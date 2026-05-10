封面故事／禮物篇 民調：母親節送什麼 3/4問AI

子女送了什麼禮物給媽媽？說不定是聊天機器人的想法。(圖／123RF)

根據全美零售聯合會(National Retail Federation,NRF)最新調查，儘管當前經濟前景未明，美國民眾今年在母親節 的消費預算預計將達380億元，將打破歷史紀錄。調查顯示，約84%的成人計畫慶祝母親節，人均支出額也將從去年的259元提高至284元。

另一項調查也指出，將近半數的受訪者目前會使用ChatGPT或Gemini等AI工具尋求送禮靈感，顯示AI應用正從單純的資訊查詢，延伸至具情感重量的節慶決策上。

根據Mass Market Retailers報導，全美零售聯合會與Prosper Insights & Analytics發布的調查顯示，今年母親節的消費者支出預計將達到創紀錄的380億元，超越去年的341億元，也突破2023年創下的357億元紀錄。NRF經濟學家馬修斯(Mark Mathews)表示，「母親節對許多美國人而言仍是重中之重，儘管目前經濟情勢充滿不確定性，他們仍計畫擴大過節支出。」 送什麼禮物給媽媽？請聊天機器人出點子？AI科技已融入美國消費者的送禮決策過程。(圖／123RF)

調查指出，今年有84%的美國成人計畫慶祝母親節，比率與往年持平。在人均消費方面，每位消費者預計平均花費284.25元購買禮物，不僅高於去年的259.04元，也超越2023年274.02元紀錄，有54%的人計畫送禮給母親或繼母，其次對象為妻子(22%)及女兒(13%)。

至於主要的購物通路則有電商平台(33%)與百貨公司(33%)，隨後則是專賣店(29%)與折扣商店(26%)。

鮮花仍是最受歡迎的禮品，約75%的受訪者表示有計畫購買；其餘熱門類別包括賀卡(74%)、餐飲聚會(63%)、禮品卡(55%)以及服飾配件(51%)。若以整體消費額計，珠寶類以75億元居冠，特別聚餐活動以64億元緊跟在後，電子產品則占44億元。另外，鮮花支出預計可達32億元，賀卡總額約13億元。

Prosper副總裁瑞斯特(Phil Rist)分析指出，消費者今年在各項類別的預算上皆有所提升，特別是電子產品預計將首度突破40億元門檻。在選購考量上，46%的人認為「獨特性」最重要，39%則首重營造特別回憶。此份針對7877名美國成人的調查於4月1日至8日間進行，抽樣誤差在正負1.1個百分點內。

根據PPC Land報導，行銷技術公司Optimove稍早發布「2026年母親節購物報告」發現，AI科技已融入美國消費者的送禮決策過程。因為數據顯示，高達49%的受訪者表示會定期使用AI工具，例如ChatGPT、Claude及Gemini來取得購物想法或購買禮品推薦。若加上偶爾使用的23%，等於近四分之三的受訪者在購物過程中曾與AI工具互動，僅有12%的人堅持自行研究，另有16%的人目前雖未使用AI但持開放態度。

這次結果也與稍早發布的數據相呼應，Zeta Global於2025年10月的調查曾發現，當時有83%的AI使用者表示計畫由AI決定節日禮品，儘管Optimove此次調查的比率49%相對較低，但考量母親節禮品具備濃厚個人情感色彩，顯示AI的影響力已從一般的交易決策，滲透到情感價值導向的決策領域。

子女送了什麼禮物給媽媽？說不定是聊天機器人的想法。(圖／123RF)