挪威隔28年重返世足 「維京划槳歡呼」應援挨批太陽剛

6月13日，一名土耳其球迷在看台內為球隊加油。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 挪威暌違二十八年重返世界盃，球迷與國家隊掀起維京文化熱潮。

挪威暌違二十八年重返世界盃，球迷與國家隊掀起維京文化熱潮。 重點二： 球迷以維京式划槳歡呼應援，象徵與國家隊同舟共濟並引發關注。

球迷以維京式划槳歡呼應援，象徵與國家隊同舟共濟並引發關注。 重點三：維京造型被批過度陽剛，但仍有多數挪威讀者表示支持接受。

世界盃 足球賽開踢，挪威 國家隊暌違28年重返世界盃決賽圈，舉國歡騰。除了球迷以「維京式划槳歡呼」為球隊加油外，國家隊也身穿維京服飾，在挪威峽灣拍攝出征照，展現維京文化意象。不過，這股維京風潮也在挪威國內引發對其是否過度強調陽剛形象的討論。

挪威在世界盃歐洲區資格賽取得8戰全勝、積分24分，以分組第一晉級，這也是挪威自1998年以來首次取得世界盃參賽資格。

挪威球迷的「維京式划槳歡呼」成為本屆賽事受到關注的應援方式。當號角響起，球迷會坐下準備，在鼓手敲擊兩下鼓後，眾人同步向後做出划槳動作，並高喊挪威語「Ro！」，意為「划」，象徵與國家隊同舟共濟。這項應援方式來自維京人引以為傲的乘坐長船遠航的歷史。

為迎接世界盃，挪威足球協會在挪威峽灣拍攝國家隊出征照。球員身穿維京服飾，背景配上維京長船。對此，挪威國家圖書館研究員弗里德里克斯多蒂爾表示，國家隊呈現的維京造型較接近影視作品與電玩中的形象，真正的維京服飾色彩較鮮豔，多使用羊毛與亞麻製成，風格也沒有如此陽剛。

評論家舍利在《VG》發表評論，認為應移除挪威足球中的維京元素，指出現代挪威有更多不同面貌可以代表國家。

對此，挪威國家廣播公司網站舉行投票，結果顯示有58%的讀者表示喜歡這次國家隊的維京主題。

此外，土耳其在世界盃足球賽首戰對上澳洲時，場邊一位球迷意外在網上竄紅。他整張臉塗成黑色，留著醒目的雪白鬍鬚與一頭白髮，中國網友戲稱為「土耳其版包公」，還有人戲稱他是「土耳其隊的最終Boss」、「包公穿越來看世界盃」。

挪威暌違28年重返世足，國家隊全員穿著維京服飾在挪威峽灣拍攝出征照，把獨特的加油方式「維京式划槳歡呼」發揚光大。（取材自Instagram）