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醫療保險／看牙事前多問問 避免帳單超預期

記者子為
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許多華人在美國看牙時，害怕的往往不是治療本身，而是「做完才知道要付多少錢」。專家指出，只要事前多問幾個問題、善用公司與保險資源，就有機會降低不少風險與支出。

根據美國牙醫協會(American Dental Association，ADA)官網資訊，許多民眾誤以為牙科保險和醫療保險類似，能在重大治療時提供大量保障，但實際上，牙險更像是一種「折扣方案」，主要幫助分擔日常護理費用，對大型療程的給付往往有限。此外，一些人其實並不了解牙險實際如何運作，對給付頻率、年度上限、申報代碼與保障範圍等規則存在誤解，也因此容易在治療後出現超出預期的費用。

南加華人劉女士因相信自己符合「一年兩次免費洗牙」的規定而去洗牙，卻被保險公司認定超出使用頻次，收到150美元帳單。她認為是保險公司提供的簡介導致她誤解政策，因此決定申訴。

她一開始直接與保險公司客服溝通超過半小時，但對方始終強調規則已寫在保單細則中，無法直接免除費用。之後，她轉向公司人力資源部門(HR)求助。雖然HR本身對保險細則未必完全了解，但能協助她聯繫公司合作的保險經紀(insurance broker)。她表示，保險經紀回覆速度相當迅速，並主動代為與保險公司再次溝通。

「大概三個工作日後，他們就告訴我，這次帳單會重新調整，最後還是算進免費洗牙的範圍內。」劉女士說，她也因此發現，若保險是透過公司購買，讓公司HR或保險經紀協助處理問題，有時反而比直接與保險公司溝通更有效。

另一方面，有華人反應深層洗牙(deep cleaning)後，後續普通洗牙可能被改列為「牙周維護」而增加費用。針對此類情況，根據ADA與保險機構Delta Dental的建議，患者也可在就診時主動詢問牙醫將使用的申報代碼(billing code)、保險給付方式，以及療程是否可能影響後續保障範圍，以避免日後出現超出預期的自費支出。

此外，ADA發言人Sara Stuefen醫師建議，患者在接受較複雜療程前，可先向保險公司申請治療前費用估算(pretreatment estimate)或事前授權(prior authorization)，提前了解可能的自費金額。不過，她也提醒，即使事前獲得估價，保險公司後續仍可能依實際狀況調整給付。

若面臨高額療程，也可考慮尋求第二意見、分階段治療，或詢問診所是否提供付款計畫(payment plan)，以避免一次超出年度給付上限。

醫療保險 華人

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