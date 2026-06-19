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首輪完賽奪冠機率大洗牌 法國居首、美進前十

編譯中心／綜合18日電
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維德角門將沃齊尼亞一戰成名，阻擋「無敵艦隊」西班牙猛烈攻勢，讓這支冠軍熱門球隊無...
維德角門將沃齊尼亞一戰成名，阻擋「無敵艦隊」西班牙猛烈攻勢，讓這支冠軍熱門球隊無法破網。（美聯社）

首度擴增到48隊的世界盃，已完成小組賽首輪所有賽事，Opta超級電腦更新了最新的奪冠機率排名。最新模型顯示，法國隊已超越西班牙隊，升至本屆世界盃奪冠的第1熱門，奪冠機率為15.87%。西班牙隊以12.85%退居第2，阿根廷隊則上升1名至第3位，奪冠機率為12.23%。英格蘭隊雖然首戰取勝，但排名反而下滑1位，目前位居第4，奪冠機率為10.32%。葡萄牙和德國分別排名第5和第6，巴西則滑落至第7名。

值得關注的是，東道主美國隊在首輪賽事後排名大幅上升，從開賽前第19名躍升至第10名，奪冠機率提升至2.82%，成為本輪排名進步幅度最大的球隊之一。荷蘭與挪威則分列第九與第八。

Opta世界盃奪冠概率：法國 15.87%；西班牙 12.85%；阿根廷 12.23%；英格蘭 10.32%；葡萄牙 7.04%；德國 6.51%；巴西 5.48%；挪威 4.70%；荷蘭 3.22%；美國 2.82%。

小組賽第1輪賽事中，歐洲球隊表現最佳，16支隊伍取得8勝、6和、3負，不過「無敵艦隊」西班牙被首度參賽的非洲小國維德角逼平，成第一輪的大爆冷戰役；另外3支初次亮相的古拉索、烏茲別克和約旦都有進球紀錄，初試啼聲皆有收穫。

美加墨世界盃分成12組，小組賽循環後取分組前兩名加上最佳的前8名進入32強淘汰賽。歐洲球隊表現仍居各洲之冠，4屆冠軍德國展現凶猛火力，首戰碰新兵古拉索狂轟7球，其次是瑞典以5比1大勝突尼西亞；英格蘭也在隊長凱恩「梅開二度」下以4比2擊敗強敵克羅埃西亞；上屆亞軍法國在當家球星姆巴佩獨進兩球下，以3比1解決塞內加爾，展現冠軍熱門實力；瑞士4比1大勝波赫，奠定分組晉級的有利基礎。

南美洲球隊以衛冕軍阿根廷為首，即將過39歲生日的巨星梅西首戰就演出「帽子戲法」，不但追平德國傳奇克洛澤並列世界盃進球王，也寫下世界盃單場獨進3球的最年長球員紀錄，成小組賽首輪1大亮點。

5屆冠軍「森巴軍團」巴西首戰和摩洛哥1比1打平，隊史進球王內馬爾有傷在身下小組賽可能都缺席，影響球隊進攻火力。

精華 FAQ

  • 最新模型顯示法國隊以15.87%升上第一，超越原本領先的西班牙。阿根廷、英格蘭分居第三與第四，顯示首輪結束後奪冠格局已有明顯變化。

  • 東道主美國隊是本輪進步最顯著的球隊之一，從開賽前第19名躍升到第10名，奪冠機率也提高到2.82%，反映首戰表現獲得模型大幅加分。

  • 歐洲球隊整體戰績最佳，德國、英格蘭、法國等都展現強勢火力；但西班牙遭維德角逼平成冷門，阿根廷則靠梅西帽子戲法成為最大亮點。

世界盃 葡萄牙 巴西

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