封面故事／習俗篇 盤點全球母親節習俗

各國母親節通常在5月第二個星期日，習俗以送卡片、鮮花為主。(圖／123RF)

母親節 的起源可追溯至美國社運人士安娜·里維斯·賈維斯(Anna Reeves Jarvis)為感念母親而發起的活動，隨後於1914年由威爾遜總統(Woodrow Wilson)定為正式節日。如今，這份對母愛的敬意遍及全球，各國融合宗教、文化傳統發展出獨特慶典，包括秘魯的墓園聚會、日本 的學童繪畫、到泰國 向王太后致敬，形式雖各有不同，但表達愛與尊重的心意早已跨越國界，讓母親節這一天成為全球最具情感連結的節日之一。

根據1800 flowers網站報導，母親節已成為全球性節日，各國依文化發展出不同慶祝方式。以下詳述11個國家如何以不同形式慶祝這位「家中無名英雄」的偉大日子。

1.秘魯：秘魯人是在5月第二個星期日慶祝母親節，與美國人相同，他們也喜歡贈送花卉、賀卡與禮物。特別的是秘魯人常在母親節齊聚墓園，向已故的母親、阿姨和祖母等女性致意。秘魯人也會在此社交、享用飲品美食並且清理墓位，再用氣球、心形標誌和鮮花裝飾。

2.日本：日本母親節幾乎是美國版的翻版，定於5月第二個星期日，通常會贈送紅康乃馨、玫瑰或親自下廚。另外，孩子會在課堂上畫母親的肖像並參加繪畫比賽，這項傳統始於1950年代，每四年舉辦一次，獲獎作品還有機會能在世界各地展出。

3.澳洲：澳洲的母親節也與美國非常相似，為5月第二個星期日，鮮花則是首選禮物。當地最受歡迎的是康乃馨與菊花(chrysanthemums)，選擇菊花(字尾的mums)是因為當地習慣稱呼母親為「Mum」。

4.墨西哥：墨西哥的母親節固定於每年5月10日，無論當天是星期幾，這都是當地最盛大且最忙碌的節日之一。鮮花雖重要，但最獨特的是孩子會在母親節前一晚就待在家中。5月10日早晨，通常會為母親獻唱名曲「Las Mananitas」。

5.泰國：泰國於8月12日慶祝母親節，這天也是詩麗吉王太后(Her Majesty Queen Sirikit)的生日。因此，該日具有雙重意義：向國家的象徵性母親致敬，同時也向所有母親表達謝意。慶典包含煙火與點燭儀式，孩童會跪在母親腳前表達尊重，並贈送象徵純潔母愛的白色茉莉花。

6.海地：海地人會在5月最後一個星期日慶祝母親節。當天教堂禮拜充滿歌聲與祈禱，所有人並會配戴鮮花向母親致意。若母親健在配戴紅花，若母親剛過世則戴白花，若母親已辭世多年則配戴紫色花。

7.英國：英國將四旬期的第四個星期日定為「母親節」(Mothering Sunday)，雖然現今習俗與美式相近，但其起源不同。最初是基督徒向聖母瑪利亞致敬，後來演變成僕人返家探訪「母堂」的傳統，並會帶著杏仁水果蛋糕(simnel cake)送給母親。(編按：四旬期Lent，是基督宗教在復活節前的預備期，為期約40天，從聖灰星期三至復活節前夕)

8.德國：德國的母親節(Muttertag)通常在5月第二個星期日，若與聖靈降臨節(Pentecost)衝突則提前至首周。現今習俗以送卡片、鮮花為主，但在二戰時期曾被賦予政治意義，當時會依據婦女生育子女的數量頒發勳章。

9.俄羅斯：俄羅斯官方母親節由是時任總統葉爾欽於1998年訂立，目的是維護對女性的尊重傳統以及鞏固家庭基礎，定於11月最後一個星期日。不過，受蘇聯時期傳統影響，許多俄羅斯人仍習慣在3月的國際婦女節向母親送禮。

10.菲律賓：菲律賓的官方母親節日期曾隨不同政權在12月與5月間變動。現今許多人雖隨美式習俗於5月慶祝，但官方日期仍定於12月第一個星期一。菲律賓人將母親視為「家中的明燈」(ilaw ng tahanan)，習俗上會贈送鮮花與巧克力。

11.法國：法國母親節通常定於5月第四個星期日，若與聖靈降臨節重疊則延後一周。拿破崙於1806年首度宣布設立此日以表彰生育多個孩子的家庭，1950年正式法制化成為假日。現今習俗與美國相似，孩子會主動幫忙家務並贈送鮮花與巧克力。