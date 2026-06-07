娛樂／莎翁劇跨越400年 「哈姆雷特」攻占影視歌曲短影音

愛爾蘭演員潔西巴克利（左）憑2025年電影「哈姆奈特」獲得本屆奧斯卡影后；圖為電影海報。（取材自IMDb）

從串流平台到中國社群短影音平台「抖音」國際版「TikTok」；從奧斯卡金像獎（The Oscars）到音樂期刊「告示牌」（Billboard）排行榜，英國大文豪莎士比亞（William Shakespeare）的「哈姆雷特」（Hamlet）正以前所未有的方式席捲當代流行文化。這部約400年前書寫、講述丹麥 一位憂鬱王子的劇作，如今陸續出現在電影院、劇場舞台、社群媒體 ，甚至流行音樂排行榜上。究竟是什麼滲透力，讓這個1623年流傳至今的經典故事，在當今依然不退流行且切中人心？

斯里蘭卡 演員希蘭阿貝塞克拉（Hiran Abeysekera）主演的英國國家劇院（National Theatre）版本已在紐約著名藝文重鎮紐約布魯克林音樂學院（Brooklyn Academy of Music）演出；英國演員里茲阿邁德（Riz Ahmed）主演的電影版，以倫敦的南亞社區為背景進行現代化改編。

2025年電影「哈姆奈特」（Hamnet）改編自愛爾蘭作家瑪姬歐法洛（Maggie O’Farrell）同名小說，並由華裔導演趙婷（Chloé Zhao）執導，講述貧困的拉丁語家教莎士比亞於1580年在英國遇見自由奔放的艾格妮絲（Agnes），兩人深受對方吸引，展開一段熾熱戀情並迅速步入婚姻，與三個孩子過著幸福的生活。

片中，當遠在倫敦的莎士比亞戲劇事業迅速發展之際，艾格妮絲卻必須獨自撐起他們的家庭。突如其來的悲劇，讓這對夫妻曾經堅不可摧的羈絆就此受到嚴峻考驗，而這段經歷，也造就了莎士比亞的不朽傑作，即「哈姆雷特」。

愛爾蘭女星潔西巴克利（Jessie Buckley）在「哈姆奈特」中飾演艾格妮絲，她敏銳且充滿野性與母性張力的精彩演技，讓她橫掃金球獎（Golden Globes）、影評人大獎（Critics Choice）、英國影藝學院電影獎（BAFTA）、美國演員獎（Actor Awards）和奧斯卡金像獎。

除了影劇作品外，就連流行音樂圈也難逃哈姆雷特浪潮。

樂壇當紅天后泰勒絲（Taylor Swift）以哈姆雷特前女友奧菲莉亞（Ophelia）為主題譜寫的新歌「奧菲莉亞的命運」（The Fate of Ophelia），衝上告示牌單曲榜冠軍。

88歲影帝安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）在TikTok上發布一段「生存，還是毀滅」（To be, or not to be）獨白朗讀影片，讓無數粉絲如獲至寶。

各種舞台上同樣熱鬧非凡，英國喜劇演員艾迪以扎德（Eddie Izzard）一人分飾「哈姆雷特」中的多個角色巡迴世界演出，加拿大推出透過「酷兒」（queer）視角詮釋的「哈姆雷特，甜蜜的王子」（Hamlet, Sweet Prince）。

▲ 影片來源：Instagram平台＠hamletsweetprince（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

此外，皇家莎士比亞劇團（Royal Shakespeare Company）在英國巡演舞台劇版本的「哈姆奈特」；莎士比亞劇團（Shakespeare & Company）今年8月將在波克夏（Berkshires）演出「哈姆雷特」，紐約表演公司（The Acting Company）則推出由女性領銜主演的現代詩歌版本，秘魯劇團「Teatro La Plaza」則在外百老匯（Off-Broadway）推出由八位唐氏症（Down syndrome）西語表演者主演的版本。

切合現代混亂引共鳴

哈佛大學（Harvard University）莎士比亞學者威爾遜（Jeffrey R. Wilson）分析，為何這個時代需要哈姆雷特，他表示：「人們受夠了世上各種荒謬與混亂，哈姆雷特既允許觀眾『深入體驗』這些情感，也提供了一套幫助我們處理焦慮的思路。」

威爾遜認為，「哈姆雷特」特別適合現在這個時代，鋪天蓋地的壞消息讓人不停進行存在主義式的自我檢視，就像隨時反問自己：「嘿，還撐得住嗎？」

這種集體的精神焦慮，與哈姆雷特那句「生存，還是毀滅」產生共鳴，且形成跨越400年的人類共同文化記憶。

電影版哈姆雷特的「生存，還是毀滅」在寶馬（BMW）豪華房車裡呈現，透過南亞移民導演阿奈爾卡利亞（Aneil Karia）對「哈姆雷特」截然不同的觀點切入。他坦言，學生時代看莎士比亞演出時，總覺得與自己有一段距離，無法心領神會。

2025年上映的電影版「哈姆雷特」，將莎士比亞的經典悲劇移植到現代倫敦的菁英南亞社群；圖為電影海報。（取材自IMDb）

卡利亞說：「我感覺自己主要是在看一場智慧角力，我必須動腦筋，才能跟上劇中的情節和語言。」

於是，他與里茲阿邁德及編劇麥可萊斯利（Michael Lesslie）聯手打造一個精簡版的現代「哈姆雷特」，聚焦主角身陷貪腐商業體系的道德掙扎。

在這個符合現代時空環境的版本當中，哈姆雷特在五光十色的夜店狂歡，隨後駕駛寶馬豪華房車在雨後濕滑的倫敦街頭奔馳，接著在一輛卡車迎面駛來之際鬆開方向盤，獨自呢喃「生存，還是毀滅」，震撼效果超越傳統舞台的戲劇張力。

卡利亞認為，這樣的改編具備現實意義，「這感覺與我們當下的政治局勢及其他的一切都息息相關，這似乎是很多人都在問的問題」。

卡利亞表示，「感覺哈姆雷特的故事，本身就是一場穿越時空的對話。」他大膽猜測，「我覺得莎士比亞也會認同，他可能秉持著一個理念：『把這些元素拿去，自由發揮與運用』。」

文學經典成暴紅網路台詞

另有一群人在短影音社群媒體上迎戰400年的文化隔閡，凱特琳卡迪爾（Caitlin Cardile）等人組成的三人劇團「瘋狂精靈劇團」（Mad Spirits Theatre Company）活躍各大社群平台，她們利用網路時代的語言，重新詮釋莎士比亞，結果獲得熱烈迴響，吸引大批粉絲追隨。

劇團成員會挑選從喜劇影集「辦公室瘋雲」（The Office）的台詞，到搞怪流行天后女神卡卡（Lady Gaga）的歌曲片段中，擷取洗腦段落，再讓莎士比亞筆下的人物對嘴演繹相關對話。

「70年代秀」（That ‘70s Show）經典台詞「我今天可能不太理智」（I may have been a little irrational today），由奧菲莉亞來詮釋；「獅子王」（The Lion King）角色刀疤（Scar）與辛巴（Simba）的對話，則成為克勞狄斯（Claudius）與哈姆雷特的互動橋段。