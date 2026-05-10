封面故事／先生篇 寵愛妻子「這天不必當媽」

丈夫在母親節給妻子最好的禮物未必是物質，可能是提供她獨處及「不用當媽媽的一天」。(圖／123RF)

母親節 ，先生也應該讓妻子覺得備受寵愛。

根據my Crosswalk報導，向家庭中的男性喊話，「各位先生們，是時候開始想想，在母親節這個特殊節日，該如何讓你們美麗的妻子，被滿滿的愛寵著。當然，母親節是為了慶祝她作為母親的身分，大家或許會納悶，身為丈夫，在母親節這個節日要扮演什麼樣的角色？畢竟她是妻子，為什麼要幫妻子過母親節？如果孩子們在學校或教會已經做了可愛的小手工，你可能還覺得這就夠了，對吧？」

專屬的日子 特別被關愛

平心而論，大多數女性，尤其是媽媽，確實都很喜愛收到甜蜜又充滿意義的手作卡片及禮物。但是，以「孩子們的母親」這個身分去認可你的妻子，同時花點時間讓她感受到自己特別被關愛，尤其是在這個專屬於她的日子裡。

隨著年齡的增長，母親節這個節日可能會讓人有些困惑。一般當兒子、又當丈夫的，多半曾遇過同樣的挑戰。這麼說吧，一旦有了自己的孩子，部分男性可能會覺得既要慶祝自己的媽媽母親節快樂，又要向妻子表達她身為孩子母親的敬意，甚至可能會發現自己站在賀卡貨架前一片迷惘，一邊要為自己的媽媽挑選母親節卡片、想著送點鮮花或什麼有意義的禮物時，一邊琢磨著是否也應該要為妻子買點什麼、準備什麼禮物。

擁抱岳母 送愛給姊妹

事實上，在你生命中所有認識的母親都值得感謝，並在母親節這天表達你的心意，讓她們感受到你的特別關愛。無論是給自己的媽媽撥通電話或寄張賀卡，給岳母一個溫暖的擁抱，還是給你的姊妹傳一段充滿愛的語音留言，向你生命中的女性表達對她們付出的感激之情。

再來就是你的枕邊人，雖然你的孩子可能會帶回溫馨的卡片，但你仍然要扮演你的重要角色。這是一個對她為家庭勞心勞力無私奉獻，表達由衷感謝與讚美的時刻。你做出所有愛的舉動都在告訴她，你不僅「看到了」她的付出，更希望讓她感受到被愛、被珍惜與被欣賞。

當策畫人 感激她的付出

關於丈夫在母親節中扮演的角色，許多心理諮商、家庭經營及生活風格類的文章皆有深入探討。

綜合相關觀點，丈夫的角色通常被定義為「執行者」、「引導者」以及「支持者」。

以下是幾個主要觀點：

1.丈夫是慶祝活動的「首席策畫人」

Robinson's Jewelers網站指出，對於有幼童的家庭，母親節不應只是孩子的事，丈夫必須主動承擔策劃責任，而非等待妻子指示。

Robinson's Jewelers網站表示，丈夫應確保孩子參與其中，但行政與執行的壓力應由丈夫扛起。

網站還說，「丈夫的角色是輔助孩子完成心意，而不是取代孩子。他是見證妻子每日付出、犧牲與無條件愛的伴侶。透過認可與慶祝這位撫育家庭的女性，是表達感激的最佳方式。」

此外，丈夫應確保孩子參與其中，但行政與執行的壓力應由丈夫扛起。

勞務替代 給她獨處空間

2.分清「自己的母親」與「孩子的母親」的優先順序

這是一個常見的討論焦點：丈夫應優先照顧正處於育兒勞累期的妻子，而非僅專注於自己的母親。

Modern Family Counseling指出，「你的妻子目前正處於母職的戰壕中。她需要感到被感激、被愛與被重視。……你可以帶孩子去奶奶家，給妻子一個安靜休息的下午，這樣你既陪伴了母親，也給了妻子最需要的『放假』禮物。」重點是：雖然要孝順自己的母親，但妻子正處於育兒的「前線」，也需肯定。

3.實質的「勞務替代」與「獨處空間」

最好的禮物往往不是物質，而是「不用當媽媽的一天」。Healthy Family Living舉出比如 「丈夫的任務是讓孩子保持安靜，直到媽媽自然醒。給予她單獨在浴室淋浴、不用被敲門喊『媽！媽！媽！』的自由，這比任何禮物都更有價值。」也就是實際操作面，丈夫的角色是提供「母職假」。