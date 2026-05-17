娛樂／AI巨星演員 快出現了？

第二屆世界AI影展集結了主席鞏俐（上排左起）、名譽主席雷路許（Claude Lelouch）、評審團主席夏薇依（Agnès Jaoui）及名導講者卡索維茲（下排中）等多位影壇重量級人物。（WAIFF官方網站截圖）

AI與電影業的角力，正在進入新的階段。曾主演「捍衛戰士」（Top Gun，又譯「壯志凌雲」）、「烈火悍將」（Heat，又譯「盜火線」）的已故巨星方基默（Val Kilmer），憑AI技術在新片「深如墳墓」（As Deep As the Grave）出場逾一小時，成為好萊塢 AI授權使用演員形象的重要先例。

據悉，該片一開始時就有意找方基默參演，因為他罹患癌症 而作罷；他去世後，劇組在徵得家屬同意後以AI技術重現他的聲音與樣貌。對於已故演員利用AI「復活」，代表好萊塢演員權益的美國演員工會暫時並無表態，而當事人的女兒梅賽德斯基默（Mercedes Kilmer）則在一份聲明中寫道，父親「總是以樂觀態度來看待新興技術，視其為拓展敘事可能性的工具」。

坎城影展 拒AI參賽 AI影展偏選坎城開幕

當然，電影界對AI說不的人也不在少數。就在4月，坎城影展宣布絕對不會讓AI製作的電影入圍其官方競賽單元。影展主席伊里斯諾布洛赫（Iris Knobloch）表示，「AI的模仿能力確實極強，但它永遠無法體會到人類的深層情感。」然而，僅僅數日之後，由鞏俐擔任年度主席的第二屆世界AI影展（WAIFF）就在坎城隆重舉行，打擂台的意味十足。

除了鞏俐之外，今年參加世界AI影展的知名電影人也不少，包括以導演「恨」（La Haine，又譯「怒火青春」）、「暗流」等片和出演「艾蜜莉的異想世界」（Amélie，又譯「天使愛美麗」）而蜚聲影壇的法國電影人馬修卡索維茲（Mathieu Kassovitz）。在出席論壇活動時，他大膽預言，擁有大量粉絲的AI演員，再過幾年就會出現。

「再過兩年 沒人在意演員是真是假」

同時他也表示，自己手頭正在製作的一部電影，已大量使用AI工具輔助。「再過兩年，就沒人還會在意電影角色究竟是由AI還是由真人演員來飾演了。眼下，還有許多人大驚小怪，但不用幾年，你們就會見識到真正頂尖的AI超級明星。」

卡索維茲說：「他們會擁有數百萬粉絲，當他們為電影跑宣傳時，你們甚至可以在自己的手機上，直接與其進行對話互動。」

對於AI運用於電影的前景，年近60的他表達了毫無保留的全面看好，甚至所謂AI侵犯版權之類說法，在他看來也都不是問題，因為人類拍電影的歷史本就是不斷互相借鑒。「我拍的『恨』其實也取材於其他電影。我從史柯西斯（Martin Scorsese）那『偷』鏡頭，而史柯西斯又從黑澤明那『偷』鏡頭，黑澤明又從艾森斯坦（Sergei Eisenstein）那『偷』鏡頭。除非你是從零開始，白手起家地憑空創造出了什麼東西，否則我們所有人都是『小偷』。至於AI，它等於是什麼人都『偷』，結果就等於什麼都『沒偷』。」

同時，馬修卡索維茲在論壇上宣布，自己正著手在巴黎創辦一家AI電影工作室，將之類比為喬治盧卡斯（George Lucas）在1975年時創立特效公司「光影魔幻工業」（Industrial Light & Magic）的里程碑意義。據其表示，自己手頭原本正有一部史詩大片在籌備，但是看到了AI技術日新月異的飛速發展，他決定暫時先停一下，轉而把精力放在AI電影製作工具的開發上。他表示，若採用傳統好萊塢工藝製作他所需的視覺特效，預算將高達5000萬美元至6000萬美元，但若借助AI技術，成本可大幅縮減至2500萬美元。

（取材自澎湃新聞）