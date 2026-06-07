移民專頁／參加學生會 不影響I-485申請

讀者問：

我正在等待 I-485面試。我最近忽然發現我當年在中國曾加入學生會下屬的文藝部，而且也是寫在F-1簡歷上。當年都是因為年少無知，對於音樂充滿興趣才加入，也曾參加兩屆校園歌手大賽，靠著金曲獲獎等。我都沒有在I-485和小黑屋披露過。請問，在I-485面試時曾加入學生會文藝部需要揭露嗎？

答：

1. I-485表格第9部分問的這個關於組織和協會的問題，核心是為了篩選政黨、軍事、準軍事組織、極端組織、恐怖組織、政府相關敏感機構的成員。一般大學校園社團 (如學生會文藝部)本質屬於非政、非敏感、非安全風險團體。但從技術上，這個問題，你是否曾經在美國或世界上任何其他地方，加入過、參與過，或以任何方式與任何組織、協會、基金、基金會、政黨、俱樂部、社團或類似團體有關聯，問的非常廣泛，在填寫 I-485時是應該填寫的。

2. 在面試的時候，如被問到是否加入過任何組織、I-485表格是否有遺漏或需要更正，一定要如實回答，並解釋你參加的組織是學生會下屬的文藝部，興趣導向是音樂、比賽，無政治屬性。在實踐中，這類活動通常被視為普通課外活動。 I-485表格上的這類遺漏，通常不會導致I-485被拒，除非申請人在學生會擔任重要職務，涉及政治活動和政府背景。