稅務漫談／今夜無人入睡……

從1月下旬開始的報稅季，終於迎來了落幕。(圖／AI生成)

4月15日對於會計行業報稅 人是一個振奮人心的日子，2026年的稅季更是如此。從1月下旬國稅局 接受2025年電子報稅拉開序幕，110個日日夜夜，多少曲折，多少艱辛，終於迎來了落幕。

★川普 新政 1A、4條款上路

由於川普政府推出了一系列改革「新政」，國稅局首當其衝。國稅局於2026年1月底匆忙推出「1A」、「四條款」，即小費、加時、65歲以上老人額外扣減及新車貸款利息扣減，稅務軟體公司甚至還來不及更新具體實施條件，舉例來說：

超時(Overtime Pay)扣減的定義是雙周工作時間80個小時以上時員工所得的三分之一。例如彼得負責餐館的採購運輸工作，全年超時所得3萬1000元，彼得的基本工資為每小時30元，因此他的超時得付為45元，但這45元中有30元是「底薪」，因此只有15元(三分之一)為超時所得，所以彼得的1A「OT」(Overtime)扣減為1萬0333元。

再如65歲以上老人的額外扣減，除了收入限制之外(單身戶主7萬5000元，夫妻合報15萬元)，並不是所有老人都能獲得。條件之二是報稅人需有「勞務所得」(Active or Ordinary Income如W-2或1099等「計點」收入)。舉例來說，方先生已年屆70歲，2025年領社安金(1099SSA)1萬6000元，利息分紅(Interest and Dividend)3000元，1099R Pension(養老金)6000元，報稅狀態為夫妻分報。由於方先生的非勞務所得已超過1萬元，加上一半的社安金8000元，已超出社安金抵免(夫妻為3萬5000元，因此夫妻分報為1萬7500元)，因此85%的社安金約1萬4000元要徵稅，使得方先生的上稅收入為2萬5000元，扣除標準扣減1萬7350元，還有7500元徵稅750元。由於方先生的太太比他年輕，還在工作(有W-2)，因此當方先生和太太改為合併報稅時，方先生就可以獲取這6000元的額外扣減。

我們把方先生和太太的合報與分報進行了對比，發現合報比分報可多獲取(或少交)2700元的退稅，這對於工薪階層來說，是一個不小的數字。這個事例也提醒我們報稅業者，稅法的細則(Publication)往往會因人而異，我們專業會計師的責任，在於幫客戶遵循稅法的前提下爭取最高的權益(多退稅或少補稅)。

一早就從電視廣播中聽到國稅局4月15日披露的數字，全美5300萬民眾申報了「1A」優惠條款，其中600萬人申報了小費扣減，平均扣減額7100元。2500萬民眾申報了超時扣減，平均扣減額3100元。3000萬民眾申報了老年人(Senior)扣減，平均扣減額為7500元。超過100萬民眾申報了新車貸款利息扣減，平均扣減額為1800元。這其中也有我們的一份努力和貢獻。

雖然當晚奮戰到近11點鐘，員工們還是早早地來到了辦公室。今年由於客戶量的增加，我們從3月底就不再接受新客戶，對老客戶仍會提供延期(Extension)服務。但老客戶中大部分也是退稅狀態，因此我們最後決定突擊完成所有延期的個人和公司報稅，這自然加大了我們的審核力度，也是對我們隊伍的一次考驗。

★客戶股市大賺 買房延稅

夜幕悄悄地降臨，我們還有一批客戶需要通知，確保他(她)們的銀行帳戶有足夠的餘額可以交稅，2025年股市高漲，我們的高端客戶中，獲利100萬元以上的不在少數。為他(她)們提供延稅(Defer Tax)服務，是我們的職責所在。試舉一例。

徐醫生2025年在股市賺了100萬元有餘，希望我們能為他「延稅」。我們建議他和太太趕緊成立一家LLC (Partnership)，投資約100萬元在法拉盛「機會區域」的樓盤。川普上任首期為了推動房地產開發，推出了「機會區域」(Opportunity Zone)投資實施方案。由於財政部和國稅局在全國畫定9000多個相對貧瘠落後，尤其是少數族裔集中的地區吸引投資，加速開發。恰好法拉盛中心原非洲裔教堂所在地，拆除後重建樓盤將於2026年秋完工，現在訂購「正當時」。

我們和房地產開發商聯繫後，立即為徐醫生的LLC訂購了一套近百萬元的辦公室。這樣一來，原來徐醫生正發愁無處籌措的30萬元預交稅「緊急煞車」，100萬元的資本利得從1040 D表中「釋出」，轉化為「Deferred Capital Gain」。根據「機會區域」法規，投資十年後遞延資本利得的增值將全部免稅。房地產開發商、客戶和會計師樓皆大歡喜。

緊張繁忙中已過了晚上10點，原訂的「提前結束」方案再度變更，秘書遞給我一張經過濾後的「清單」，還有近100位客戶的稅表沒有發出。我突然省悟到一批重量級的客戶，他(她)們的稅表已經審閱，但confirm(等待核實)後卻無音訊。這些客戶的卷宗檔案，就在我書桌旁的箱子裡。原來最危險的敵人就在我的身邊，如果這些「地雷」還不能在兩小時內排除，12點鐘之後就會「爆炸」。我緊急安排助理幫助「拆雷」，並且發動員工篩選有沒有漏網的「敵人」，終於有驚無險，在12點前完成了任務。

午夜的鐘聲響起，辦公室內一片沸騰，80%的員工都堅持到最後一分鐘，這是對我莫大的鼓勵，我們的隊伍再一次經受了考驗。

走廊裡，車場內，我和同行們互相致意，享受這一難忘的時刻，我想起義大利著名男高音帕華洛帝演唱的經典義大利歌劇「杜蘭朵」詠嘆調「今夜無人入睡」(Nessun dorma，另譯「公主徹夜未眠」)，這不正是我們會計報稅業者這一刻的最佳寫照嗎。

(作者為註冊會計師)