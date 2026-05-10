封面故事／禮物篇 體驗型受歡迎 體貼型最懂你

年輕媽媽可主動挑選禮物，與子女共享體驗是，例如「一起下廚」。(圖／123RF)

母親節 ，從店家角度來看，就是商機。做為母親，多半是被動式的接受禮物；但如果子女年齡還小，媽咪可主動的設計獨特的母親節禮物，與孩子共度溫馨快樂的節日。另外的狀況是，有些母親已不在世的人，特別易被這種商機擾亂心情。

一起下廚 勝過禮物

當許多家庭在尋找有意義的母親節禮物時，愈來愈多人選擇「體驗型禮物」而非傳統贈品，這正反映了媽媽最渴望的，就是與孩子共度的優質時光。

YouGov調查，媽媽渴望與孩子共度美好時光。61%的美國母親表示希望與孩子一起過母親節。全美零售聯合會(National Retail Federation，NRF)報告顯示，後疫情 時代體驗類禮物持續風行，去年有36%的男性計畫贈送體驗類禮物。調查也發現，超過42%的消費者表示希望找到能創造持久回憶的禮物。

這一趨勢顯現一種更廣泛的文化轉變，母親節已不再僅限於傳統的鮮花與禮物，而是更強調與家人共度體驗與有意義的親子 時光。

與子女共享體驗是，是年輕媽媽可主動挑選的禮物，例如「一起下廚」。Yahoo! finance報導，Raddish Kids以體驗式禮物打造母親節專屬的成就感、深度連結並留下難忘的回憶。

美國兒童與青少年精神醫學會(AACPAP)2025年報告指出，8至18歲的孩子平均每天花7.5小時使用螢幕。Raddish Kids為家庭提供一個重拾親子時光、享受全心陪伴的方式。Raddish Kids的烹飪與烘焙訂閱盒將日常瑣事變成共享的溫馨時刻，增進親子關係，增強自信，並創造美好回憶。每個套裝附有「餐桌對話卡」(Table Talk cards)，可以啟動餐桌上的「好好說話」，讓晚餐時間回歸家庭的溫馨時光。

「現下充滿干擾的時代，Raddish Kids提供一個愈來愈難得、也是媽媽們包括我自己最渴望的東西，就是全心陪伴與真正的家庭團聚感，」Raddish Kids營運長梅根·澤爾納(Maegan Zelner)表示，「這種親子關係遠不止於廚房，有了餐桌對話卡，家人可以真正享受在餐桌上與孩子對話的機會，否則這些時間通常就是被螢幕占據。」

Raddish Kids深信廚房是孩子獲得自信與家庭連結的地方。訂閱盒透過圖解食譜、專為兒童設計的工具及手作活動，幫助孩子培養生活技能，同時在探索新食物、文化與烹飪技巧。所有食譜均由主師精心設計，品質優良，讓孩子在烹飪過程中充滿樂趣，全家人也能吃得開心。

Raddish Kids 每月都會推出全新套裝，5月的烹飪與烘焙系列以季節為主題，為媽媽與家人提供豐富的食譜及親子活動。

節日廣告 允許拒收

「沒有母親的母親節，日子真的太難熬了，望母親節促銷考慮無母親者感受。」演員梅根曼恩(Megan Mann)在「商業內幕」(Business Insider)親職專欄寫下一篇文章。

2021年的母親節過完沒幾天，她的母親便離世。接下來的一年，她一直擔心沒有母親的節日該怎麼過，沒想到母親節會這麼難熬。

她說，母親是她生命中的支柱，傾訴對象，每天都會打電話給她。但媽媽在一個美麗的5月星期日突然離世。接下來的一年，她很痛苦。感恩節周末，因為媽媽不在了，也就不能傳簡訊問是否去她家；聖誕節就像平常日一樣沒有過節氣氛。

到了4月，幾乎已經忘了母親節快要到了，因為媽媽在上一個母親節過後一周就過世了。無論她走到哪裡，都躲不開母親節檔期的促銷廣告。

她無法再去逛街了。每家店不是粉紅色就是黃色，彷彿在吶喊著要向生命中的母親表達感激之情。信箱塞滿母親節的郵件，內容五花八門，從最佳禮物推薦、鮮花購買指南，到如何為媽媽準備豐盛的早午餐及晚餐，應有盡有。

她希望有更多品牌能夠允許消費者提前選擇「拒收」母親節廣告。

當她漫無目的地瀏覽郵件，突然發現一封郵件，就一封，問是否想要「取消」接收母親節郵件。郵件來自網店平台Etsy。她當時盯著螢幕看了好一會兒，才終於點開來。郵件上寫著，「我們知道母親節對某些人來說可能很艱難。如果您想取消接收我們的郵件，請點擊這裡。」她頓時如釋重負，那種感覺難以言喻，立刻點擊了按鈕。

母親節不僅是那些失去母親、正在為之悲痛的人最難熬的一天。對於那些與母親關係緊張或與母親失去聯繫的人來說，這一天同樣難受。有些人可能遭受遺棄，或正在照顧生病，也或者即將離世的母親或母親般的人物。但對於那些努力想要成為母親的女性，或者那些失去孩子的女性來說，這其實也很難接受。品牌允許用戶選擇退出，不僅更人性化，也更明智。

慶幸的是，除了Etsy率先推出了這項服務。隨後，訂閱服務「每月選書」(Book of the Month)、出版商「樺榭」(Hachette)、服裝公司Lunya，以及居家網站Apartment Therapy、雜誌「紐約」(New York)旗下的The Strategist和餐廳預約平台OpenTable等也紛紛效法。