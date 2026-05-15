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馬斯克幼子小X在北京拎「虎頭包」 …他正在學普通話

中國新聞組／北京15日電
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馬斯克帶兒子訪中，他的小兒子穿新中式馬甲，拎虎頭包。(路透)
馬斯克帶兒子訪中，他的小兒子穿新中式馬甲，拎虎頭包。(路透)

美國總統川普訪華引發全球關注，隨行的特斯拉創辦人馬斯克和他的六歲小兒子小X（X ÆA-Xii）也超吸睛。小X和父親一起出席活動時，一身新中式馬甲、虎頭帽，傳統中國風拉滿，瞬間風靡國內外社交媒體，小X還帶火了他拎著的由廣西繡娘手工製作的虎頭小包包，銷量一天就翻了十幾倍還賣到缺貨。馬斯克除親曝兒子正在學普通話，他在人民大會堂前拿手機「360度轉圈拍攝」的「億萬富翁變遊客」視頻，短時間內就迅速突破數十萬次觀看。

14日上午，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見隨同川普訪華的美國企業家，馬斯克攜幼子小X現身人民大會堂，小X一身新中式馬甲，還拎著個虎頭小包包，牽著馬斯克的手在現場跑跑跳跳，很快就吸引了媒體的鏡頭，小X的穿搭直接火出圈，連國外網友也忍不住稱讚，小X這一身新中式也太好看了。

據廣西日報報導，小X手上拿的虎頭包是「廣西製造」，生產商是廣西桂林蔚然文化創意有限公司。該公司負責人何先生表示，馬斯克幼子斜挎的包為該公司原創設計的石連褐手機斜挎國潮虎頭包，造型沿用傳統非遺的虎頭元素，舌頭上的蟾蜍寓意納財，鼻子上的蝴蝶刺繡寓意福氣疊加，由少數民族繡娘手工縫製完成，製作一個包包約需一周。

何先生表示，「這款包的庫存只有100多個，已有客戶聯繫我進行採購，現在在安排返單生產。今天傍晚流量出來，我們直播等各個方面也在承接這些流量，畢竟機會太難得了」，該款包價格為398元（人民幣，下同），當天整個店鋪銷量翻了十幾倍。

據報導，小X不僅穿中國風服飾，昨天稍晚，馬斯克還在社交媒體上用中文發帖稱，「我的兒子正在學習普通話」。

馬斯克也開啟了遊客模式。據紅星新聞報導，馬斯克被中媒拍到在人民大會堂外的歡迎儀式上以及等待儀式開始的間隙，和遊客一樣掏出手機拍個不停。馬斯克甚至開啟了「360度轉圈拍攝」轉圈模式，試圖記錄下大會堂前的全方位景觀。

這一舉動迅速引發了社交媒體的熱議，短時間內迅速突破數十萬次觀看。有網友調侃這位身家富可敵國的男人「看起來像個迷失靈魂的導遊」。有人感嘆：「原來身家超6000億美元的人，看到大場面也和普通遊客沒兩樣」。

而稍後，馬斯克在離開中美元首會談會場時看來心情大好，大讚會談「非常精彩（Wonderful）」，並稱「很多好事正在發生」。

馬斯克幼子拎的虎頭包同款。（取材自極目新聞）
馬斯克幼子拎的虎頭包同款。（取材自極目新聞）

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