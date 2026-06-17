世足首創「補水暫停」慘遭狂噓 3分鐘打亂賽事硬切廣告

今年世足賽首度採取補水暫停時間，但不僅被批評貪婪、現場觀眾狂噓，更打亂比賽節奏，在足壇引發兩極議論。(歐新社)

因應北美夏季高溫，本屆世界盃 足球賽首創「補水暫停」，儘管出發點是為了球員健康著想，但不僅被批評貪婪、現場觀眾狂噓，更硬生生打亂比賽節奏，在足壇引發兩極議論。

中央社引述法新社報導，荷蘭隊長范戴克(Virgil van Dijk)表示，補水暫停「有點耐人尋味」，「每次一到補水暫停，電視台就會切進廣告，感覺有點…我不太喜歡，我想對電視前的中立球迷來說，感受也不太好」。

瑞典 14日在墨西哥 蒙特雷(Monterrey)以5比1大勝突尼西亞，但上半場補水暫停哨音響起時，現場觀眾隨即爆發震耳欲聾的噓聲，15日在亞特蘭大有空調球場舉行的西班牙對維德角比賽中，球迷同樣在補水暫停時報以噓聲。

正規足球賽事中並未安排補水暫停，但在北美世界盃中，每場比賽上下半場進行至一半時，都會各有一次長達3分鐘的暫停。

國際足球總會(FIFA)表示，補水暫停機制是為了保護球員健康，因此無論比賽在哪裡舉行、天氣狀況如何，所有世界盃賽事均一體適用。

在美國，每當補水暫停時間一到，電視轉播商就會趁機切離賽事畫面，開始插播廣告，這在美式運動賽事中再正常不過。

但部分批評人士質疑，FIFA設置補水暫停機制純粹是基於貪婪；FIFA則否認相關指控。

英國知名足球記者溫特(Henry Winter)說，本屆世足賽把原本上下半場的比賽變成了4節制，「這項最盛大的運動盛會，卻因為大把大把的鈔票而毀了」。

溫特警告，這種藉由中斷賽事來賺取廣告收益的做法，未來可能在全球各地推行，「各國聯手抵制相當重要，否則我們一旦姑息，下個受害的就是我們本地的電視轉播賽事」。

此外，補水暫停更會硬生生打斷比賽原有的節奏與流暢感，目前好幾場比賽都在暫停過後出現攻守氣勢明顯逆轉的情況，因為當球員在場邊喝水時，教練自然會趁機微調戰術，或是對處於劣勢的球隊下達指令。

首次踢進世界盃的古拉索(Curacao)，14日對戰德國時，在第21分鐘將比數追平至1比1，但就在補水暫停哨音響起後，古拉索隊的進攻氣勢也隨之消散，最終德國以7比1大獲全勝。

不過，也不是所有人都反對補水暫停。西班牙教練佛恩特(Luis de la Fuente)認為，球員的健康是重中之重，「要在長時間內持續維持如此高強度的體能消耗是很困難的，我相信這些暫停能提供短暫的喘息，讓球員衝電，繼續保持良好狀態。」

但他也注意到，儘管部分世界盃城市正經歷酷暑，但也有部分室外球場氣候宜人，例如洛杉磯本周預報氣溫約落在攝氏15至28度。

范戴克則認為政策應保留彈性，「如果真的很熱，安排補水暫停當然是好的，但我認為每場比賽都應該各自評估」。