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「法國隊沒有法國人」 西班牙前總理發文引爆種族歧視風波

編譯中心／綜合12日電
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西班牙前總理拉荷義一番評論掀起爭議。（歐新社資料照片）
西班牙前總理拉荷義一番評論掀起爭議。（歐新社資料照片）

2026美加墨世界盃進入最終4強階段，西班牙即將與法國爭奪決賽門票，不過賽前卻因西班牙前總理拉荷義（Mariano Rajoy）一篇評論文章掀起爭議。許多輿論認為，這種以血統或族裔背景否定球員國籍的言論，是對法國多元隊伍組成的歧視性攻擊，也再度觸發歐洲足球長期存在的國族認同爭辯。

拉荷義近日在西班牙媒體《El Debate》發表對西班牙國家隊與法國隊的看法，雖然肯定法國隊實力強大，卻以「他們也有一支非常高水準的陣容。話雖如此，沒有法國人」來形容法國隊，引發外界批評這番言論帶有種族歧視意味。

自本屆世界盃開踢後，拉荷義重新以足球評論者身分活躍。文章中，拉荷義談到西班牙4強對手法國，先稱讚德尚（Didier Deschamps）率領的法國隊具備極高水準，也提到法國是2屆世界盃冠軍，上屆打進決賽，本屆賽事至今表現完美，並且位居FIFA排名第1。

然而，拉荷義隨後補上的「沒有法國人」說法，立刻成為爭議焦點。外界解讀，他是在質疑法國陣中許多具移民或非白人背景球員的國籍認同。

例如法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）的母親來自阿爾及利亞，但姆巴佩本人出生於法國，卻仍可能被此類說法排除在「法國人」之外。事實上，目前法國26人名單中，只有奧利塞（Michael Olise）、圖拉姆（Marcus Thuram）與桑巴（Brice Samba）3人不是出生於法國，其餘大多數球員皆在法國出生，其中不少人是法國前殖民地移民後代。

法國國家隊的多元組成本來就是法國足球數十年來的重要特色。早在1998年法國首次奪下世界盃冠軍時，以「Black-Blanc-Beur」形容的黑人、白人與阿拉伯裔共存世代，就曾被視為法國社會融合的象徵。當時陣中包括席丹（Zinedine Zidane）、圖拉姆（Lilian Thuram）、德塞利（Marcel Desailly）與維埃拉（Patrick Vieira）等球星，都有不同移民背景，卻共同代表法國登上世界之巔。但這樣的多元形象也長期遭到極右派質疑。

身為移民之後的足球英雄席丹（中），是屬於法國多元族群背景的代表性人物。 （路透資...
身為移民之後的足球英雄席丹（中），是屬於法國多元族群背景的代表性人物。 （路透資料照片）

精華 FAQ

  • 他先稱讚法國隊實力與戰績，卻補上一句「沒有法國人」。外界認為這是在用血統或族裔背景否定球員國籍，因而被視為帶有歧視意味。

  • 因為法國隊內許多球員雖有移民或非白人背景，但都具備法國國籍並在法國出生。這類說法容易把球員排除在「真正的法國人」之外。

  • 1998年法國奪冠時，黑、白與阿拉伯裔共存的「Black-Blanc-Beur」被視為象徵。席丹、圖拉姆、德塞利與維埃拉等球星，都成為法國融合的代表。

種族歧視 世界盃

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