醫藥／上班族常偏頭痛 先調整作息

鄭芸詠醫師表示，透過檢查和追蹤可幫助找出誘發偏頭痛的原因，進而改善。（圖／台灣苗栗大千綜合醫院提供）

27歲上班族王姓女子，近兩年發現自己幾乎每周都會發作一次頭痛，尤其氣溫下降，偏頭痛發作次數更頻繁，即使服用止痛藥也未能改善，甚至還因頭痛嚴重到劇烈嘔吐，讓她不得不請假在家休息，工作表現大受影響。

台灣苗栗大千綜合醫院神經內科醫師鄭芸詠表示，偏頭痛是一種常見的頭痛疾病，常發生在50歲以下的青壯年族群中。發作時可能伴隨惡心、想吐、怕光怕吵、暈眩等情況，雖不是會危及生命的疾病，但伴隨的症狀非常多，常影響病人的工作或生活品質，因此被世界衛生組織定義為20大失能疾病之一。

她指出，誘發偏頭痛發作最常見的原因包括壓力大、天氣變化、睡眠品質差、特定食物（例如巧克力、起司、紅酒、加工食品）、女性生理期時的荷爾蒙波動等。但是誘發偏頭痛的因素往往是多重的，例如女性在生理期周期變化時，再加上睡眠不足，都可能增加偏頭痛發作的機率。因此，若能找到自己偏頭痛誘發的因素，就有機會減少發作頻率。

鄭芸詠表示，偏頭痛的治療可分為藥物和非藥物兩大類，藥物治療使用在偏頭痛急性發作時，若是發作頻繁，通常會加上預防性藥物；非藥物的治療則是保持健康的生活方式，尤其睡眠品質是避免偏頭痛發作的關鍵，因此擁有規律良好的作息非常重要。

這名年輕女性病患的案例經門診檢查和追蹤後，發現偏頭痛原因是與個人工作壓力及不規律的作息有關，因此建議她調整生活方式，每天保持固定作息、充足睡眠、定期運動以緩解壓力，並按時服用預防性藥物，幫助她降低偏頭痛發作頻率。

鄭芸詠提醒，偏頭痛的情況可大可小，如果偏頭痛發作頻繁或是有急性問題、發燒、意識改變、嘔吐等任何異狀，不要再自行服用止痛藥忍耐，建議盡快至神經內科就醫，找出病因並對症治療，才能把偏頭痛的影響降到最低。