圍的另外五部作品，也為讀者開展不同國家議題的各種維度，這裡整理這六部入圍作品的簡介與評審短評，讓大家從國際布克獎視角，以文學打開世界的另一種面貌。

德黑蘭的靜默之夜／最具人性與共感力量

德黑蘭的靜默之夜 (The Nights Are Quiet in Tehran) 作者 席達‧巴茲亞 (左，Shida Bazyar) 譯者 露絲．馬丁(右，Ruth Martin) ( 歐新社)

「德黑蘭的靜默之夜」 (The Nights Are Quiet in Tehran)

作者 席達‧巴茲亞 (Shida Bazyar)

譯者 露絲‧馬丁(Ruth Martin)

由德籍伊朗裔作家席達‧巴茲亞(Shida Bazyar)創作，以1979年至2009年的伊朗與德國為背景，透過一家四口不同世代的視角，描寫革命、流亡與身分認同的拉扯。故事從父親Behzad參與伊朗革命開始，他原本期待建立更自由平等的新社會，卻在政治壓迫下被迫逃離家園。之後，家族成員分別在德國與伊朗之間成長、生活與掙扎，面對「故鄉」究竟在哪裡的問題。

小說以多重敘事聲音交織個人記憶與時代創傷，描寫革命如何改變家庭、愛情與下一代的人生，也呈現移民家庭在文化與歷史夾縫中的孤獨感。

譯者Ruth Martin是定居英國的資深德語文學翻譯家與學者。

評審認為，它成功把龐大的政治歷史，轉化成極具情感力量的家庭小說。作品橫跨40年，卻以相對精巧篇幅，寫出革命、壓迫、流亡與自由渴望如何滲入每個人的日常。評審特別看重它的「polyphonic (多聲部)」結構，讓不同世代、不同立場的人都擁有自己的聲音，使伊朗歷史不只是政治事件，而是具有人性溫度的生命經驗。

同時，小說也觸及移民第二代的身份認同、對故鄉的想像，以及「同時屬於兩個地方」的矛盾感。這種兼具歷史深度與私人情感的寫法，被認為是本屆名單中，最具人性與共感力量的作品之一。

遺留下來的她／難以忘記的現代童話

「遺留下來的她」(She Who Remains) 作者 蕾妮‧卡拉巴許(左，Rene Karabash) 譯者 伊茲朵拉‧安潔兒(右，Izidora Angel) ( 歐新社)

「遺留下來的她」(She Who Remains)

作者 蕾妮‧卡拉巴許(Rene Karabash)

譯者 伊奇多拉‧安吉爾(Izidora Angel)

由保加利亞作家Rene Karabash創作，故事發生在阿爾巴尼亞山區一座受古老卡農(Kanun)傳統法規支配的村落。少女Bekija為了逃離被安排的婚姻，選擇成為「sworn virgin (守貞者)」，放棄女性身分，以男性 Matija 的身分生活。多年後，Matija 向一名來訪記者回憶這段人生，也讓被埋藏的情感、創傷與秘密逐漸浮現。

小說圍繞性別、自由、愛與社會規範展開，在個人命運與父權制度之間，描寫一個人如何為了活下去而改變自身存在方式。整體帶有強烈詩意與寓言感，也像一則關於身分與孤獨的現代童話。

譯者Izidora Angel是出生於保加利亞、現定居美國芝加哥的知名作家、回憶錄作家與文學翻譯家。

評審認為，《She Who Remains》以極具節制與詩意的語言，寫出痛苦記憶、性別流動與自由渴望之間的複雜關係。評審特別稱讚小說「以低調詩性捕捉記憶的不確定感」，並形容主角 Matija 是一位極具吸引力的敘事者，使整部作品像「難以忘記的現代童話」。

雖聚焦偏遠山村與古老習俗，卻討論非常當代的議題，包括性別認同、身體自主與個人如何對抗社會規範，它不只是關於壓迫，而是關於人在限制之中，如何尋找屬於自己的自由與存在方式。

導演／具敘事規模與時代感

「導演」(The Director) 作者 丹尼爾‧凱爾曼(右，Daniel Kehlmann) 譯者 羅斯‧班傑明(左，Ross Benjamin)

「導演」(The Director)

作者 丹尼爾‧凱爾曼(Daniel Kehlmann)

