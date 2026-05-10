移民專頁／H-1B抽選 7月可能進行第2輪

2027財政年度H-1B名額3月的抽選已經完成。從過去的經驗證據來看，美國公民 及移民 服務局(USCIS)在加權薪資規則中所設定的中選比率，似乎並不準確。該規則原本給予願意支付更高薪水給受益者的雇主更多機會(即更多抽籤機會)。USCIS預估今年各薪資等級的中選機率為：第I級15.29%、第II級30.58%、第III級45.87%、第IV級61.16%。

★雇主提申請 似更有動力

我們認為，最終統計結果可能會顯示更高的核准比率。至於是否會在7月進行第二輪抽選，估計發生的可能性相當高。這將取決於有多少雇主實際在2026年6月30日前提交H-1B申請。

這取決於兩個方面。一方面，雇主似乎更有動力提交申請，因為他們已經支付了215元的註冊費；另一方面，有些雇主可能因為設定了無法實際承擔的薪資水準和行業分類代碼(SOC代碼)而為自己設限。還一種可能，不少機構在提交H-1B註冊時，並未充分考慮或抱持希望認為：對於身在海外或無法成功轉換為H-1B身分的受益人所附帶的10萬元H-1B費用，最終會被法院推翻。如果相關規則沒有改變，這些機構可能會重新考慮提交申請。

目前關於費用的訴訟進展為：在「美國商會訴美國國土安全部」一案中(2025年12月23日)，聯邦地方法院維持該費用的合法性，目前案件正在華盛頓特區上訴法院審理中。另外兩起重要案件，「加州訴Noem」及「Global Nurse Force 訴 Trump」，仍在審理中。

根據擬議規則制定通知，第I級至第IV級現行工資將大幅上升。擬議的法規《改善對某些外國人在美國臨時及永久就業的薪資保障》(2026年3月27日聯邦公報)將大幅提高現行工資標準第I至第IV級。

具體調整如下：第I級從第17百分位提高至第34百分位；第II級從第34百分位提高至第52百分位；第III級從第50百分位提高至第70百分位；第IV級從第67百分位提高至第88百分位。

在實際影響上，第I級受影響最大，薪資將大約上升33%，使入門級職位的定義更接近於有經驗或初級中階水平；第II級將上升約24%，第III級約21%，第IV級約22%。

也有人反對該提案。他們的理由包括美國勞工部(DOL)未充分說明為什麼這些百分位數是合理的；根據這些百分位計算出的工資並不符合「現行工資」，且在許多情況下甚至高於市場水平；該規則將實際上消除真正的入門級工資；可能帶來經濟負面影響，如企業將工作外包海外以及減少招聘。

民眾可於2026年5月26日前透過聯邦電子規則制定平台提交意見。提交者應標明機構名稱與案號ETA-2026-0001，說明建議修改的理由，並盡可能指出所涉及的具體條文與措辭。

除此之外，有的案件涉及人身保護令與在移民法官面前提出憲法問題的權利。哥倫比亞大學示威者、永久居民 Mahmoud Khalil曾被拘留並轉送至路易斯安納州，之後透過人身保護令在新澤西聯邦地方法院獲釋。然而，該判決於2026年1月15日被第三巡迴上訴法院推翻。

該裁決對於在人身保護令(habeas corpus)框架下挑戰移民拘留有重大打擊。法院認為，《移民與國籍法》(INA)不允許移民透過人身保護令挑戰那些可以在移民法院及移民上訴委員會(BIA)裁決後，透過上訴審查程序處理的問題。

唯一的例外是所謂「現在或永遠無法提出」的主張，即若不即時提出將無法在其他程序中被審查的問題。Khalil的法律團隊目前正申請全院複審(en banc review)，並要求新任第三巡迴法官Emil Bove迴避此案，理由是他在司法部任職期間可能參與過相關決策。Bove曾是川普總統的私人律師，處理包括封口費刑事案件在內的事務，之後被任命至司法部並提名為第三巡迴法官。作為川普的忠誠支持者，他很可能不會選擇迴避。

★移民法官 審理憲法問題

在該案件中，反對意見提出了一個關鍵問題：由於移民法官(Immigration Judge，IJ)認為自己無權審理憲法問題，因此未能建立相關紀錄，使上訴法院難以實質性審查Khalil所主張的第一修正案言論自由權利侵害，尤其是在移民法官多次拒絕其相關請求的情況下。

反對意見還指出，在口頭辯論中，政府首次提出了一份2025年9月的政策備忘錄，表示移民法官「通常可以考慮源於憲法的論點」。在此之前，國土安全部律師及當事人普遍認為，無論是移民法官或移民上訴委員會(BIA)都不會審理憲法問題。

因此，未來律師可能會根據該備忘錄，要求移民法官對憲法問題作出裁決，儘管大多數作為行政部門成員的移民法官仍可能拒絕這樣做。此外，令人遺憾的是，該備忘錄似乎僅被用來為政府律師在法庭上的主張提供支持。