我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讓全美最大銀行深陷緋聞和公關危機的男子 究竟何許人也？

他入獄前砸重金買這檔股 6年後報酬率飆40000%驚呆

封面故事／禮物篇 民調：母親節送什麼 3/4問AI

編譯莊瑞萌
聽新聞
test
0:00 /0:00
子女送了什麼禮物給媽媽？說不定是聊天機器人的想法。(圖／123RF)
子女送了什麼禮物給媽媽？說不定是聊天機器人的想法。(圖／123RF)

根據全美零售聯合會(National Retail Federation,NRF)最新調查，儘管當前經濟前景未明，美國民眾今年在母親節的消費預算預計將達380億元，將打破歷史紀錄。調查顯示，約84%的成人計畫慶祝母親節，人均支出額也將從去年的259元提高至284元。

另一項調查也指出，將近半數的受訪者目前會使用ChatGPT或Gemini等AI工具尋求送禮靈感，顯示AI應用正從單純的資訊查詢，延伸至具情感重量的節慶決策上。

根據Mass Market Retailers報導，全美零售聯合會與Prosper Insights & Analytics發布的調查顯示，今年母親節的消費者支出預計將達到創紀錄的380億元，超越去年的341億元，也突破2023年創下的357億元紀錄。NRF經濟學家馬修斯(Mark Mathews)表示，「母親節對許多美國人而言仍是重中之重，儘管目前經濟情勢充滿不確定性，他們仍計畫擴大過節支出。」

送什麼禮物給媽媽？請聊天機器人出點子？AI科技已融入美國消費者的送禮決策過程。(...
送什麼禮物給媽媽？請聊天機器人出點子？AI科技已融入美國消費者的送禮決策過程。(圖／123RF)

調查指出，今年有84%的美國成人計畫慶祝母親節，比率與往年持平。在人均消費方面，每位消費者預計平均花費284.25元購買禮物，不僅高於去年的259.04元，也超越2023年274.02元紀錄，有54%的人計畫送禮給母親或繼母，其次對象為妻子(22%)及女兒(13%)。

至於主要的購物通路則有電商平台(33%)與百貨公司(33%)，隨後則是專賣店(29%)與折扣商店(26%)。

鮮花仍是最受歡迎的禮品，約75%的受訪者表示有計畫購買；其餘熱門類別包括賀卡(74%)、餐飲聚會(63%)、禮品卡(55%)以及服飾配件(51%)。若以整體消費額計，珠寶類以75億元居冠，特別聚餐活動以64億元緊跟在後，電子產品則占44億元。另外，鮮花支出預計可達32億元，賀卡總額約13億元。

Prosper副總裁瑞斯特(Phil Rist)分析指出，消費者今年在各項類別的預算上皆有所提升，特別是電子產品預計將首度突破40億元門檻。在選購考量上，46%的人認為「獨特性」最重要，39%則首重營造特別回憶。此份針對7877名美國成人的調查於4月1日至8日間進行，抽樣誤差在正負1.1個百分點內。

根據PPC Land報導，行銷技術公司Optimove稍早發布「2026年母親節購物報告」發現，AI科技已融入美國消費者的送禮決策過程。因為數據顯示，高達49%的受訪者表示會定期使用AI工具，例如ChatGPT、Claude及Gemini來取得購物想法或購買禮品推薦。若加上偶爾使用的23%，等於近四分之三的受訪者在購物過程中曾與AI工具互動，僅有12%的人堅持自行研究，另有16%的人目前雖未使用AI但持開放態度。

這次結果也與稍早發布的數據相呼應，Zeta Global於2025年10月的調查曾發現，當時有83%的AI使用者表示計畫由AI決定節日禮品，儘管Optimove此次調查的比率49%相對較低，但考量母親節禮品具備濃厚個人情感色彩，顯示AI的影響力已從一般的交易決策，滲透到情感價值導向的決策領域。

子女送了什麼禮物給媽媽？說不定是聊天機器人的想法。(圖／123RF)
子女送了什麼禮物給媽媽？說不定是聊天機器人的想法。(圖／123RF)

母親節購物 你會用AI嗎 資料來源：Optimove行銷技術公司、PPC Lan...
母親節購物 你會用AI嗎 資料來源：Optimove行銷技術公司、PPC Land網站

母親節 民調

上一則

封面故事／先生篇 寵愛妻子「這天不必當媽」

下一則

封面故事／禮物篇 體驗型受歡迎 體貼型最懂你

延伸閱讀

美國家庭積蓄縮水 逾3成存款不到500元

美國家庭積蓄縮水 逾3成存款不到500元
AI與未來的三種世界

AI與未來的三種世界
今年退稅均額破3400元 專家：仍難掩生活成本壓力

今年退稅均額破3400元 專家：仍難掩生活成本壓力
公校教育／資優班何去何從 家長關注

公校教育／資優班何去何從 家長關注

熱門新聞

雇主匹配401(k)是多數勞工能獲得的最高保證回報，不要錯失這項福利。（圖／123RF）

理財百科／一個動作 讓你的退休存款多數十萬

2026-05-03 02:17
在長壽與通膨壓力下，退休金資產配置需與時俱進；示意圖。（圖／123RF）

退休金／「100減去歲數」投資法 難抗通膨

2026-05-03 02:16
「盲婚試愛」製作方被控提供大量酒精、剝奪飲食與睡眠影響參加者的精神狀態；圖為劇照。（取材自IMDb）

娛樂／當實境不再真實…真人秀幕後的黑暗操控

2026-05-03 14:51
最新研究發現，蘆薈可能藏有對抗阿茲海默症的潛在武器。（美聯社）

你知道嗎／蘆薈 或能對抗阿茲海默症

2026-05-03 02:09
豌豆苗、胡蘿蔔苗、芝麻葉苗、甜菜苗等微型蔬菜，大受歡迎。（美聯社）

封面故事／沒庭院沒時間？8種「微型綠蔬」室內就能種

2026-04-26 14:10
倫敦地鐵運作效率極高，十分可靠，支援直接刷信用卡或手機支付。（作者提供）

封面故事／倫敦遊食住行 處處有學問

2026-05-03 02:28

超人氣

更多 >
邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷

邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷
垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認

垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認
福州到紐約 86歲母的跨洋人生

福州到紐約 86歲母的跨洋人生
日裔學者倉重：翻轉「黃禍」亞裔需要豐盈的敍事

日裔學者倉重：翻轉「黃禍」亞裔需要豐盈的敍事
華女持綠卡遊南美 一原因登機被拒誤行程

華女持綠卡遊南美 一原因登機被拒誤行程