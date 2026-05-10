周日動動腦／地球五大洋中面積最小、深度最淺的大洋是哪個？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.17世紀歐洲男性(尤其法國貴族)流行穿高跟鞋，據說此鞋的設計源於何處的騎兵戰靴？

2.哥倫比亞 作家馬奎斯(Gabriel García Márquez) 曾在哪個作品中寫道：「安度晚年的秘訣，無非是與孤獨達成一項光榮協定。」

3.法國浪漫主義時期作曲家喬治•比才(Georges Bizet)生前事業不順，過世後哪一部作品卻大受歡迎？

4.在哪個國家有一種叫做Friluftsliv(即熱愛接觸大自然) 的生活哲學？

5.1966年美國哪個電視影集十分火熱，連非裔人權運動領袖金恩博士也成為粉絲？

6.地球五大洋中面積最小、深度最淺的大洋是哪個？

7.2026年初徒手攀登台北101大樓的霍諾德(Alex Honnold)，曾在2018年拍了哪一部傳記電影？

8.如果你仔細觀察達文西的名畫「蒙娜麗莎」，會發現她臉上缺少了什麼？

9.清明節體現了中國文化中「慎終追遠」的精神，這句話出自哪部經典？

10.中國古人的印章大抵可歸為三類：即刻有自己名字的「名印」，以及另外哪兩種？

答案：1.波斯 2.百年孤寂 3.卡門 4.挪威 5.星際爭霸戰 6.北冰洋 7.徒手攀岩 8.睫毛、眉毛 9.論語 10.閒印、收藏印