譯者 羅斯‧班傑明(Ross Benjamin)

由德國作家Daniel Kehlmann創作，以德國電影導演G.W. Pabst的真實人生為靈感，描寫藝術家在納粹時代的道德困境。主角Pabst離開德國、前往好萊塢發展開始，他原以為能逃離極權與戰爭，但在美國始終無法真正融入電影工業。之後，他返回已被德國占領的奧地利家鄉探望家人，卻因二戰爆發而被困在納粹統治之下。

面對政治壓力與創作欲望，他逐漸被捲入第三帝國的電影宣傳機器之中。小說透過電影世界、名人、官員與創作者之間的關係，探問藝術與權力、創作自由與道德妥協之間模糊而危險的界線。

譯者Ross Benjamin是美國的德語文學翻譯家、作家與學者，極受評審團青睞的重量級譯者。

評審看重的是它，如何以文學形式重新理解「共謀」，小說並未把主角寫成單純的惡人，而是描寫一位相信藝術高於政治的人，如何一步步陷入極權體制。評審認為，作品最強大的地方，在於它把歷史中的灰色地帶寫得極具張力，也讓讀者思考：當創作者面對權力誘惑與生存壓力時，究竟能否真正保持中立？

此外，小說兼具電影感、黑色幽默與歷史細節，被認為是本屆最具敘事規模與時代感的作品之一，也因其對當代政治與媒體環境的隱喻而格外具有現實意義。

我們同為困獸／揭露制度讓人性腐敗

「我們同為困獸」(On Earth As It Is Beneath) 作者 安娜‧寶拉‧麥雅(右，Ana Paula Maia) 譯者 帕德瑪‧維斯瓦納坦(左，Padma Viswanathan) ( 歐新社)

「我們同為困獸」(On Earth As It Is Beneath)

作者 安娜‧寶拉‧麥雅(Ana Paula Maia)

譯者 帕德瑪‧維斯瓦納坦(Padma Viswanathan)

由巴西作家Ana Paula Maia創作、Padma Viswanathan英譯，原文為葡萄牙文。故事設定在一座偏遠荒野中的刑罰殖民地，這片土地曾有奴隸被折磨與殺害，後來被國家改建為監獄，名義上要「改造」受刑人，實際上卻只是把人困住。當監獄即將關閉，典獄長開始在滿月之夜釋放囚犯，拿起步槍展開獵捕。

小說以殘酷寓言寫出暴力、恐懼與逃亡，也揭露制度如何讓人性腐敗。

譯者Padma Viswanathande是加拿大籍印裔小說家、劇作家、回憶錄作家與頂尖文學翻譯家，是阿肯色大學的創意寫作教授。

它以冷峻、強烈的敘事，把「懲罰取代正義」的世界寫到令人難以移開視線。國際布克獎評審認為，小說以偏遠刑罰殖民地為舞台，描繪權力、腐敗、制度暴力與道德崩壞，並透過精簡卻高強度的文字，建立充滿恐懼與殘酷的封閉世界，它不只寫囚犯，也寫守衛與制度本身如何腐蝕每個人，讓讀者成為暴力後果的見證者，讀完之後無法忘懷。評審高度形容這部以巴西偏遠監獄為背景的驚悚作品「殘酷、縈繞人心且極具催眠力」，推崇譯筆精確傳達了原作中制度腐敗與人性黑暗的窒息感。

女巫／具魔幻現實感與張力

女巫 (The Witch) 作者 瑪麗‧恩迪亞耶(見圖，Marie NDiaye) 譯者 喬登‧斯坦普(Jordan Stump) ( 歐新社) 女巫 (The Witch) 作者 瑪麗‧恩迪亞耶(Marie NDiaye) 譯者 喬登‧斯坦普(見圖，Jordan Stump) ( 取自布克獎網站)

女巫 (The Witch)

作者 瑪麗‧恩迪亞耶(Marie NDiaye)

譯者 喬登‧斯坦普(Jordan Stump)

