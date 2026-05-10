封面故事／起源篇 從鼓勵婦女參政到表彰偉大

社運人士安娜·里維斯·賈維斯(Anna Jarvis，圖)因延續母親安‧賈維斯(Ann Maria Reeves Jarvis)遺志，選擇母親逝世的5月第二個星期日作為母親節，她是美國母親節的創始人。(維基公共領域)

美國母親節 的起源並非如賀卡般溫馨單純，而是交織著反戰訴求與提倡公共衛生運動的歷史背景。從早期倡導全球和平的「母親節宣言」(Mother's Day Proclamation)，到為了改善社區環境而設立的「母親工作日」(Mother's Work Days)，這個節日承襲了自古以來女性能形塑世界的力量，最終走向商業化的結果，則讓致力推動節日的創始人晚年感到心碎，甚至發起廢除母親節的連署。

社運人士安娜·里維斯·賈維斯(Anna Jarvis)因延續母親安‧賈維斯(Ann Maria Reeves Jarvis，圖)遺志，選擇母親逝世的5月第二個星期日作為母親節，她是美國母親節的創始人。(維基公共領域)

根據美國女性歷史博物館(American Women's History Museum)館長賽德曼(Rachel F. Seidman)表示，美國母親節有其獨特發展歷程。首先，以創作「共和國戰歌」(Battle Hymn of the Republic)聞名的茱莉亞‧沃德‧豪(Julia Ward Howe)是一名廢奴主義者、女權倡議者與和平運動人士。

母親節宣言1870年年發表

1870年，她因目睹美國內戰帶來的傷亡以及關注當時爆發的普法戰爭(Franco-Prussian War)，發表後來被稱為「母親節宣言」。在宣言中她敦促成立國際女性組織，致力於避免戰爭流血，促進各國間的友好聯繫與和平利益，雖然之後國際組織未能成形，她仍推動在每年6月舉辦「和平母親節」。至於現今大眾所熟知的母親節則是與賈維斯母女(Ann Jarvis與Anna Jarvis)有關。

母親安‧賈維斯(Ann Maria Reeves Jarvis)曾育有十多名子女，但多數死於白喉或麻疹。因此，她發起了「母親工作俱樂部」(Mothers' Work Clubs)，動員婦女清理垃圾、改善社區衛生以減少家庭悲劇繼續發生。不久，南北戰爭戰爭爆發，賈維斯的家鄉深受戰爭撕裂，當地社區因戰爭分裂，居民分屬南北兩方，衝突激烈，但她仍堅持組織婦女團體，不分立場照護受傷的南北軍士兵。

1868年她不顧暴力威脅，組織「母親友誼日」(Mother's Friendship Day)，目的是修復飽受戰火摧殘的社區情感。從中也可發現，賈維斯與豪皆深信，女性特別是母親最適合帶領人們走向和平目標。

在安‧賈維斯1905年逝世，她下葬的那天，衛理公會教堂的鐘聲為她鳴響了72次。

安娜倡導母親節

她的女兒安娜‧賈維斯(Anna Jarvis)致力延續母親的遺志。安娜選擇母親逝世的5月第二個星期日作為母親節並選定白色康乃馨為象徵，她還呼籲身為子女們應親筆書寫感謝信，而非郵寄預印的賀卡。

安娜竭盡所能，試圖將母親節確立為全國性節日。她給立法者、企業高管和商界人士寫了數百封信。她口才極佳，抓住一切機會宣傳她的倡議。

她的第一個真正突破來自費城商人兼慈善家約翰·沃納梅克(John Wanamaker)。在他的支持下，這項運動迅速發展壯大。1908年5月10日，首屆母親節慶祝活動分別在西維州格拉夫頓的安德魯斯衛理公會教堂和費城的沃納梅克商店禮堂舉行。

1914年，威爾遜總統(Woodrow Wilson)宣布母親節(Mother's Day)為國家節日。

不過，安娜隨後對該節日的過度商業化感到不滿。在她眼中，原本真誠的「神聖節日」淪為花商與賀卡公司的牟利的節日，安娜對此感到極度沮喪，甚至在1943年發起連署要求取消母親節。

安娜珍惜白色康乃馨的象徵意義，她曾描述：「它的潔白象徵著母愛的真誠、純潔和博大；它的芬芳代表母親的記憶和祈禱。康乃馨凋零時不會落下花瓣，而是將它們緊緊擁在胸前，正如母親們將孩子擁入懷中，母愛永不消逝。我選擇這朵花時，想起了母親花壇裡盛開的白色石竹。」

隨著花卉行業不斷提高白色康乃馨的花價，並為了滿足市場需求而推出紅色康乃馨，安娜最初的象徵符號被挪用為紅色康乃馨代表在世的母親，白色康乃馨代表已故的母親。

她也曾說：「一張印刷的賀卡毫無意義，除了說明你懶得給這位為你付出比世界上任何人都多的女人寫信。還有糖果！你帶一盒給媽媽——然後自己吃掉大部分。真是美好的情懷。」

1948年，她在療養院孤苦無依地辭世，諷刺的是，她的醫療費用正是由她生前所鄙視的賀卡公司與花商代為支付。

母親節歷史紀念碑位於賓州費城市場街(Market St.)和北杜松街(N. Juniper St.)交匯處。 (維基百科／By NMGiovannucci - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=113592583)