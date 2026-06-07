封面故事／美食篇 作者、譯者 一致推薦滷肉飯

台灣小說「臺灣漫遊錄」的作家楊双子 和譯者金翎，在勇奪「國際布克獎」後的首場公開活動上，回應評審團主席、英國小說家娜塔莎布朗問她們最推薦書中哪一道料理，一致回答「滷肉飯」。

「臺灣漫遊錄」正文共分為12章，每章皆以一道具有時代背景與族群隱喻的臺、日料理或飲品為名。全書的章名分別是：

一、瓜子二、米篩目

三、麻薏湯

四、生魚片

五、肉臊

六、冬瓜茶

七、咖哩

八、壽喜燒

九、菜尾湯

十、兜麵

十一、鹹蛋糕

十二、蜜豆冰

楊双子幽默表示，得獎消息在台灣傳開後，已有人在網路上「肉搜」出她在家鄉台中最愛造訪的滷肉飯小吃店，她現在相當苦惱未來還能不能如常在自己的愛店好好吃頓飯。

楊双子提到，店家另供應美味肉羹湯，而且會為她「加很多香菜」。

金翎則分享，台灣人樂於挑戰在不同食品飲料添加香菜，例如香菜洋芋片、香菜酒精飲料。楊双子往往會特別為她蒐集一籮筐，待她回台即送上香菜飲食「體驗大禮包」。

除了較輕鬆的飲食話題，楊双子和金翎也談及殖民／被殖民議題，以及對相關歷史經驗的想像與理解如何影響不同群體的語言使用習慣和對「臺灣漫遊錄」的感受。

金翎另分享，據她觀察，英語世界讀者較容易對青山千鶴子感到惱火，對青山千鶴子不自覺的優越感和自我感覺良好較敏感。

相較之下，據金翎過去由楊双子處得知，台灣讀者對王千鶴較容易感到不耐，不解她為何遲不接受青山千鶴子的「善意」、為何如此不識相。

金翎不諱言，台灣讀者似乎傾向從青山千鶴子、而不是王千鶴的角度看事情，傾向認同青山千鶴子、而不是王千鶴，這確實在她預料之外。