由當代法國文壇最具代表性的小說家之一的Marie NDiaye創作，這本書最早於1996年出版，30年後才被翻譯成英文出版。故事發生在法國一座平凡小鎮，主角Lucie是一名「能力普通」的女巫，過著平淡婚姻與家庭生活。當雙胞胎女兒滿12歲時，她開始將家族代代相傳的魔法能力傳授給她們，卻發現女兒們擁有遠比自己更強大的天賦。隨著丈夫離開、家庭關係逐漸崩解，Lucie也開始重新面對自身的不安、嫉妒與孤獨。小說把魔法自然融入日常生活之中，在看似荒誕的設定裡，描寫母職、婚姻、女性壓力與世代情感，整體既像夢境，也帶有令人不安的黑色幽默。

譯者Jordan Stump是一位頂尖的美國法語文學翻譯家與學者。

「國際布克獎」評審認為，「The Witch」最迷人的地方，在於它以極度自然的方式，把「魔法」變成日常家庭關係的一部分。評審形容作品「機智、夢幻、不安又迷人」，並特別稱讚小說語言精準細膩，能以簡潔篇幅，寫出女性、母親與家庭之間複雜而難以言說的情緒。國際布克獎也特別提到，它成功混合了平凡與超現實，讓讀者始終處於熟悉與陌生之間的微妙狀態，成為本屆短名單中最具魔幻現實感與心理張力的作品之一。Jordan Stump的翻譯中，句子會以意想不到的方式扭轉、變形，Marie NDiaye也提到，Jordan Stump長期翻譯她的作品，也是讓她的作品能跨越語言邊界的重要關鍵。

臺灣漫遊錄／令人著迷又充滿巧思

「臺灣漫遊錄」(Taiwan Travelogue) 作者 楊双子(Yáng Shuāng-zǐ) 譯者 金翎(Lin King) ( 歐新社)

「臺灣漫遊錄」(Taiwan Travelogue)

作者 楊双子(Yáng Shuāng-zǐ)

譯者 金翎(Lin King)

由楊双子創作、金翎英譯，故事設定在1938年日治臺灣。日本年輕小說家青山千鶴子受當時的日本治台的總督府邀請來台，但她卻無心官方的宴會與帝國的「南進」宣傳，只想真正體驗她口中的「本島」生活與料理。她聘請臺灣女性王千鶴擔任通譯，兩人一路旅行、品嘗滷肉飯與冬瓜茶，也在風景、美食與對話中產生曖昧情感。小說表面是旅行與愛情故事，深層則書寫殖民、語言、權力與親密關係。

譯者金翎是一位年輕的美籍台灣裔作家與頂尖文學翻譯家。她在此書採取非常大膽且具革命性的翻譯策略。

國際布克獎評審認為，它是一部美味的浪漫小說與犀利的後殖民小說，作品以1930年代殖民臺灣為背景，透過日本作家與臺灣通譯之間的情感張力，揭示親密關係中難以迴避的權力不平等。評審也特別稱讚其豐富的美食書寫、幽默對話與後設小說形式，使歷史、愛情與翻譯層次交織，讀來精巧又難以放下。

評審團主席、小說家娜塔莎·布朗(Natasha Brown) 在頒獎典禮上盛讚這是「一部令人著迷、不張揚，但充滿巧思的小說(captivating, slyly sophisticated)」。她指出，全書最核心且細膩幽微的探討焦點在於：愛情是否能跨越不對等的權力關係？這部作品完成了驚人的雙重成就，在情感層次、後設結構與翻譯水準上皆獲得評審團極高評價。

什麼是國際布克獎？

國際布克獎是全球最具影響力的文學獎之一，專門表彰翻譯成英文、並於英國或愛爾蘭出版的小說或短篇小說集，獎項將同時頒給作者與譯者，強調翻譯在文學跨文化傳播中的關鍵角色。現行制度自2016年起，每年評選一次，只要英譯本符合當年度出版資格，即使原著較早出版也可入圍。國際布克獎不僅是全球文學風向球，也讓來自不同語言與文化的作品被世界看見。

台灣入圍國際布克獎的紀錄？

吳明益「單車失竊記」英文版The Stolen Bicycle，由 Darryl Sterk 翻譯，曾入圍2018年國際布克獎名單，是一部關於單車、戰爭、象群、記憶與家庭的小說。獲得2015年「台灣文學獎」圖書類長篇小說金典獎、2015年開卷年度好書獎、第4屆誠品書店閱讀職人大賞年度作品等文學獎項肯定。