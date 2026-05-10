醫藥／流鼻血別仰頭 1圖看懂正確作法

醫師提醒，流鼻血時頭往後仰，鼻血可能會往後流到咽喉處，易嗆入氣管，或從食道吞入胃部，引起噁心和嘔吐症狀；示意圖。（圖／123RF）

許多人發覺自己流鼻血時容易慌張，且容易下意識將頭往後仰，耳鼻喉科醫師提醒，盡量不要這樣做，雖然血較不會從鼻孔流出來，但會往後流到咽喉處，可能會嗆入氣管，或從食道吞入胃部，造成噁心、嘔吐；也提醒民眾，不明原因地反覆流鼻血，或血量大、流血超過20分鐘、不容易自然停止的流鼻血，都應就醫治療。

台北振興醫院耳鼻喉部喉及頭頸外科主任薛智仁說，鼻腔內的鼻黏膜，具有大量的微細血管及血流，一旦鼻黏膜的血管破裂，就會流鼻血，秋冬是感冒及過敏性鼻炎好發的季節，易導致鼻黏膜發炎、充血，經常會感覺到搔癢而搓揉、打噴嚏、擤鼻涕，都會使發炎中的鼻黏膜破損而流鼻血。

薛智仁指出，冬季氣溫低，血管在天冷時會快速收縮，導致血壓上升，血管容易破裂，也可能發生流鼻血；在使用暖氣時，空氣變乾燥，則會刺激鼻黏膜，在表面形成結痂，當用手挖結痂或結痂脫落時，就更容易會流鼻血了。

薛智仁提醒，流鼻血時，請保持鎮靜，避免慌張造成血壓升高，出血反而更嚴重，出血點如在鼻腔前部，最有效的方法是把頭微微往前傾，以手指將兩側的鼻翼往中間壓緊，直接壓迫至少5分鐘用嘴巴呼吸，也可在鼻根處冰敷、幫助止血。

「頭部盡量不要往後仰」，因為往後仰時，鼻血雖然較不會從鼻孔流出來，但會往後流到咽喉處，可能會嗆入氣管，或從食道吞入胃部，造成噁心、嘔吐。

情緒過度緊張有時會導致暈厥，若是長期反覆出血，也有可能造成貧血、四肢無力。薛智仁說，不管是不明原因的反覆流鼻血，或是血量大、流血超過20分鐘、不容易自然停止的流鼻血，都應就醫治療。

針對流鼻血的成因，薛智仁說，小朋友的鼻黏膜比較薄、本來就比大人脆弱，再加上自我控制的能力較差，常會將小玩具等異物塞至鼻孔內，或不小心撞傷鼻子，若有過敏性鼻炎的體質，常常會忍不住搓揉鼻子，所以幾乎每位小朋友，都曾有過流鼻血的經驗。

醫師提醒，流鼻血時「頭部盡量不要往後仰」。（圖／振興醫院提供）

成人流鼻血的原因較多樣，外傷性的流鼻血相當常見，流血量視受傷的位置及力道而定，若有鼻中膈彎曲，當血管通過凸出的鼻中膈區域時較易受傷，也會容易流鼻血；血管較脆弱的老人家，若血壓偏高，同時使用抗凝血劑，也是很容易流鼻血的族群，有時還會有血流不止的情況。

若有鼻過敏的患者，除藥物治療外，也可配戴口罩，保持鼻腔的濕潤度，降低冷空氣的刺激，也可在鼻孔周圍塗抹凡士林、抗生素藥膏或使用食鹽水噴霧來加強鼻腔的保濕，在室內使用暖氣時，宜注意濕氣的變化，建議將濕度保持在相對濕度40％以上。

薛智仁提醒，血壓較高的患者，請避免暴怒、飲酒、過勞，或者吃過於辛辣、重鹹的食物，因為這些都可能讓血壓上升，可能引發流鼻血，良性腫瘤如血管瘤、出血性瘜肉，以及罹患血友病、血小板低下、肝硬化造成凝血因子不足等凝血異常，也都有可能出現流鼻血的症狀。

薛智仁表示，常見的鼻咽癌，早期會有腫瘤新生血管的出血，有時可能是滲血絲，也有可能大量流鼻血；除流鼻血外，早期鼻咽癌患者可能會發生耳朵悶塞、鼻塞越來越嚴重等症狀，進一步可能產生頸部腫塊，此為頸部淋巴結腫大，是由於癌細胞轉移至頸部，此時一定要盡速接受檢查，及早接受治療。