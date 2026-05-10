封面故事／懷念篇 如果外婆還在 她一定會…

「如果外婆還在……」當自己成為媽媽，但媽媽已離世，不妨與子女講外婆的故事來懷念她。(圖／123RF)

他們的母親節 都沒有母親在身邊，只能用懷念來過母親節。

當你獨立養孩子，身邊若沒有母親陪伴時，每逢過節，就會有一種安靜的、難以言喻的痛如影隨形。它藏在萬聖節 南瓜桶糖果的香味裡，也藏在感恩節、烤箱飄出的火雞香氣裡，更藏在聖誕音樂的旋律中。這種無形的痛在過母親節時打擊尤其沉重，本該慶祝的節日，往往就會變成一道無法癒合的傷口。

產女後逢喪母 身心俱疲

模特兒瑪拉馬丁(Mara Martin)在「父母親雜誌」(Parents Magazine)分享，2023年8月，她生下二女兒維拉(Vera)幾周後，母親就過世了。那種感覺就像生命強行將充滿新生，以及難以承受的喪親之痛的兩個重大時刻緊緊地擠壓在一起，讓她幾乎要窒息。彷彿在一瞬間，從抱著新生兒直接跳到籌備母親葬禮。新生命的喜悅與失去賦予生命的母親的悲痛，完全纏繞在一起。

瑪拉馬丁至今仍無法完全理解自己是怎麼熬過來的。她記得抱著維拉，盯著她完美的小臉蛋，心想，「她永遠不會認識我的媽媽了。我的媽媽也永遠沒機會認識她，」這個念頭讓她心碎，她也從未體驗過那種感覺。

想念媽媽 需要她的肯定

不僅想念媽媽，更是需要她。當筋疲力盡、身心俱疲、身體還在復元時，心卻破碎了，這時最需要媽媽。

當大女兒艾莉亞(Aria，現年七歲)上幼兒園第一天，自己身為媽媽都快撐不住、又不知該如何為女兒堅強，這時需要媽媽。

當自己想慶祝成為兩個女兒的母親，卻被悲傷徹底吞噬，這時需要媽媽。

瑪拉馬丁說，「我需要媽媽跟我說，我做得很好，我有能力應付兩個孩子。但，我的媽媽不在了。」

成為母親又幾乎同時失去母親，這感覺就像是在地基不斷崩塌的情況下努力蓋起一座房子。瑪拉馬丁一邊努力當女兒們的媽媽，同時哀悼那位教會她如何當母親的女性。

每逢母親節 痛苦更深刻

母親節是一個聚焦母愛的節日，當沒有母親的母親節臨近時，瑪拉馬丁說她比以往任何時候都更感受到失去母親的痛苦。

這時女兒們會帶著手作卡片爬上床親親，瑪拉馬丁會笑，因為她知道此刻正感到無比幸福，但我也同時感受到空缺的重量。那天她最想撥打電話的人，再也不會接聽了。

瑪拉馬丁回憶她的媽媽曾讓每個節日都變得很特別，但母親節向來專屬於她。她從不奢求太多，只是希望和孩子在一起，「吃一塊胡蘿蔔蛋糕，偶爾過來吃頓飯，」現在，瑪拉馬丁努力填補媽媽留下的空缺，同時傳承媽媽留給她珍貴的精神遺產。

於是，她做了所有失去母親的女兒會做的事。想哭的時候就讓自己哭。即使在喜悅之中，她也允許悲傷的存在。她會帶著女兒們一起做媽媽傳下來的雞肉湯麵，即便味道總是不太對，相信總有一天會做成功的。她大聲說出媽媽的名字。告訴女兒們關於外婆的故事，告訴她們如果外婆還在，會是個怎樣的外婆。她盡她所能，讓媽媽同在。

渴望溫暖擁抱 一起過節

儘管如此，瑪拉馬丁仍非常渴望能夠再和媽媽過一次母親節。想再聽聽媽媽的聲音。想要感受只有媽媽才能給的溫暖擁抱。想看到第一次把維拉放進媽媽懷裡時，媽媽臉上煥發的光彩，那是她和媽媽從未擁有的時光。「好希望能再和她一起過一個母親節。多麼渴望能聽到她的聲音。多麼渴望能感受到她用只有母親才能給予的那種溫暖擁抱我。

瑪拉馬丁說，正在閱讀這篇文章的你，如果也和她一樣，在沒有母親指引的情況下摸索母職，尤其是在母親節前後，請記住，你並不孤單。喜悅與悲傷並存也無妨。她發現悲喜往往就是相依相生。她知道如今媽媽正以不同方式陪伴，在她安撫女兒時、在她為女兒精心穿搭時、在她帶著女兒重溫媽媽帶自己玩尋寶遊戲時。

4方法 走出悲傷育兒

瑪拉馬丁也提供如何走出悲傷育兒的方法：

1.尋求幫助：你不必獨自承擔一切。依靠你的伴侶、你的親友，以及任何願意伸出援手的人。瑪拉馬丁以前常常覺得這很難，但之後也慢慢明白，尋求幫助並非軟弱的表現，你身邊的人其實都很想為你分擔，讓他們幫你吧。

2.大方談論：讓母親的精神在家中延續。告訴孩子們她是怎樣的人。讓他們透過你的故事、你的料理廚藝和你的笑聲感受到她的存在。

3.建立儀式感：可以點一根蠟燭，播放她最愛的歌，做一道她喜歡的菜。當悲傷的浪潮襲來時，這些小小的傳統能帶給你慰藉。

4.對自己溫柔一點：悲傷沒有固定的時間表，它會起伏波動，尤其是在重要紀念日。尊重你當下的感受，這很重要。

「每天晚上睡前，我都會看著我的女兒們。看著她們小小的胸脯起伏呼吸。我會輕聲對媽媽說聲謝謝，謝謝她給我的一切，謝謝她那份至今仍留在我心中的愛。我告訴她，我很想她。非常想。我告訴她，我希望她能為我今天成為母親感到驕傲。我告訴她，我愛她。」瑪拉馬丁說。