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習近平說的「修昔底德陷阱」什麼意思？哈佛教授讓這詞暴紅

彭博：習近平提到台灣「對川普說重話」較2017年強硬

習近平說的「修昔底德陷阱」什麼意思？哈佛教授讓這詞暴紅

編譯葉亭均／綜合外電
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美國總統川普（左）與中國國家主席習近平14日在天壇合影。(美聯社)
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平14日在天壇合影。(美聯社)

美中元首「川習會」登場，中國國家主席習近平在致詞時對美國總統川普提出三個問題，第一個就是中美能不能跨越「修昔底德陷阱」、開創大國關係的典範？那麼究竟甚麼是「修昔底德陷阱」？

讓「修昔底德陷阱」一詞暴紅的，是哈佛大學教授格雷厄姆・艾利森（Graham Allison），他在2011年左右創造這一詞，並於2017年出版《注定一戰？中美能否避免修昔底德陷阱 》大幅擴展這個概念，而且艾利森更特別在書中點名台灣議題，擔心台海問題成為引爆美中戰爭的導火線。

在「川習會」14日登場之際，艾利森也接受美國財經媒體CNBC專訪。他指出習近平長期面臨要統一台灣的壓力，但川習其實私下都不想要出現美中戰爭，也都認清若一直維持敵對，勢必會讓關係惡化，因此他們不允許出現來自第三方的挑釁，例如台灣議題，而川習私下討論過這一議題，川普透露習近平保證「任內不對台動武」，雙方都有共識這個議題會在更長的時間解決。艾利森說，他認為除非台灣方面進行嚴重挑釁，否則中國今年封鎖台灣的可能性不到1%。

在《注定一戰？》書中，艾利森分析歷史上的權力轉移案例，發現崛起中的強權大國，必然會挑戰既有大國，而既有大國也必然會回應這種威脅，兩者之間的衝突，往往以戰爭收場，而這一概念也可被用來解釋當前的美中關係。

艾利森援引西元前五世紀古希臘歷史學家修昔底德（Thucydides）在《伯羅奔尼撒戰爭史》中分析雅典與斯巴達之間的衝突例子做為開頭，指出在當時的歷史背景下，由於農業文明與有限物質資源的限制，雅典與斯巴達圍繞土地、人口及其他關鍵資源展開零和競爭。斯巴達對雅典日益增長的實力感到恐懼，但當時缺乏調解爭端的制度機制，因此雙方無法有效控制不斷升高的緊張局勢，最終走向戰爭。

艾利森統計過去五百年約有16個類似案例，其中12次最後演變成戰爭，包括德國19世紀後期工業化成功，經濟與軍事迅速追上英國，最後釀成第一次世界大戰，以及日本明治維新後快速現代化，日本開始挑戰俄國在東亞的勢力，最後演變成日俄戰爭。

在這本書中，艾利森認為「美中並非注定開戰」，但戰爭風險非常高，而且很多戰爭往往不是刻意想打，而是在壓力、誤判與危機中一步步失控。他書中最有名的一句話是：「修昔底德陷阱不是宿命，但卻是高度風險。」

艾利森擔心美中最可能的情況不是直接宣戰，而是台海議題、南海、朝鮮半島或這是軍艦擦撞這類局部危機失控。他對「台灣問題」尤其擔心，甚至把台海比喻成1914年第一次世界大戰前的「巴爾幹半島火藥庫」，成為引爆大國衝突的導火線，因為台灣對中國而言涉及主權與民族復興，對美國而言卻涉及盟友可信度與印太秩序。

習近平 川習會 哈佛大學

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2026-05-14 04:00

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