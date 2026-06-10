我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港宏福苑大火慘劇 當局依「誤殺罪」起訴7人及2家公司

「一次性給子女錢」為什麼是退休理財最後悔的事？

世界盃／連川普都嫌貴 美國隊首戰門票沒賣完

編譯尤寶琪／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
世界盃11日揭幕，美國隊將於12日在洛杉磯SoFi體育場首戰，但這場比賽門票尚未...
世界盃11日揭幕，美國隊將於12日在洛杉磯SoFi體育場首戰，但這場比賽門票尚未賣完。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美國隊與巴拉圭首戰門票未售罄，情況相當罕見。
  • 重點二：國際足總大幅調高票價，成為球迷卻步主因之一。
  • 重點三：川普也直言票價太貴，轉售平台甚至低於票面。

世界盃足球賽(FIFA World Cup)11日(周四)開踢，美國國家男子足球隊與巴拉圭於12日(周五)首戰，但罕見的是，這場比賽門票尚未賣完。

國家公共電台(NPR)報導，雖然門票銷售數量經常變動，但根據國際足總售票網站，12日於洛杉磯蘇菲體育場(SoFi Stadium)登場的賽事，仍有132張門票待售；同時，StubHub和SeatGeek等轉售平台以及國際足總自己的售票平台也顯示，尚有數千張門票在售。

同一天在多倫多舉行的加拿大對波赫(波士尼亞與赫塞哥維納)的揭幕戰，剩餘門票數量甚至更高；根據國際足總官網，這場賽事門票還剩226張，二手票市場上也仍有大量門票。

這情況對於世界盃揭幕戰這類備受矚目的賽事而言，實屬罕見；通常來說，揭幕戰的門票都是世界盃賽場上最難買到的賽事。2026年世界盃由美國、加拿大和墨西哥三個國家主辦，但目前看來，只有墨西哥11日對南非的揭幕戰門票，幾乎售罄。

票務專家普遍都認為原因在於票價，國際足總大幅提高了本屆世界盃的票價，尤其是一些焦點賽事的票價。美國隊首戰對陣巴拉圭的比賽，最貴的普通座位票價高達2735元，超過了2022年世界盃決賽的最終票價，連最便宜的座位票價也高達1120元。

就連川普總統也表示他不會付那麼多錢買票。「我當然很想去，但說實話，連我也不願意付那麼多」，川普在最近接受「紐約郵報」(New York Post)採訪時說道。

圖為美國男足隊於今年3月與比利時隊的友誼賽中，攻入一球獲勝。美國隊將於12日在世...
圖為美國男足隊於今年3月與比利時隊的友誼賽中，攻入一球獲勝。美國隊將於12日在世界盃開踢，但這場比賽門票尚未賣完。(歐新社)

目前不僅還有大量球票待售，而且其中有不少球票的售價甚至低於國際足總的票面價格；根據追蹤各轉售平台價格的票務網站Ticketdata的數據，截至8日上午，美國隊12日在洛杉磯、加拿大隊12日在多倫多的兩場揭幕戰，最便宜的兩張球票售價為951元，而在國際足總的轉售平台上，最低售價則是690元。

美國和加拿大的揭幕戰最終能否完售，仍很難說；而且，國際足總在整個售票過程中，對已售門票數量和剩餘待售門票數量嚴加保密，這使得預測結果幾乎不可能。

加拿大 世界盃

上一則

世界盃／美拒索馬里亞裁判入境 問話12小時後遣返

延伸閱讀

花費篇／世界盃決賽票價最高達3萬 引眾怒

花費篇／世界盃決賽票價最高達3萬 引眾怒
世界盃盛事將來臨 灣區卻難感受到應有的熱情

世界盃盛事將來臨 灣區卻難感受到應有的熱情

誤導、操縱世界盃賽事票價？紐新檢察長向FIFA發傳票

誤導、操縱世界盃賽事票價？紐新檢察長向FIFA發傳票
不管美國隊輸贏 世界盃經濟大利多 將為美帶來數十億消費

不管美國隊輸贏 世界盃經濟大利多 將為美帶來數十億消費

門票貴、交通差、對外國人有敵意 世界盃受質疑

門票貴、交通差、對外國人有敵意 世界盃受質疑
蹭食世界盃大餅 賣這款商品最好賺

蹭食世界盃大餅 賣這款商品最好賺

熱門新聞

世界盃11日揭幕，美國隊將於12日在洛杉磯SoFi體育場首戰，但這場比賽門票尚未賣完。(路透)

世界盃／連川普都嫌貴 美國隊首戰門票沒賣完

2026-06-10 02:25
世界盃的索馬利亞裁判阿爾坦(中)6日抵達邁阿密機場後，被拒絕入境，訊問11小時後遣返。(美聯社)

世界盃／美拒索馬里亞裁判入境 問話12小時後遣返

2026-06-10 02:14

超人氣

更多 >
心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事

心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事
印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境
好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光

好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光
川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了
最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊

最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