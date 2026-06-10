世界盃／連川普都嫌貴 美國隊首戰門票沒賣完

世界盃11日揭幕，美國隊將於12日在洛杉磯SoFi體育場首戰，但這場比賽門票尚未賣完。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國隊與巴拉圭首戰門票未售罄，情況相當罕見。

美國隊與巴拉圭首戰門票未售罄，情況相當罕見。 重點二： 國際足總大幅調高票價，成為球迷卻步主因之一。

國際足總大幅調高票價，成為球迷卻步主因之一。 重點三：川普也直言票價太貴，轉售平台甚至低於票面。

世界盃 足球賽(FIFA World Cup)11日(周四)開踢，美國國家男子足球隊與巴拉圭於12日(周五)首戰，但罕見的是，這場比賽門票尚未賣完。

國家公共電台(NPR)報導，雖然門票銷售數量經常變動，但根據國際足總售票網站，12日於洛杉磯蘇菲體育場(SoFi Stadium)登場的賽事，仍有132張門票待售；同時，StubHub和SeatGeek等轉售平台以及國際足總自己的售票平台也顯示，尚有數千張門票在售。

同一天在多倫多舉行的加拿大 對波赫(波士尼亞與赫塞哥維納)的揭幕戰，剩餘門票數量甚至更高；根據國際足總官網，這場賽事門票還剩226張，二手票市場上也仍有大量門票。

這情況對於世界盃揭幕戰這類備受矚目的賽事而言，實屬罕見；通常來說，揭幕戰的門票都是世界盃賽場上最難買到的賽事。2026年世界盃由美國、加拿大和墨西哥三個國家主辦，但目前看來，只有墨西哥11日對南非的揭幕戰門票，幾乎售罄。

票務專家普遍都認為原因在於票價，國際足總大幅提高了本屆世界盃的票價，尤其是一些焦點賽事的票價。美國隊首戰對陣巴拉圭的比賽，最貴的普通座位票價高達2735元，超過了2022年世界盃決賽的最終票價，連最便宜的座位票價也高達1120元。

就連川普總統也表示他不會付那麼多錢買票。「我當然很想去，但說實話，連我也不願意付那麼多」，川普在最近接受「紐約郵報」(New York Post)採訪時說道。 圖為美國男足隊於今年3月與比利時隊的友誼賽中，攻入一球獲勝。美國隊將於12日在世界盃開踢，但這場比賽門票尚未賣完。(歐新社)

目前不僅還有大量球票待售，而且其中有不少球票的售價甚至低於國際足總的票面價格；根據追蹤各轉售平台價格的票務網站Ticketdata的數據，截至8日上午，美國隊12日在洛杉磯、加拿大隊12日在多倫多的兩場揭幕戰，最便宜的兩張球票售價為951元，而在國際足總的轉售平台上，最低售價則是690元。

美國和加拿大的揭幕戰最終能否完售，仍很難說；而且，國際足總在整個售票過程中，對已售門票數量和剩餘待售門票數量嚴加保密，這使得預測結果幾乎不可能。