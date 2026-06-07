封面故事／美食篇 改編音樂劇 楊双子期待「美」食場景

「臺灣漫遊錄」改編的音樂劇可望明年下半年搬上舞台，幕後推手王希文盼能呈現作者楊双子 獨特的虛構手法，楊双子則期待美食場景一定要很好看。

王希文多次入圍金馬及金曲獎，他表示，楊双子給予創作團隊相當大的自由空間，「她相信每一個IP到了不同的形式，都會有適合那個IP表達的方式」，因此並沒有太多要求或限制；唯一的期待是書中大量的美食場景，「她說吃東西一定要很好看」，兩人也聊到對主角青山千鶴子與王千鶴外型的想像。

「臺灣漫遊錄」是楊双子2020年作品，故事虛構昭和13年(1938年)青山千鶴子半自傳小說「青春記」被改編成電影，並在台灣上映，反應熱烈，青山千鶴子受邀來台巡迴演講。

訪台期間，青山千鶴子由台灣大家族出身的王千鶴擔任通譯，兩個在全然不同文化教養下長大的女性，一起遊歷縱貫鐵道沿線城市，一路住飯店、吃美食，幾乎走到哪裡吃到哪裡。

王希文強調，「我們絕對不會只是演一個日治時代的音樂劇，這沒有意義」，如何將楊双子獨特的手法與概念，透過劇場、音樂劇形式呈現出來，是目前努力的方向，「也是我們最躍躍欲試的地方」。