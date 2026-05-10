退休財務／符合這8項條件 讓你退休生活不拮据

根據雅虎新聞去年的一項調查顯示，67%的美國工作者擔心退休後，退休金 會很快耗盡。媒體「美國在線」(America Online)財經專欄近日提出八項個人財政條件，顯示工作者的積蓄能比想像中更耐用，讓人更安心退休。

1.沒有太多信用卡債務：如果現在就清還所有信用卡債務，那就減少退休後的擔憂。美國平均每人至少有三張信用卡，負債總額略高於6500美元。信用卡的高利率 及高額逾期費會導致消費債務不斷滾大，退休後難應付。

2.住在生活成本低的地區：工作期間能存多少錢，退休後花多少錢，很大程度取決於住在哪個地區。若住在生活成本高的地區如紐約市或舊金山，應考慮縮小開支並搬遷，退休後的儲蓄可更耐用。

3.已清還房貸：2020年近40%的房主已清還房貸，若你是其中一員，就可享有更好的退休條件，即使積蓄不太多，也不必擔心退休後要負擔房貸。

4.計畫退休後繼續工作：這是明智之舉，兼職收入再加上社安金，可延緩單靠儲蓄生活的日子。在理想情況下，兼職收入更可以增加儲蓄。

5.不需要買新車：把積蓄用來還車貸會大幅蠶食退休預算。至2025年底，美國人每月用於買新車的還款額平均達至772美元。如果車子性能良好，盡量保持狀態。

6.有多元化的投資組合：「不把所有雞蛋放在同一個籃子裡」，最好的退休儲蓄投資組合應多元化，無論市場狀況如何，在等待回復穩定的期間，部分投資續有收益。

7.健康狀況按現時年齡屬於良好：對於有固定預算的老年人來說，醫費是一大憂慮，尤其是醫療補助計畫(Medicaid)不涵蓋長期照護的巨額醫費。好好照顧自己，在退休前就保持良好的飲食習慣、規律運動和優質健康狀況。

8.能持守財政預算——不習慣分配開支，就容易浪費金錢；但若能熟練做好收支預算，控制消費，這習慣能延續到退休後，以助積蓄更為耐用。